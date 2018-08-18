Кто такой Сергей Румас? Банкир, либерал, футбольный болельщик, охотник, многодетный отец

СЕГОДНЯ 14:31 2018-08-18T17:39:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 18 августа Александр Лукашенко назначил новое руководство правительства. Сменились и премьер-министр, и вице-премьеры, и руководители некоторых министерств – экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации. Новым премьер-министром стал Сергей Румас, который последние шесть лет возглавлял Банк развития.

Карьера 48-летнего Сергея Румаса началась еще в советские времена, где он работал в спецуправлении при белорусской конторе Госбанка СССР, занимавшемся финансированием Белорусского военного округа, и дослужился до звания «капитан». Потом перешел в коммерческие банки, возглавлял один из филиалов Беларусбанка (он считался одним из лучших), а с 2005 по 2010 год был председателем правления Белагропромбанка.

С 2010 по 2012 год Сергей Румас занимал пост вице-премьера при Михаиле Мясниковиче, курировал экономику и финансы. В 2012 году был назначен председателем Банк развития, который отвечает за финансирование различных госпрограмм.

«Комсомолка» собрала пять интересных фактов о новом премьер-министре.

Факт №1: отец Сергея Румаса тоже работал в правительстве

Отец Сергея Румаса, Николай Румас, был заместителем министра финансов при Вячеславе Кебиче, а затем и Александре Лукашенко. Дружил с экс-премьером Михаилом Мясниковичем (заместителем которого в свое время был Сергей Румас). Николая Румаса не стало в 2001 году.

Факт №2: Александр Лукашенко назвал его уход с поста вице-премьера колоссальной потерей для правительства

Вице-премьер Сергей Румас был одним из самых либеральных членов правительства. Он даже внешне выделялся в Совмине - хорошо поставленная речь, современные манеры. Его первое выступление в парламенте депутатов уж если не шокировало, то удивило точно.

Вице-премьер, который отвечал в правительстве за экономику, заявил, что нас ждут свободные цены, что бизнесу надо помогать, предприятия – приватизировать, и что государство должно перестать поддерживать убыточные предприятия бесплатными кредитами.

- Самые эффективные производства находятся сегодня в частном секторе экономики, - по сути, в парламенте Сергей Румас объявил о том, что в стране начнутся-таки рыночные реформы. - Я из своей прошлой работы могу привести сотни примеров, когда частное предприятие брало кредит по рыночным процентным ставкам и строило эффективное производство. В то же время масса есть примеров, когда государственное предприятие получало льготный кредит и осваивало капиталовложения, в результате построили то, что работать в принципе не может эффективно (…) Правительство будет ограничивать бесплатную раздачу денег всем желающим.

А во время кризиса 2011 года Сергей Румас не стеснялся публично критиковать экономическую политику правительства и спорил с помощником президента по экономическим вопросам Сергеем Ткачевым по поводу финансирования госпрограмм, приватизации и финансово-экономической политики. В результате оба спорщика лишились своих постов. А переход Сергея Румаса в Банк развития Александр Лукашенко назвал колоссальной потерей для правительства.

Факт №3: Сергей Румас – заядлый футбольный болельщик…

Еще в 80-х он постоянно ходил на матчи минского «Динамо», а когда появилась возможность смотреть вживую европейский футбол (помогали зарубежные командировки), то даже посещал игры на миланском «Сан-Сиро». В 2010 году Румас превратил хобби в работу – возглавил Белорусскую федерацию футбола, а в 2015 был переизбран на этот пост. Его полномочия истекают только в следующем году. Продолжит ли Румас отвечать за белорусский футбол, пока неизвестно.

Факт №4: … а еще – рыболов и охотник…

- Раньше много времени проводил на охоте, рыбалке, я страстный поклонник этих увлечений. Но сегодня практически перестроил жизнь и на время отказал себе в удовольствиях, - говорил Сергей Румас в интервью pressball.by еще в 2011 году.

О своих охотничьих трофеях премьер-министр рассказывал изданию tribuna.com:

- Самый крупный – иланд весом в тонну. Добыл в Африке. Иногда удачно стреляю гусей. Недавно обновил личный рекорд. Не улыбайтесь, я на самом деле люблю охоту на гусей.

Факт №5: … а еще – многодетный отец.

У Сергея Румаса четверо сыновей. Старший окончил экономический факультет БГУ, после этого учился в бизнес-школе в Лондоне. Средние сыновья – школьники, младший – дошкольник. А супруга Сергея Румаса работает стоматологом в частном центре. Они знакомы очень давно – жили в одном доме и учились в одной школе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Президент прокомментировал смену руководства правительства: «Чаша терпения переполнилась»

Глава государства отметил, что решение не было спонтанным – оно назрело давно (Читать далее)

Из правительства ушли долгожители: Семашко был вице-премьером 17 лет, Жарко проработал в правительстве 12

В среднем руководство страны помолодело на 11 лет (Читать далее)