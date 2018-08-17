2018-08-17T15:13:40+03:00
Происшествия

В Гомеле судят начальника налоговой за взятку картиной и вазой

По версии обвинения, чиновник давал указания не проводить проверки в отношении знакомых предпринимателей
Павел МИЦКЕВИЧ
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Константин отвечает улыбкой на приветствия друзей, которые пришли поддержать егоКонстантин отвечает улыбкой на приветствия друзей, которые пришли поддержать егоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Новое коррупционное дело в Гомеле: на этот раз за решеткой оказался начальник налоговой инспекции Советского района. Его обвиняют во взятке и злоупотреблении властью и служебными полномочиями.

Когда чиновника задерживали, в его квартире нашли и изъяли 10 наручных часов и несколько ручек известных брендов, золотой и серебрянные слитки, коллекционные монеты, несколько мобильных телефонов, алкогольные напитки известных производителей, автомобиль Audi Q7, сообщает Следственный комитет. Однако все эти предметы в материалах дела не фигурируют.

Зал суда был полон, почти все, пришедшие на процесс, - родные, друзья и коллеги обвиняемого Константина. Они уверены, что дело раздули из ничего, но опасаются что-то рассказывать.

Сам обвиняемый пока не озвучил свою позицию - просил лишь выпустить его из СИЗО, потому что страдает сахарным диабетом и другими болезнями, а здоровье в заключении сильно ухудшилось. Но суд не согласился.

Звучит обвинение. Начальнику районной налоговой инкриминируют то, что он покрывал своих знакомых предпринимателей - не проводил или останавливал проверки их деятельности. А однажды получил от ипэшницы взятку - вазу стоимостью 38 рублей и картину за 117 рублей.

Прокурор перечисляет эпизоды: как-то в инспекцию поступило обращение граждан о нарушениях правил торговли в одном из павильонов ТЦ.

- Обращение касалось предпринимателя, с которым начальник инспекции поддерживал дружеские отношения. Руководитель дал указание подчиненным о формальном рассмотрении обращения.

В вину Константину ставится и то, что однажды ему позвонила предприниматель и пожаловалась, что налоговики проводят в павильоне проверку, во время которой нашли нарушения. Начальник сказал подчиненным остановить проверку. Он сделал это «умышленно, вопреки интересам службы из корыстной заинтересованности, выражавшейся в желании получать в будущем на безвозмездной основе различные материальные ценности и скидку на приобретении товара», зачитывает гособвинитель. За это же, по мнению следствия, начальник налоговой и получил взятку картиной и вазой.

Обвинение считает, что Константин своими поступками дискредитировал налоговую службу, «сформировал в обществе ложное представление о вседозволенности и безнаказанности для госслужащих».

Пока в рассмотрении дела объявлен перерыв - чтобы вызвать свидетелей.

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