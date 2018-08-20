Эксперт - о перестановках в правительстве: «Договариваться с Россией о кредитах будет не новое правительство, а президент»

СЕГОДНЯ 17:03 2018-08-20T17:18:50+03:00

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- Концептуально в политике и экономике с приходом новых министров, вице-премьеров и премьера ничего не поменяется. Во многом у нас правительство играет роль исполнителей распоряжений главы государства. А вот экономическую стратегию правительства широкой публике особенно и не видно. Ключевые экономические вопросы - быть или не быть приватизации, что с тарифами ЖКХ и плохим госдолгом и т. д. - решаются на уровне главы государства. Думаю, у экономического блока нового правительства будут столь же связаны руки, как и у старого. Остается надеяться, что хуже не станет, - считает старший аналитик «Альпари» Вадим Иосуб.

- С чем же тогда не справилось старое правительство? С тем, что хотело заводы приватизировать, а зарплату до 1000 рублей не дотянуло?

- Вряд ли новое правительство начнет более активную работу по повышению доходов - все-таки печатный станок находится не у них, а у Нацбанка. Хотя могут быть и какие-то административные меры. Что касается некоего рвения старого правительства по поводу приватизации, то мы об этом узнали лишь в момент отставки старого правительства. Публично обсуждаемой или реально работающей программы приватизации не было. Все, вероятно, решалось кулуарно. Возможно, директора заводов и отчитывались перед министрами, но публика ничего об этом не знала. И я не вижу революционных изменений в этой сфере от нового правительства.

- Мы сейчас просим очередной кредит у России. С новым правительством нам будет проще брать кредит у России или сложнее?

- От этих людей в правительстве не зависит в плане кредитов ничего. Сюда же можно отнести торговые войны, поставки нефти и нефтепродуктов. Со времен первой газовой войны 2006 года и нефтегазовые конфликты, и просьбы о кредитах между Беларусью и Россией проходят по одному сценарию. Сначала переговариваются профильные министры, потом - профильные вице-премьеры, затем - премьер-министры. А реально решается все только на уровне глав государств. Потому что ко всем экономическим решениям обычно пристегиваются политические вопросы. Поэтому, мне кажется, вопросы по новому кредиту тоже будут закрывать президенты двух стран, а изменения в составе нашего правительства ничего не изменят.

- 22 августа будет принят пакет американских санкций в отношении России. В сентябре в США рассмотрят еще один пакет санкций. На Беларуси это как-то отразится?

- Россия - наш ближайший экономический партнер, основной рынок сбыта. Кроме того, мы по-прежнему сильно зависим от российских дотаций в виде и прямых кредитов, и кредитов через ЕАБР, и скидок на нефть и газ… Если в отношении России начнут действовать санкции, очевидно, что спрос на белорусскую продукцию уменьшится, начнутся те же неторговые барьеры - опять выяснится, что белорусские мясо и молочка «ядовитые». Безусловно, что все это скажется на нашей экономике. Чтобы меньше сказывалось, экономика должна быть более диверсифицированной. А у нас в этом плане ничего, кроме лозунгов, не делается. Все упирается в нежелание делать серьезные рыночные реформы, которые бы изменили спектр нашей продукции, ее себестоимость, соотношение цены и качества. Пока же мы слышим, что нельзя менять профиль предприятий, увольнять людей. Это значит, что нельзя повышать эффективность, уменьшать себестоимость продукции. И наши товары, кроме как в России, больше нигде оказываются не нужны. И, как мы видим, полномочий у нашего правительства решить эти вопросы нет.

- Если мы пострадаем от российских санкций, то и это правительство могут сменить?

- Могут сменить, а могут и нет. Со скамейкой запасных все сложно. Когда кризис связан с внутренними причинами, можно сменить правительство, чтобы изменилась экономическая политика и что-то улучшилось. Если причиной кризиса будут санкции против России, то ни одно правительство ситуацию не изменит. Хорошо менять правительство под какие-то улучшения. Например, у нас серьезно изменился экономический блок правительства и команда в Нацбанке в начале 2015 года. Сразу изменился подход к валютной политике, ряд подходов в экономике. И это можно поставить в плюс тем людям, которые сейчас ушли. Если кризис будет исключительно внешний, то тяжело будет сказать, что мы поставим новое правительство и заживем лучше.

- Если Россия не сможет дать нам кредит из-за кризиса, то придется обращаться к МВФ и срочно принимать все их условия - те же 100%-е коммуналку, оплату транспорта, приватизацию предприятий и т. д.

- Совсем недавно я мог бы рассматривать такой сценарий как хоть сколько-нибудь вероятный. Но президент, комментируя назначение нового правительства, сказал, что та же приватизация, повышение тарифов на ЖКХ могут стать поводом для их отставки. После этого ждать, что новое правительство бросится выполнять требования МВФ, получив одобрение сверху? Это наименее вероятный сценарий.