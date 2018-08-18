2018-08-18T01:16:46+03:00
Афиша

Mamma Mia-2: вольные 70-е, песни ABBA и сами участники квартета в амплуа камео

В белорусский прокат вышло продолжение мюзикла, наделавшего немало шума 10 лет назад [фото]
Сергей МАЛИНОВСКИЙ
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Главный секрет успеха Mamma Mia - неувядающие песни ABBA. Собственно, на них и держится весь сюжет картины. Казалось бы, как можно продолжить эту историю, если главные хиты уже спеты в первой части, а главная героиня Донна - ее играет Мерил Стрип - умерла. Но все не так-то просто…

Накануне выхода на большие экраны мюзикл показали белорусским селебритиз. В зале кинотеатра «Киев» были Алена Спиридович с мужем, группа «Тяни-Толкай», телеведущая Нина Богданова с супругом, кинокритик Сергей Филимонов и многие другие.

Гостями премьеры были Алена Спиридович с мужем.

Гостями премьеры были Алена Спиридович с мужем.

Телеведущая Нина Богданова пришла на премьеру с супругом.

Телеведущая Нина Богданова пришла на премьеру с супругом.

Перед премьерой в фойе всех основательно взбодрили хитами ABBA в караоке и танцами загадочного трансвестита Таисс.

Перед премьерой гостей основательно взбодрили не только хитами ABBA в караоке, но и розыгрышем призов, вручал которые загадочный трансвестит Таисс.

Перед премьерой гостей основательно взбодрили не только хитами ABBA в караоке, но и розыгрышем призов, вручал которые загадочный трансвестит Таисс.

Сам фильм «Мамма Мия - 2», безусловно, найдет своих зрителей среди тех, кто не ждет от него ничего большего, чем звездное караоке и красивые виды природы. Сюжет протекает в двух параллелях и отчасти погружает нас в 70-е годы, когда героиня Мерил Стрип (мы же помним, что она умерла? Не будем спойлерить, но она все же появится в картине, хоть и ненадолго) была юной и легкомысленной. В первой части истории ее дочь Софи мучается от того, что не знает, кто же из трех претендентов ее отец. Во второй части мы увидим, как все происходило на самом деле, когда Донна поочередно крутила с тремя прекрасными юношами. Молодую Донну играет очаровательная Лили Джеймс. Режиссеру Филлиде Ллойд и продюсеру фильма Тому Хэнксу было сложно не скатиться в пошлость, и это им удалось. Все коитусы показаны лишь полунамеками и полутонами. А сама Донна при этом неустанно повторяет: мол, я не такая и не бросаюсь на шею первому встречному.

Хиты ABBA в караоке и танцы - стали фишкой вечеринки.

Хиты ABBA в караоке и танцы - стали фишкой вечеринки.

Это фильм для глаз, но уж точно не для ума. И рассчитан, в общем, на зрителей добрых и сентиментальных.

Сюжет здорово спасают песни. Конечно, хитяры ABBA уже закончились в первой части, и во второй режиссеру пришлось повторить пару песен, а также добавить менее узнаваемые композиции, которые хорошо ложились на сюжет. Каждый раз, когда сценаристы приходили в тупик и не знали, чем завершить сцену, они заставляли актеров петь и танцевать. Помимо основных участников первой ленты в проекте сыграли и несколько «новичков» - среди них Энди Гарсиа, певица Шер, Алекса Дейвис, Джереми Ирвин, Джессика Кинан, Хью Скиннер и другие. Забавно, что в качестве камео в фильм пригласили даже двух участников знаменитого квартета ABBA - один из них, Бьорн Ульвеус, играет роль без слов преподавателя на выпускном вечере Донны, а второй, Бенни Андерссон, и вовсе неузнаваем - он сидит спиной и играет на пианино во время сцены в баре. Собственно, ради этих милых сцен, ну и конечно, песен ABBA и стоит посмотреть мюзикл.

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