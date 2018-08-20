2018-08-20T16:26:47+03:00
Общество

По второму кругу цветут каштаны и яблони. Лето в Беларуси продолжается

В отдельных районах страны климат приближается к сухим субтропикам [фото]
Оксана БРОВАЧ
Поделиться:
В Минске по второму кругу зацвели каштаны.В Минске по второму кругу зацвели каштаны.Фото: Павел МАРТИНЧИК
Изменить размер текста:

- То, что в августе-сентябре цветут каштаны, для нас давно не новость и не аномалия, мы это давно наблюдаем, - говорит замдиректора по научной работе Полесского аграрного института Национальной академии наук Виктор Демянчик. - А вот яблони, груши, жимолость, вишня зацвели впервые! Цветочки на яблонях и других розовоцветных плодовых растениях появились на Брестчине, в Гомельской, Гродненской областях. Говорят, кое-где проснулись даже ландыши – вот вам и светлого мая привет! А прямо в центре Минска, на площади Бангалор, цветут каштаны. Это не массовое цветение, хотя и явление не редкое: осень с весной перепутали только некоторые деревья. Ученые говорят, что деревья в апреле-мае из-за сухой погоды сэкономили бутоны - они "вылупились" сейчас, пока достаточно тепла и света. А вот превратятся ли цветы во второй урожай, предугадать нельзя. Скорее всего, нет - дело идет к зиме, а плодам для созревания нужен стабильный и высокий плюс. И даже так климат на юге страны становится все более похожим на сухой субтропический.

Кстати, погоду в Беларуси до середины недели будет определять антициклон. По информации Белгидромета, 22-23 августа будет без осадков и тепло. В юго-зарпадных регионах - до +24 - +28 градусов, в центральных районах - от +20 до +26.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В центре Минска сгорел грузовик
Новый премьер Румас: «Революционных разворотов ждать не стоит»
В Ганцевичском районе возле фермы нашли тело женщины
В Дрогичинском районе 35-летний мужчина уехал из дома на велосипеде и пропал
Пожар в торговом центре в Минске: пострадавших нет
Белорусские волейболисты обыграли испанцев в матче квалификации ЧЕ
Педофил изнасиловал внучек и пытался бежать в Россию. Его сняли с поезда и осудили на 14 лет
В Барановичах обокрали пенсионерку во время массажа в больнице
ДТП в Гродно: девятилетнего мальчика выбросило через окно автомобиля
В Витебске вспыхнул пожар в продовольственном магазине
Арина Соболенко уступила первой ракетке мира в полуфинале в Цинциннати
Православные празднуют Преображение Господне, или Яблочный Спас
В Киеве зенитная установка "Бук" врезалась в бизнес-центр
20-летний витеблянин пытался сбежать в ЕС к лучшей жизни. Его задержали
Лукашенко обвинил экс-правительство в "безмозглой позиции" по тарифам ЖКХ