«Смысл жаловаться? Отжались и пошли спать»: продолжается суд по смерти в армии Александра Коржича

СЕГОДНЯ 14:48 2018-08-17T14:57:18+03:00

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В пятницу, 17 августа в суде Московского района Минска продолжают слушать дело о гибели рядового Александра Коржича. В доведении до самоубийства обвиняют сержантов Евгения Барановского, Антона Вяжевича и Егора Скуратовича.

Сегодня в суд пришли восемь солдат-срочников, которые будут давать показания в качестве потерпевших. Большой зал, в котором проходят заседания, почти пуст: кроме пятерых журналистов и участников процесса больше никого нет.

Потерпевшие, которых допросили в первой половине дня, не были знакомы с Александром Коржичем и никогда с ним не общались. Молодые люди неуверенно отвечают на вопросы, путаются в показаниях. На обвиняемых стараются не смотреть. Сержанты в клетке напротив выглядят спокойно и уверенно, некоторые ответы потерпевших встречают смехом.

В клетке трое обвиняемых, им от 20 до 23 лет.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Первым допросили потерпевшего Бориса Шуляковского. Молодой человек рассказывает, что покупал сержанту Скуратовичу пиццу за 1 рубль 15 копеек и кофе за разрешение сходить в магазин. Солдат не может определиться – добровольно он покупал продукты или принудительно. Парень говорит, что материальный ущерб он не понес. Тогда прокурор обращает внимание на то, что ежемесячное жалованье солдата было 8 рублей 60 копеек. А на еду для сержантов он потратил в два раза больше.

- Мне мама присылала 50 рублей в месяц, - невозмутимо отвечает солдат.

Шуляковский вспоминает, что сержант Вяжевич бил его по почкам фляжкой за то, что там не хватало воды. Но претензий по этому поводу не высказывает – говорит, боль быстро прошла.

«Испытывал безразличие»

Потерпевший Александр Александренко односложно отвечает на вопросы прокурора. Парень сообщает, что сержанты поднимали его и других солдат после отбоя и заставляли отжиматься. Прокурор Юрий Шерснев уточняет, как солдат это воспринимал.

- Никак не воспринимал, морального унижения не испытывал никакого.

- Так что вы испытывали – радость? Безразличие?- снова спрашивает гособвинитель.

- Безразличие скорее.

- Военнослужащий, защитник отечества может безразлично относиться к такому факту нарушения?

- Никак нет. Я думаю, что руководство знало. Ну а смысл ходить жаловаться? Отжались и пошли спать, - пожимает плечами солдат.

Мама погибшего Александра Коржича Светлана Коржич в суде.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, 21-летнего солдата-срочника из Пинска Александра Коржича нашли повешенным в подвале воинской части в Печах 3 октября 2017 года. В первоначальную версию о суициде, которую рассматривал Следственный комитет, родные не поверили. Мама Александра Коржича настаивала на том, что ее сына убили. Следствие сделало вывод, что 21-летнего парня довели до самоубийства.

Суд по делу о гибели рядового начался 8 августа. Первой показания давала мама солдата, Светлана Коржич, затем начались допросы солдат, которые тоже пострадали от дедовщины. Как стало известно из обвинения и рассказов солдат, за пользование телефоном рядовые платили сержантам взятки - от 30 рублей, многим за разрешение сходить в магазин приходилось покупать командирам еду и сигареты. Сержанты били солдат по шее за неаккуратную окантовку прически, пробивали «собак» - били сапогом по голени. А еще поднимали рядовых после отбоя, заставляли приседать и отжиматься, в том числе в противогазах.

В суде большинство солдат рассказывали о Коржиче общими фразами: общительный, неконфликтный, веселый. Один из сослуживцев Коржича, Сергей Шилко более подробно егоохарактеризовал:

- Он был неконфликтный человек, никуда не ввязывался. Не хотел на себя ответственность брать, ему проще было отойти в сторону. Он рассказывал, что до призыва жил небедно, деньги у него водились. Была отлаженная практика: он что-то покупал Барановскому, а тот взамен ему делал поблажки. Коржич никогда себя никак не проявлял, прятался за спины других, чтобы на него не падало внимание сержантов.

Солдат считает, что Коржич не мог покончить с собой.

- Это человек, который все время говорил, что не хочет умирать. Не могу поверить, что человек с такой сытой жизнью пошел и повесился. Не верю, что он сделал это сам.

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