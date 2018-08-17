«Динамо» испугалось своей победы в Минске»

СЕГОДНЯ 16:22 2018-08-17T16:21:58+03:00

На ответной игре Лиги Европы против «Зенита» перед нами предстала команда, которая не верила в свой успех и в итоге не выдержала психологического давления

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В Минске «Динамо» переиграло «Зенит» (4:0), который не был готов к такому уровню сопротивления. Всю неделю специалисты гадали, сможет ли питерская команда отыграть такое отставание и припоминали примеры из истории футбола.

Все складывалось немыслимым образом: в начале первого и второго таймов со штрафных забили Паредес и Нобоа. Затем Паредес был удален. И в меньшинстве «Зенит» до исхода основного времени забил еще два - в итоге 4:4 по сумме двух матчей и дополнительное время. В экстратайме «Динамо» забивает - питерцам надо отвечать еще двумя голами. И они забивают два, потом еще два - 1:8 и 5:8 по сумме двух игр в пользу «Зенита»!

Это не первое унизительное поражение наших футболистов. «Динамо» повторило антирекорд витебского «Локомотива-96», который в 1996-м был бит болгарским «Левски» с таким же счетом. А из свежих воспоминаний поражение БАТЭ от украинского «Шахтера» в Лиге чемпионов в 2014-м – 0:7.

Но это поражение более болезненное, ведь ожидания от матча после победы в Минске были другими.

Известный в прошлом футболист Максим Ромащенко считает, что дело в психологической трусости динамовцев:

– Было видно, что футболисты «Динамо» испугались своего достижения в домашнем матче, и с этим чувством вышли на вторую игру, - сказал он «Матч ТВ». - Бросалась в глаза неуверенность в собственных действиях динамовцев и какая-то боязнь. А «Зенит» даже в меньшинстве выглядел очень уверенно.

Как так получилось? У «Зенита» по сравнению с первым матчем вышли три ключевых игрока: полузащитники Паредес и Нобоа плюс нападающий Дзюба.

- Были готовы, что с первых минут у «Зенита» выйдут Дзюба и Ерохин. Будут бить на Дзюбу, бежать за спину, - говорил Сергей Гуренко после матча. - Наигрывали, что наши будут больше прессинговать футболистов «Зенита» с мячом, чтобы они меньше им владели. Фрагментами это получалось. В первом тайме более-менее справлялись. Обязательно надо было давать контригру. Что не получалось: часто теряли мяч в простых ситуациях, действовали медленно.

Похоже, плана «Б» у Гуренко не было. Дзюба выиграл почти всю борьбу, забил трижды и еще много раз создавал моменты партнерам.

- С первых минут видел, что у «Зенита» против нас был только один шанс: продавить за счет забросов, стандартов, фолов, за счет «Газпрома»... нет это не намек, я так, - с улыбкой добавил Гуренко.

Перед игрой корреспондент «Комсомолки» спрашивал у Гуренко, как он помогает подопечным с настроем на матч. Ведь до первой игры с динамовцев спрос был такой: проиграете - никто ничего не скажет, у соперника сильнее состав и в десятки раз больше бюджет, пройдете «Зенит» - короли. Когда замаячил реальный шанс пройти в плей-офф, возможно, появилось давление в плане результата и волнение. Гуренко говорил, мол, наоборот надо раскрепоститься, если чего-то боишься, то лучше не выходить на поле.

Но, такое ощущение, «бело-синие» психологически были не готовы и дрогнули. Обычно надежный и спокойный вратарь Горбунов был не похож на себя (первый мяч пустил за шиворот), много ошибок допускали что юный Швецов (к слову, рост 20-летнего защитника 178 см, у Дзюбы - 196 см), что опытный Шитов. Отсюда - много фолов. Как результат «Зенит» по два мяча забил с пенальти и штрафных. Конечно, сказалось и отсутствие в составе «Динамо» главного креативщика Уроша Николича, у которого воспалился ахилл.

Не угадал Гуренко и с заменами. Хващинский в первом тайме сам себе создал момент и сам забил, но гол отметили из-за формального участия в атаке Иванова, который находился в положении вне игры. После его ухода на 57-й минуте и замены Иванова на 64-й впереди некому было зацепиться за мяч. Когда перестаешь играть в футбол и начинаешь играть на отбой, то, как правило, ни к чему хорошему это не приводит.

Главный тренер «Зенита» тренер Сергей Семак отметил, что его команду мотивировали слова Александра Лукашенко, сказанные им после первого матча.

- Конечно, всю команду задели слова о том, что в Минске команда ползала на четвереньках. Конечно, это оказалось для нас дополнительным стимулом. Спасибо большое. Это всегда по-хорошему раззадоривает.

За неделю «Динамо» доставило нам прямо противоположные эмоции. Команда взлетела очень высоко и сама того испугалась. Добиться большой локальной победы - сложно, добиться большой глобальной победы - еще сложнее. Глядишь, у Гуренко еще будет шанс довести эту команду до ума и готовности к евровысотам.