2018-08-17T16:51:21+03:00
Экономика

Курсы валют и условия по кредитам. Что еще мешает белорусским предприятиям развиваться?

А в следующие три месяца руководители предприятий ждут увеличения отпускных цен и сокращения работников
Ольга ЕРОХИНА
Поделиться:
Предприятия хотят увеличить отпускные цены и сократить количество занятых в производстве. Фотография носит иллюстративный характер.Предприятия хотят увеличить отпускные цены и сократить количество занятых в производстве. Фотография носит иллюстративный характер.Фото: Виктор ДРАЧЕВ
Изменить размер текста:

Национальный банк Беларуси исследовал предприятия реального сектора экономики и выдал аналитическое обозрение за три месяца - с мая по июль. Такие исследования банковский регулятор проводит раз в квартал. В этот раз эксперты сравнили полученные данные с теми, что были в феврале - апреле.

Начнем с позитивной новости: экономическая конъюнктура белорусских предприятий улучшилась - ее благоприятной назвали 54,9% руководителей предприятий. В феврале - апреле так считали 49,6% опрошенных. Это в целом. Что же по самим предприятиям? Там, в принципе, тоже все неплохо и по сравнению с предыдущим периодом стало лучше - на пару процентов. Так, 68,2% руководителей предприятий отметили, что экономическое положение заводов, фабрик, компаний и т. д. является удовлетворительным. Фактически каждый пятый руководитель (а именно - 21,7%) признал, что экономика их предприятий находится в плохом положении.

К слову, руководители предприятий отмечают, что на их продукцию спрос за последние три месяца вырос - но определяется это сезонностью.

- Скорректированный на сезонность спрос сохраняется в отрицательной области оценок, - делается вывод в аналитическом обозрении.

По статистике, спрос благодаря сезонному фактору увеличился на предприятиях торговли, промышленности и транспорта. А вот у строителей спрос сохранился на прежнем уровне.

Что же мешает предприятиям наращивать производство? Руководители жалуются на нехватку денежных поступлений (так ответили 50,2% опрошенных), на неплатежи потребителей (48%), нехватку оборотных средств (46,1%) и недостаточный спрос на продукцию (33,2%).

Промышленность и торговля в мае - июле страдали от изменения курса белорусского рубля и условий кредитования. По крайней мере, страдать стали больше, чем раньше.

Чего ждут от следующих трех месяцев руководители предприятий? Во-первых, увеличения объемов производства и спроса. Также хотят роста отпускных цен. Увеличится потребность в кредитовании, и надо сократить количество работников.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
«Если все будут рожать по одному ребенку, про пенсии можно забыть и нам, и нашим детям»
Александр Лукашенко призвал белорусок рожать минимум по 3-4 ребенка, а мы спросили у экспертов, как это может помочь нашей экономике и что нужно сделать, чтобы семьи охотнее обзаводились детьми
Новости 24
Бритвы, косметика и аромосвечи. Украинец пытался нелегально ввезти в Беларусь крупную партию товаров
Под Ивьем пьяный водитель на «Ауди» вылетел в кювет и опрокинулся, пассажир погиб
С 18 августа в Беларуси вновь подорожает топливо
В Гродно мужчина повесил свою собаку
Фото: на трассе под Жлобином лошадь влетела в салон автобуса
Из-за призывов к суициду Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип «Монетка» белорусского рэпера ЛСП
Лукашенко: «Я отслеживаю заявления в СМИ и интернете и постараюсь в ближайшее время на них отреагировать»
Фотофакт. Митрополит Тадеуш Кондрусевич покатался на качелях в центре Минска
В Гродно мужчина с десятикратным превышением алкоголя хотел перепарковать авто друга, но устроил ДТП
В Варшаве задержали белоруса за оскорбление польского флага
Защитник минского «Динамо» о проигрыше «Зениту»: «Это позор, я лично прошу прощения перед всей страной»
Во Франции грузовик врезался в автобус с детьми
Лига Европы. Минское «Динамо» разгромно проиграло «Зениту»
«От собаки остались только голова и передние лапы»: в деревне под Слонимом сельчан изводит неизвестный зверь
В Витебске поймали 38-летнего форточника
Птичку жалко: в Минске ястреб пообедал синицей на балконе многоэтажки
Фанаты «Зенита» во время матча с «Динамо» скандируют кричалки с теплоходов возле стадиона
CK: распивал алкоголь с подчиненными, подкинули на место ЧП каску
В Крыму, пока родители ставили палатку, утонула 3-летняя белоруска
Лукашенко представил Кадырова к награде