Посмотрите, какую красоту можно увидеть в "Красном бору"!

СЕГОДНЯ 00:52 2018-08-18T00:52:46+03:00

В этот раз мой путь лежал за 300 км от Минска на север Беларуси в туристический комплекс "Красный бор", что расположен на границе Витебской и Псковской областей [фото]

В эти живописные края я забрался, чтобы полюбоваться оленями и найти места для будущих съемок. Кстати, Красный бор - пока единственное место в нашей стране, где можно на воле увидеть европейскую лань.

Грациозное создание. Рога этого оленя поражают своей красотой и изящностью. Лань их важно носит, словно огромную корону, держа голову прямо. Здесь обитает около 400 - 500 таких королевских особей.

Самцы европейской лани отдыхают после сытного завтрака.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Рога европейской лани похожи на сказочную корону.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Оленей, косуль, ланей в «Красном Бору» можно встретить на дороге или рядом на ближайшем поле. Звери выходят полакомиться овсом. Нельзя сказать, что они не боятся людей, но к соседству привыкают и те и другие. Иногда олени заглядывают в деревни к местным жителям, посмотреть, что у них растет в огороде, а в период гона могут разгуливать по деревне и орать свою брачную песню. Тут уж ничего не поделаешь, приходится слушать.

Олени пасутся на поле прямо около деревни.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Двухлетние самцы благородного оленя выбежали на поле полакомиться травой.Фото: Павел МАРТИНЧИК

По пути к озеру Освейское можно увидеть такую картину.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Некоторые местные жители, чтобы спугнуть непрошеных гостей, ставят около забора пугало или вешают белые ленточки на деревья. Однако зверю все нипочем. Олени залазят в огород и могут съесть все, что им по вкусу. Вот так и приходится привыкать к соседству с дикими животными.

Пугало для оленей в огороде местного жителя.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Пока молодые самцы безмятежно гуляют по полям, старые, умудренные опытом олени уже начинают сдирать со своих рогов мягкую кожу. К моменту гона их рога будут грозным оружием в борьбе за расположение самки. Если присмотреться, то на фото внизу можно увидеть оголенные кончики рогов оленя. Кожа кровоточит, но боли животное не чувствует.

Благородный олень перед гоном очищает свои рога от кожи.Фото: Павел МАРТИНЧИК

В лесу, недалеко от деревни Изубрица, что в Верхнедвинском районе, мне повезло увидеть олениху с теленком. Они неспешно гуляли и щипали траву. Чтобы сделать кадр, я остановился за 100 метров и прокрадывался к оленям через мох и ели. Но это того стоило.

В какой-то момент заботливая мамаша начала вылизывать свое чадо. Мне удалось не спугнуть зверя и сделать несколько кадров. Встреча с диким животным - это всегда волнительно. Я с замиранием сердца наблюдал за семейной прогулкой.

Заботливая мамаша вылизывает свое чадо.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Теленок наблюдал за мной из за деревьев.Фото: Павел МАРТИНЧИК

И, конечно же, меня поразила встреча с грациозной европейской ланью. Несколько самцов лани, видимо, после сытного завтрака, отдыхали в траве. Только одни рога и торчали. Когда я пробирался к ним поближе, чтобы сделать фото, они меня учуяли и показались из травы. Их рога предстали во всей красе. Они были похожи на сказочные причудливые короны. Рога казались очень массивными, но в то же время изящными.

Европейскую лань можно увидеть только в "Красном бору".Фото: Павел МАРТИНЧИК

Путешествуя по разным местам Беларуси, снимая дикую природу, все больше понимаешь, насколько необычна, интересна и уникальна жизнь в царстве животных. В нашей, небольшой по размерам стране есть огромное количество красивейших природных заповедников, куда можно отправиться, чтобы понаблюдать за жизнью зверей в их естественной среде обитания. Это того стоит.