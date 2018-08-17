В перестрелке в Ивацевичском районе погиб милиционер, второй - в больнице

СЕГОДНЯ 15:12 2018-08-17T17:02:50+03:00

В Ивацевичском районе мужчина начал стрелять в сотрудников милиции Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Местный житель начал стрелять без предупреждения. Сейчас он обезврежен и задержан

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Днем 17 августа в деревне Бобровичи Ивацевичского района произошла перестрелка между местным жителем и сотрудниками милиции. По информации belta.by, 57-летний мужчина, который проживает с престарелой матерью, начал вести себя неадекватно. Соседи вызвали милицию. Когда к дому подошли участковый и его помощник, мужчина без предупреждения стал в них стрелять из ружья.

Известно, что 42-летний участковый погиб, второй 23-летний милиционер ранен и находится в больнице.

В МВД говорят, что сотрудники милиции пришли домой к мужчине с проверкой законности хранения оружия.

-При подходе к дому местного жителя, у которого, по информации правоохранителей могло иметься незарегистрированное охотничье ружье, последний внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам, - уточняют в пресс-службе.

Затем мужчина забаррикадировался дома, отказывался сдаться и угрожал продолжением стрельбы. На месте происшествия работают руководство МВД, Следственного комитета, следственно-оперативная группа.

-В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОН, житель деревни Бобровичи обезврежен и задержан, - сообщают в СК.