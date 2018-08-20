2018-08-20T20:15:45+03:00
Общество

Шесть лет колонии: вынесен приговор экс-заместителю главврача Минской областной детской больницы

Аркадий Потапов собирается обжаловать решение суда
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Мужчина полностью признал свою винуМужчина полностью признал свою винуФото: Святослав ЗОРКИЙ
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Еще 2 августа, в суде Минского района начался судебный процесс над бывшим заместителем главврача Минской областной детской клинической больницы, которого задержали в конце прошлого года. В ходе процесса мужчина полностью признал свою вину.

В понедельник, 20 августа, Аркадию Потапову вынесли приговор. Мужчину признали виновным в получении взятки, в том числе повторно.

Ранее Следственный комитет сообщал, что с мая 2015 года по декабрь 2017 года мужчина неоднократно получал взятки от представителей строительных организаций, в том числе за привлечение их в качестве подрядчиков для выполнения ремонтных работ на объектах медучреждения и заключение с ними договоров подряда.

Потапова приговорили к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима с конфискацией всего имущества.

Приговор он выслушал спокойно. Поддержать мужчину пришла его супруга, сын и друг.

- Будете обжаловать приговор? - спросила «Комсомолка» обвиняемого.

- Да, буду.

По словам адвоката Потапова, наказание для его подзащитного чрезмерно суровое.

- Потапов ранее не судим, положительно характеризуется, у него многодетная семья, он частично возместил сумму ущерба, признал вину, раскаялся и имеется явка с повинной, - говорит адвокат обвиняемого. - Прокурор просил 7 лет лишения свободы.

- У Потапова есть квартира, которую он построил по программе многодетной семьи и «Мерседес», которому 12 лет. Это все, что было у человека, - говорит друг обвиняемого.

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