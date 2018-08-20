Арина Соболенко вошла в топ-25 мирового рейтинга

СЕГОДНЯ 12:23 2018-08-20T12:27:10+03:00

Наша первая ракетка в этом сезоне поднялась уже на 53 ступеньки вверх

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Два финала и полуфинал турнира категории «Премьер» позволили Арине с 78-й строчки рейтинга, на которой она находилась в начале сезона, подняться на 25-ю. Могла бы бать и еще выше, но в Цинциннати она уступила в полуфинале первой ракетке мира Симоне Халеп - 3:6, 4:6.

Арина в привычном ей стиле атаковала, но опытная румынка удачно защищалась, заставляя белоруску много ошибаться.

- Я знаю, что слишком нервничала в этом матче, - сказала Арина. - В следующий раз буду стараться сохранять спокойствие на корте. Я пыталась идти в атаку, но все мячи возвращались обратно, и я думала: «Почему она все берет?!» И тогда я пыталась играть жестче и агрессивнее… Я обыграла много хороших игроков и показала отличный теннис. Конечно, плохо, что это не удалось сегодня, но я буду стараться сохранить свой уровень и даже попытаюсь улучшить игру на корте. В целом это была фантастическая неделя для меня.

С 34-й позиции в рейтинге она переместилась на 25-ю. В этом году качестве призовых Соболенко заработала уже 614 тысяч долларов.

Арина стала третьей белоруской, которой удалось войти в топ-30. Ранее это удавалось Наташе Зверевой (в 16 лет) и Виктории Азаренко (в 18 лет). Арине 20 лет и младше ее в топ-50 только одна теннисистка - 19-летняя японка Наоми Осака.

27 августа Арина сыграет на US Open, где будет сеяной, а на этой неделе она выступает на турнире в Нью-Хэйвене. Там же мы поболеем и за Александру Саснович. 37-я ракетка мира успешно прошла квалификацию.