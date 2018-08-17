«Умерла за день до того, как ее перевезли бы из колонии в хоспис»

СЕГОДНЯ 16:38 2018-08-17T17:02:50+03:00

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Напомним, Елена Мельникова проходила по громкому «делу судей». Хоть сама она свою вину отрицала, в 2016 году коллеги из Верховного суда признали ее виновной в получении взяток и приговорили к 13 годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор сразу же вступил в законную силу, обжаловать его бывшая судья могла только в порядке надзора.

Сегодня, по словам близких ей людей, стало известно, что женщина умерла в колонии.

- Мы уже понимали, что с Еленой все очень плохо, - говорит знакомая семьи Мельниковой, которая пожелала остаться анонимом. - У нее были проблемы с желудком, кажется, язва. До заключения она тщательно следила за своим здоровьем, регулярно ходила на обследования. Видимо, из-за нервов и непростых для нее условий в колонии состояние здоровья резко ухудшилось. Знаю, что примерно месяц назад она стала жаловаться на очень сильные боли в животе. Потом резко похудела и, получается, сгорела буквально за несколько недель. Недавно дочь добилась ее обследования, и, к сожалению, у нее диагностировали четвертую стадию онкологии.

Родные стали добиваться помещения Елены Мельниковой в онкодиспансер.

- Насколько мне известно, на 18 августа в колонию была заказана машина, которая бы отвезла ее в медучреждение. По сути, Елене дали бы возможность умереть не в тюрьме, а в хосписе, - говорит женщина. - Но и этому было не суждено сбыться. Насколько мы все знаем, сегодня ночью Елены не стало. Очень жаль, недавно у нее родилась внучка, но она ее так и не увидела.

Наказание Елена Мельникова отбывала в Гомельской женской колонии. Опять же, по словам ее знакомых, женщина готовила документы по надзорной жалобе.