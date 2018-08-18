Из правительства ушли долгожители: Семашко был вице-премьером 17 лет, Жарко проработал в правительстве 12

СЕГОДНЯ 17:08 2018-08-18T17:39:35+03:00

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В субботу, 18 августа, Александр Лукашенко провел кадровые перестановки в руководстве правительства. В результате глава Банка развития Сергей Румас сменил в кресле премьер-министра Андрея Кобякова, а первым вице-премьером вместо Василия Матюшевского стал Александр Турчин, который до этого был руководителем аппарата Совмина.

И Кобяков, и Матюшевский пришли в правительство в декабре 2014 года - кризисное время, когда из-за падения цен на нефть и валютного кризиса в России белорусский рубль тоже просел, а в банках даже ввели комиссию на покупку валюты. Экс-банкир Матюшевский (до вице-премьерского кресла он возглавлял БПС-Сбербанк, а еще раньше был председателем правления Нацбанка) запомнился как один из самый прогрессивный член старого правительства. Например, он активно поддерживал «цифровой декрет» и говорил, что в будущем нас ждут поля без крестьян и заводы без рабочих.

Одним из вице-премьеров президент назначил бывшего главу концерна «Белнефтехим» Игоря Ляшенко. Он заменит Владимира Семашко и будет курировать топливно-энергетический комплекс. Именно Семашко отвечал за все нефтегазовые вопросы с Россией и в последнее время занимался переговорами по поводу беспошлинных поставок нефти. А еще он был на этом посту настоящим долгожителем. Фактически Владимир Семашко занимал кресло вице-премьера 17 лет! С 2001 по 2003 год исполнял обязанности вице-премьера, будучи при этом министром энергетики, в 2003 году стал первым вице-премьером, а в 2014 перешел на позицию вице-премьера.

Курировать вопросы ЖКХ, строительства и транспорта вместо Анатолия Калинина будет экс-заместитель председателя Комитета госконтроля Владимир Кухарев. Калинина тоже можно назвать долгожителем, хоть и не таким, как Семашко. Он был вице-премьером с 2010 года. Одно из последних предложений Анатолия Калинина – строить в Минске в два раза меньше жилья, чтобы развивать города-спутники.

За здравоохранение, образование, культуру и спорт отныне отвечает бывший посол Беларуси в России Игорь Петришенко. Он заменит на этом посту Василия Жарко, который был вице-премьером с 2016 года, а до этого еще 10 лет возглавлял Минздрав. Итого 12 лет на правительственных постах, тоже немало.

Единственный человек, перешедший в новое правительство из старого – это Михаил Русый, который отвечает за аграрные вопросы. Он был назначен на этот пост в 2012 году, а до этого еще два года был министром сельского хозяйства и продовольствия.

В целом можно сказать, что правительство изрядно помолодело. Например, Сергею Румасу 48 лет (и он стал самым молодым премьер-министром в истории Беларуси), его первому заму Александру Турчину - 43. Сейчас средний возраст руководства правительства (премьер-министра и его пятерых замов) - 49 лет, а был - почти 60.