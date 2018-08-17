Курсы валют и условия по кредитам. Что еще мешает белорусским предприятиям развиваться?

СЕГОДНЯ 16:50 2018-08-17T16:51:21+03:00

А в следующие три месяца руководители предприятий ждут увеличения отпускных цен и сокращения работников

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Национальный банк Беларуси исследовал предприятия реального сектора экономики и выдал аналитическое обозрение за три месяца - с мая по июль. Такие исследования банковский регулятор проводит раз в квартал. В этот раз эксперты сравнили полученные данные с теми, что были в феврале - апреле.

Начнем с позитивной новости: экономическая конъюнктура белорусских предприятий улучшилась - ее благоприятной назвали 54,9% руководителей предприятий. В феврале - апреле так считали 49,6% опрошенных. Это в целом. Что же по самим предприятиям? Там, в принципе, тоже все неплохо и по сравнению с предыдущим периодом стало лучше - на пару процентов. Так, 68,2% руководителей предприятий отметили, что экономическое положение заводов, фабрик, компаний и т. д. является удовлетворительным. Фактически каждый пятый руководитель (а именно - 21,7%) признал, что экономика их предприятий находится в плохом положении.

К слову, руководители предприятий отмечают, что на их продукцию спрос за последние три месяца вырос - но определяется это сезонностью.

- Скорректированный на сезонность спрос сохраняется в отрицательной области оценок, - делается вывод в аналитическом обозрении.

По статистике, спрос благодаря сезонному фактору увеличился на предприятиях торговли, промышленности и транспорта. А вот у строителей спрос сохранился на прежнем уровне.

Что же мешает предприятиям наращивать производство? Руководители жалуются на нехватку денежных поступлений (так ответили 50,2% опрошенных), на неплатежи потребителей (48%), нехватку оборотных средств (46,1%) и недостаточный спрос на продукцию (33,2%).

Промышленность и торговля в мае - июле страдали от изменения курса белорусского рубля и условий кредитования. По крайней мере, страдать стали больше, чем раньше.

Чего ждут от следующих трех месяцев руководители предприятий? Во-первых, увеличения объемов производства и спроса. Также хотят роста отпускных цен. Увеличится потребность в кредитовании, и надо сократить количество работников.