«У него не было разрешения на хранение оружия»: жители Бобровичей о мужчине, который из ружья в упор стрелял в милиционеров

СЕГОДНЯ 17:31 2018-08-17T17:31:35+03:00

Один милиционер убит на месте, второго «скорая» забрала в реанимацию с тяжелым ранением

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ЧП произошло 17 августа в деревне Бобровичи. Местный житель стрелял на поражение по милиционерам. Майор милиции, 42-летний участковый инспектор Ивацевичского РОВД погиб на месте. Второго сотрудника забрали в реанимацию, ему 23 года.

- В деревне очень много милиции из Ивацевичей, Пинска, приехал ОМОН, все оцеплено, - описывают ситуацию местные жители. - Этот стрелок с 12 дня в засаде сидит.

Известно, что стрельбу по сотрудникам милиции открыл 57-летний сельчанин. По информации МВД, милиция пришла в деревню с рейдом – проверяли, законно ли хранится оружие. Бобровичи находятся рядом с Выгонощанским лесоохотничьим хозяйством, и среди местных жителей много охотников.

- У него не было разрешения на хранение оружия, и не было охотничьего билета, насколько мне известно, - делится один из местных охотников.

По словам очевидцев, мужчина с ружьем не сдавался несколько часов. В деревню приехало подкрепление из Пинска и Ивацевичей. Фото: svaboda.org

Кроме этого в деревне о стрелке говорят, что он нередко вел себя агрессивно и неадекватно.

Когда к нему пришла милиция, мужчина стрелял в упор и без предупреждения. После этого он забаррикадировался в доме, отказывался сдаться и угрожал продолжать стрельбу. Был ли он пьян, не известно.

В Бобровичи съехались спецслужбы, руководство МВД, Следственного комитета, следственно-оперативная группа. В итоге мужчину обезвредил и задержал ОМОН.

- Одного милиционеразабрали в реанимацию в Ивацевичи. Ему делают операцию - мужчина стрелял картечью, много осколков. После первого выстрела он хотел уйти с линии огня, повернулся спиной, но в него тоже попало. А у погибшего отец тоже милиционер. Ему выстрелили в голову. Это ж надо же, какое в семьях горе… - переживают жители Бобровичей.