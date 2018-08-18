Президент прокомментировал смену руководства правительства: «Чаша терпения переполнилась»

СЕГОДНЯ 15:42 2018-08-18T17:58:25+03:00

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После назначения нового состава правительства Александр Лукашенко подробно объяснил причины кадровых рокировок, сообщает пресс-служба главы государства. Президент в том числе сказал о…

…ОТСТАВКАХ

- В повестке дня эти вопросы стоят давно. По крайней мере, передо мной как президентом. А в последнее время они приобрели особое звучание в связи с мероприятием на востоке Беларуси. Тогда мной было принято решение обновить наше правительство, особенно руководство. Когда я принимал решения в Орше, многие или отдельные в обществе это восприняли как некое спонтанное решение. А некоторые так подумали, что, может быть, не стоило за одно мероприятие Оршанского региона так жестко критиковать правительство. Так вот я хочу сказать: дело не только в Орше. Это последняя капля, которая переполнила чашу терпения. Главное - в глубине.

…ДИКТАТУРЕ И ДЕМОКРАТИИ

- Мы живем в демократической стране. Притом зажаты двумя демократическими блоками с запада и с востока. На юге у нас вообще демократия дальше некуда. И осуществлять какую-то диктатуру в Беларуси - это просто нереально. И те, кто подобные вещи заявляет, - это смехотворно. Но порядок в стране всегда был, и он будет.

…ПРИВАТИЗАЦИИ

- Мы будем независимы, если у нас экономика будет развиваться так, как следует. Если мы обрушим экономику, никакой независимости быть не может. Никакие словоблудия не спасут нас от разрушения, - сказал президент и добавил, что некоторые в правительстве стали понимать это по-другому: предлагали быстрее приватизировать госсобственность.

- И притом никто не против приватизации. По каждому предприятию, малому или большому, по трудовым коллективам - там люди живут и работают - мы должны определяться, прежде чем продавать акции этого предприятия. В том числе по таким вопросам, на каких условиях придут новые инвесторы, что будет с предприятием и его работниками. Выкинут ли они половину на улицу людей, как некоторые приходят ко мне инвесторы и говорят, что такая численность не нужна: «Мы этих увольняем, оставляем с крупной компании кукиш, как в народе говорят». Такая приватизация в Беларуси не пройдет, такая приватизация нам не нужна. Мы что, хотим пойти по пути наших соседей? Так они уже осудили подобную приватизацию, которая проводилась в 90-х.

… «ЗОЛОТОЙ» МОЛОЧКЕ

- сегодня все говорят: знаете, сельское хозяйство спасло страну. Комплексы молочно-товарные строили, переделывали допотопные фермы. Сегодня все говорят: молочка - это золото. Это не мои слова, это слова специалистов".

… ШОКОВОЙ ТЕРАПИИ

- Но самое главное - с первых своих шагов, будучи президентом, еще зеленым президентом в те годы, четко было сказано: никакой шоковой терапии, никаких шоков быть не должно. Потому что шок - это резать по живому людей. Я на это никогда не соглашался и никогда не пойду. Резать по живому никому в Беларуси не дано. У нас, во-первых, люди другие, привыкшие к честности и справедливости. Они такую политику не воспримут. Нет, в правительстве не так, так эдак надо огулом протолкнуть этот шок. И мне пришлось постоянно одергивать правительство.

… СРЕДНЕЙ ЗАРПЛАТЕ В 1000 РУБЛЕЙ

Президент добавил, что поручение правительству достичь хотя бы 1000 средней зарплаты по стране «у них вообще вызвало панику, что это недопустимо».

- Оказывается, допустимо. Даже при том курсе, который они пытались втюхать нам в Беларуси. Но сколько крови попортили для того, чтобы (лично мне пришлось это делать) убедить правительство, что люди хотя бы несчастных тысячу рублей среднюю заплату в стране должны иметь. Что надо подтянуть в этом году самые низкооплачиваемые слои (нянечки в детских садах, медсестры и нянечки в больницах, которые носятся с детьми и с нами, когда мы приболеем, люди культуры, социального обслуживания). Их надо сегодня подтягивать выше.

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