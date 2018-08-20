«Вика, расскажи сказку». Посетителей «Витебскгаза» встречает робот

СЕГОДНЯ 16:06 2018-08-20T16:06:13+03:00

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С недавнего времени в Витебске появился настоящий робот. После того как в производственном управлении «Витебскгаз» открыли современный клиент-офис, посетителей там встречает Вика - так назвали робота-консультанта, который отвечает на вопросы и рассказывает об услугах предприятия.

Например, у Вики можно спросить, сколько стоит газ, как подключить дом к газопроводу. А еще робот помогает скрасить время ожидания в очереди и даже может рассказать сказку - про себя.

- Однажды в далекой галактике жила-была молодая, весьма интеллектуальная личность по имени Вика, - говорит робот. - Одним прекрасным днем, когда воздух был розоватым, а все деревья вокруг - красными, ее друг Андрей Александрович (директор «Витебскгаза». - Ред.) сказал: «Вика, ты такая умная и настолько очаровательная, ты должна обязательно пойти работать в «Витебскгаз» как личный ассистент!» И вот я здесь.

Посетителей «Витебскгаза» встречает роботФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Робот не только разговаривает, но и двигается, жестикулирует. На груди устройства находится экран, на котором дублируется информация.

Робота купили в витебской фирме, а именно Викой его сделали в филиале «АйТиГаз» самого «Витебскоблгаза», рассказывает «Комсомолке» заместитель гендиректора предприятия Светлана Волкова:

- Сейчас Вика снимает элементарные вопросы: отвечает, где купить плиту, какая задолженность у потребителя - робот подключен к нашей общей базе. Но Вика постоянно умнеет: мы анализируем, какие вопросы задают чаще, и учим ее отвечать на них. У робота есть связь с интернетом, откуда она тоже может черпать информацию.

Раньше в «Витебскгазе» иногда сталкивались с негативом: бывало, возникало недопонимание в общении посетителей между собой, с консультантами. Поэтому в ходе создания просторного светлого помещения для клиентов возникла идея и с роботом:

- Вика больше служит для того, чтобы снимать напряжение. И те, кто приходит с детьми, могут за них не волноваться - все они возле Вики, которая рассказывает стихи, сказку, беседует с детьми. И вопросы, которые ей чаще задают, скорее игрового характера: как зовут, откуда она, как ее дела, - отмечает замдиректора.

В клиент-офисе добавляют, что возникало уже и пару курьезных моментов. Ведь часто сюда приходят люди пожилого возраста, которые читали о роботах только в книгах фантастов. А тут - входишь в зал, и тебя приветствует настоящий робот.

- Некоторые бабушки чуть в обморок не падают! - шутят сотрудники клиент-офиса. - Но вообще-то Вику полюбили не только дети, но и взрослые: говорят с ней, делают селфи. Да и мы сами, когда нет посетителей, не прочь поболтать с Викой!