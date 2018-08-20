Стартовал второй этапу голосования премии «Народная Марка» Беларуси

СЕГОДНЯ 14:50 2018-08-20T14:50:54+03:00

Заполни анкету и получи шанс выиграть один из 10 золотых слитков

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16 августа в Беларуси стартовал второй этап народного опроса-голосования - за лидирующие марки непродовольственных товаров страны по мнению потребителей. До 15 сентября жители Беларуси отдадут голоса в поддержку наиболее предпочитаемых ими брендов, лучшие из которых будут удостоены почетного статуса народной любви и потребительского признания «Народная Марка».

Голосование проходит онлайн на официальном сайте Премии narodnayamarka.by, где доступна электронная версия анкеты, а также оффлайн путем заполнения анкет, опубликованных в центральных и областных печатных изданиях общим тиражом свыше 3 млн.экз. В том числе, в газете «Комсомольская правда» в Белоруссии» от 22 августа.

Напомним, что в анкетах Премии отсутствуют варианты ответов - там нет подсказок с названиями тех или иных брендов. Потребители самостоятельно называют те торговые марки, которым доверяют, которые любят и которые предпочитают.

Во втором этапе голосования Премии принимает участие 48 номинаций непродовольственных товаров массового спроса. Кроме того, будет выбран Гран-при - лучший, по мнению потребителей, товар из всех заявленных в анкете номинаций.

В Премии «Народная Марка» отсутствует профессиональное жюри. Победителей определяют исключительно потребители - жители Беларуси, представители различных областей, возрастных и социальных групп. Каждый участник может заполнить только одну анкету на каждом из этапов голосования.

За ходом проведения и подведения итогов Премии следит Наблюдательный совет экспертов маркетингового, рекламного и коммуникационного сообщества, представителей исследовательских компаний, средств массовой информации, Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, Белорусского общества защиты потребителей и других организаций и ведомств.

Все, кто корректно заполнит анкету Премии, становятся претендентами на один из 100 серебряных и 10 золотых слитков, а также 30 пригласительных билетов на концертное шоу «Народная Марка», которое пройдет 29 ноября во Дворце Республики с участием известных музыкальных коллективов и исполнителей Беларуси.

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Подробная информация о Премии «Народная Марка» предоставлена на официальном сайте narodnayamarka.by.