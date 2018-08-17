2018-08-17T17:02:50+03:00
Происшествия

«Умерла за день до того, как ее перевезли бы из колонии в хоспис»

По неофициальным данным, осужденная на 13 лет судья Елена Мельникова скончалась от онкологии
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
По неофициальным данным, осужденная на 13 лет судья Елена Мельникова скончалась от онкологииПо неофициальным данным, осужденная на 13 лет судья Елена Мельникова скончалась от онкологииФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Напомним, Елена Мельникова проходила по громкому «делу судей». Хоть сама она свою вину отрицала, в 2016 году коллеги из Верховного суда признали ее виновной в получении взяток и приговорили к 13 годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Приговор сразу же вступил в законную силу, обжаловать его бывшая судья могла только в порядке надзора.

Сегодня, по словам близких ей людей, стало известно, что женщина умерла в колонии.

- Мы уже понимали, что с Еленой все очень плохо, - говорит знакомая семьи Мельниковой, которая пожелала остаться анонимом. - У нее были проблемы с желудком, кажется, язва. До заключения она тщательно следила за своим здоровьем, регулярно ходила на обследования. Видимо, из-за нервов и непростых для нее условий в колонии состояние здоровья резко ухудшилось. Знаю, что примерно месяц назад она стала жаловаться на очень сильные боли в животе. Потом резко похудела и, получается, сгорела буквально за несколько недель. Недавно дочь добилась ее обследования, и, к сожалению, у нее диагностировали четвертую стадию онкологии.

Родные стали добиваться помещения Елены Мельниковой в онкодиспансер.

- Насколько мне известно, на 18 августа в колонию была заказана машина, которая бы отвезла ее в медучреждение. По сути, Елене дали бы возможность умереть не в тюрьме, а в хосписе, - говорит женщина. - Но и этому было не суждено сбыться. Насколько мы все знаем, сегодня ночью Елены не стало. Очень жаль, недавно у нее родилась внучка, но она ее так и не увидела.

Наказание Елена Мельникова отбывала в Гомельской женской колонии. Опять же, по словам ее знакомых, женщина готовила документы по надзорной жалобе.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
В Петербурге родственница насильника, чтобы спасти его от тюрьмы, похитила жертву из больницы
Над красавицей надругались трое парней и выбросили ее с третьего этажа. Чтобы заставить выжившую сменить показания, женщина вывезла жертву, сломавшую позвоночник, на инвалидном кресле
Новости 24
Бритвы, косметика и аромосвечи. Украинец пытался нелегально ввезти в Беларусь крупную партию товаров
Под Ивьем пьяный водитель на «Ауди» вылетел в кювет и опрокинулся, пассажир погиб
С 18 августа в Беларуси вновь подорожает топливо
В Гродно мужчина повесил свою собаку
Фото: на трассе под Жлобином лошадь влетела в салон автобуса
Из-за призывов к суициду Роскомнадзор заблокировал на YouTube клип «Монетка» белорусского рэпера ЛСП
Лукашенко: «Я отслеживаю заявления в СМИ и интернете и постараюсь в ближайшее время на них отреагировать»
Фотофакт. Митрополит Тадеуш Кондрусевич покатался на качелях в центре Минска
В Гродно мужчина с десятикратным превышением алкоголя хотел перепарковать авто друга, но устроил ДТП
В Варшаве задержали белоруса за оскорбление польского флага
Защитник минского «Динамо» о проигрыше «Зениту»: «Это позор, я лично прошу прощения перед всей страной»
Во Франции грузовик врезался в автобус с детьми
Лига Европы. Минское «Динамо» разгромно проиграло «Зениту»
«От собаки остались только голова и передние лапы»: в деревне под Слонимом сельчан изводит неизвестный зверь
В Витебске поймали 38-летнего форточника
Птичку жалко: в Минске ястреб пообедал синицей на балконе многоэтажки
Фанаты «Зенита» во время матча с «Динамо» скандируют кричалки с теплоходов возле стадиона
CK: распивал алкоголь с подчиненными, подкинули на место ЧП каску
В Крыму, пока родители ставили палатку, утонула 3-летняя белоруска
Лукашенко представил Кадырова к награде