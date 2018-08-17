2018-08-17T17:52:30+03:00
Минск

Выходные 18-19 августа в Минске: забег на каблуках и выставка о разрушенных зданиях Минска

Где отдохнуть и не потратить много денег
Мария ЭЛЕШЕВИЧ
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Это предпоследние летние выходныеЭто предпоследние летние выходныеФото: Павел МАРТИНЧИК
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- В Верхнем городе продолжаются праздники национальных культур. В эти выходные - день Украины (18 августа) и день Кореи (19 августа). На празднике украинской культуры обещают много украинской музыки, выставки картин и украинской вышивки, мастеров народного творчества и украинской литературы. На фестивале корейской культуры гостей ждет знакомство с традиционными корейскими танцами и играми. Программа праздников - с 12.00 до 17.00, вход свободный.

- На предпоследней в этом году «Классике у Ратуши» выступит Minsk Festival Orchestra - белорусские музыканты чаще блистают на европейских площадках, чем на родине. На этот раз на главной сцене фестиваля прозвучат произведения Баха, Вивальди, Шостаковича и Глинки. Площадь свободы, 18 августа, 20.30. Вход свободный.

-Фестиваль фотографии «Фотозона» пройдет в воскресенье в парке Горького. Его приурочили к символичной свадебной дате - 18.08.2018. Свадебные фотографы похвалятся своими достижениями, а все желающие смогут сделать снимки на романтичных фотозонах. Для невест организуют забег на каблуках, будет мобильный салон красоты, выступления музыкантов, а еще образовательная программа и фотовыставки от постоянных авторов фестиваля. Детский парк им. Горького, 19 августа, 12.00 - 20.00. Вход свободный.

- Продолжается музыкально-танцевально-развлекательный проект «Пешеходка». Арт-терраса, Музыкальный переулок и Каретный дворик в Верхнем городе снова наполняются активностями. Выступления уличных музыкантов, актеров, танцоров. По просьбам родителей в эти выходные повторится интерактивный спектакль-представление по мотивам истории латвийской писательницы и иллюстратора Лины Жутауте «Тося Бося и Гном Чистюля». 18 августа, с 14.00. Вход свободный.

- Персональная выставка молодого художника Владимира Громовича «Калі камяні знаходзяцца на ўзгорку, гарматныя ядры ляжаць на абочыне» - это серия коллажей, объектов и видео. На выставке можно проследить, как разрушался и реконструировался Минск - начиная от послевоенных времен и заканчивая современностью. Здание ВДНХ, вокзал Московский, музей ВОВ - все это найдет отражение в выставке. Галерея «Ў» (Октябрьская, 19), с 12.00 до 20.00, до 30 августа. Билеты: 2 - 4 рубля.

- Стильный велозаезд и традиционный конкурс «Веломисс» пройдут в Минске 19 августа. В 12.00 от торгово-развлекательного центра Galleria Minsk стартует велопарад. Участникам предлагают проехать пять с половиной километров. Для участия в заезде приглашаются и женщины, и мужчины. После заезда на площадке возле Дворца спорта состоится конкурс «Веломисс-2018». Победительница получит велосипед. 18-19 августа, подробная афиша в группе.

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