Цензура запрещала «Маски-шоу» использовать на сцене красный флаг и рвать газеты

СЕГОДНЯ 17:02 2018-08-20T17:03:02+03:00

У лидера комик-труппы «Маски», народного артиста Украины Георгия Делиева «Комсомолка» узнала, почему юмористов давно нет на ТВ и как против клоунов восстали профсоюзы в Европе

Изменить размер текста: A A

НА «МАСОК» НЕ ОБИЖАЛИСЬ ТОЛЬКО ГАИШНИКИ

- Ситуации в скетчах «Маски-шоу» начала 1990-х были знакомы на всем постсоветском пространстве. А сейчас есть универсальный юмор, который рассмешил бы одновременно, скажем, Минск, Одессу, Москву и Кишинев?

- Юмор строится на узнаваемых вещах. Скажем, в спектакле «Маски в кубе» был номер «Игровые автоматы». Но он перестал быть смешным, когда однорукие бандиты исчезли из нашего быта. Другое дело, что поменялся менталитет в бывших советских республиках, изменились реалии. Но и 30 лет назад, и теперь авторская группа «Масок» искала общечеловеческие зацепки, понятные всем.

Лет двадцать назад на эту заставку к экранам собирались во всех постсоветских странах. Фото: wikipedia.org

Вообще, главный критерий, который оправдывает всю клоунаду, - должно быть смешно. Это как с анекдотами на сексуальную тему: если не смешно рассказать, человек перестает быть душой компании. Хотя с комиками, артистами немного иначе - это публичная сфера. Вроде серии «Масок» были смешными, а после показов мы получали мешки писем с критикой: неправильно показали пожарных, врачей, военных. Только гаишники не обижались, кстати.

Делиев говорит, что главное в клоунаде - чтобы было смешно. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- А как теперь реагирует публика на театральные работы «Масок» в одесском Доме клоунов?

- Зрители в принципе изменились, стали добрее. Нет напряженной затаенной агрессии под одинаковыми серыми костюмами, как в СССР. Другое дело, что удивить публику сейчас сложнее. В 1980 - 1990-х мы иногда шокировали своими скетчами сексуального характера, а сегодня слышим: «Ой, у вас все так приличненько, в золотой середине, а то везде все ниже пояса - смотреть тошно». Так мы неожиданно и оказались в ряду классиков.

«Маски-шоу» теперь стали театром. Фото: Архив театра

- Хотя 30 лет назад вас ругали за подобные номера худсоветы разных уровней. Что нельзя было показывать со сцены и как избегали многочисленных запретов?

- Нельзя было использовать красную ткань - напоминало советский флаг. Нам даже запрещали вытирать ноги о халат красного цвета. Даже легкие намеки на ЦК КПСС и Политбюро не проходили. Правда, мне порой и в голову не пришли бы такие больные ассоциации, которые рождались в головах членов худсовета. Как-то нам не дали порвать на сцене газету - а вдруг «Правда», наверное, такой логике следовали цензоры. Нельзя было показывать непонятное, легкий сюрреализм или театр абсурда, которые вызывают смех без причины. А «Маски» ведь начинали с пантомимы, театра без слов, который можно трактовать по-разному!

В Доме клоунов разместилось и Посольство юмора в Украине. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

В худсоветах сидело немало людей партийных, служивших или стучавших в КГБ, так что бдели они по полной. Не дай бог выехать на гастроли и показать что-то, не соответствующее принятой программе! Хотя хватало путей обхода. Есть ведь давний прием белого рояля. Я вставлял в номер что-то шокирующее и по этому поводу долго доказывал свою правоту, чем выматывал худсовет. А потом я резко соглашался и убирал этот явно спорный кусок. Мол, вы старше, я вас уважаю. Зато на остальные вещи у цензоров не оставалось сил.

«СОЗДАЛ ПАРТИЮ, НО ВАЛЯТЬ ДУРАКА СМОГ ТОЛЬКО ДВЕ НЕДЕЛИ»

- Во времена телеэфиров «Масок» было с десяток юмористических программ, а теперь - целые каналы. Как считаете, уровень юмора в какую сторону ушел в связи с ростом его количества?

- Он стал другим, и многое изменилось в зависимости от страны. В России, скажем, с сатирой все сложно, в Украине она проходит, но нюансы становятся все жестче. Вообще, люди нуждаются в смехе, особенно в странах, где тяжело живется. У нас в Украине непростая политическая, экономическая, социальная ситуация, но шутится хорошо. А пару лет назад со своим коллегой по «Маскам» Борей Барским создал политическую партию. Она просуществовала с полмесяца, но в какое-то время нас даже стали больше узнавать как политиков. Вроде два клоуна говорят правду и одновременно валяют дурака, а все надрывали животы. Ведь все достоверно. Тексты нам писали авторы из КВН, а консультанты рассказывали, кто кому дает взятки и кого крышует.

георгий Делиев и Борис Барский смогли продержаться в созданной ими политической партии всего две недели, но, говорят, всем было смешно. Фото: inshe.tv

- То есть в Доме клоунов у «Масок» аншлаги?

- Будь мы медийно так же развиты, как в 1990-е, то и в театре было бы побольше зрителей. Странно, но раньше играли всего один спектакль «Non-stop клоун», и в театре были аншлаги. А сегодня, когда в репертуаре уже 11 постановок, к нам больше приходят фанаты, которые этот жанр знают и любят. При этом сейчас зрителя я чувствую лучше, чем во времена дикой популярности «Маски-шоу». Точно знаю, какой яркий медийный проект можно выпустить, понимаю, что всколыхнет публику. Все-таки 95% моей работы - это то, что играю на сцене в Доме клоунов, на гастролях, в антрепризах и в театре моего друга Вячеслава Полунина. Но раньше мне удавалось снимать рейтинговый сериал. Правда, тогда я на этом больше концентрировался, пробивал эфиры.

Проще всего посмотреть спектакль "Масок" на их родной сцене - в Доме клоунов. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

- А тот момент, когда у «Масок» они закончились, был болезненным для труппы?

- Это был настоящий кризис. Мы ушли с ТВ после экономического обвала 1998-го в России. Телекомпании не могли предоставить нам для съемок большие бюджеты, а что-то придумывать с минимумом средств не получалось. А в 2002-м у нас появился театр, о котором давно мечтали, - это зал бывшего одесского кинотеатра. Создавали его своими руками, разрабатывали дизайн (благо многие из «Масок» - архитекторы). Но за эти годы мы растеряли контакты с телеканалами: тех людей, с которыми мы работали раньше, уже не было, а у новых - свои приоритеты. В эту новую мафию я не попал, меня оттуда аккуратно выдергивали.

Правда, был хороший шанс снимать «Маски-шоу» для Германии, Швейцарии, Великобритании - даже подписали хороший контракт, гораздо выгоднее московских. Мы думали: уйдем из СНГ, станем популярны на Западе и нас будут автоматом покупать и в СНГ. Но там поднялись заинтересованные профсоюзы: мол, зачем нам «русские комики»? Пока там все зависло, нас снова засосал театр.

"Маски-шоу" уже сняли первые выпуски программы в формате виртуальной реальности. Фото: mediananny.com

- Вам не кажется, что это даже несколько несправедливо: «Маски» - знаменитая труппа, и вдруг все начинать сначала?

- Это точно не будет «Маски-шоу» в прежнем виде. Скажем, недавно мы сняли с американским телепродюсером Юрием Володарским 5 скетчей в формате виртуальной реальности. Пока спрос на таком рынке не сформировался, но это - вариант развития. Когда в прошлом году «Маски» были на гастролях в Китае, молодой местный продюсер сказал, что знает нас. Но не по старым телесериям, а по бесплатно выложенной для скачивания серии VR-проекта. Мне он очень интересен, речь о совершенно другом мышлении, ведь человек, надевая очки, сам выбирает, куда смотреть. Тут невозможно спланировать последовательную драматургию гэг за гэгом, зритель сам становится драматургом.

Георгий Делиев известен в Украине и как художник. Эту картину, автопортрет с Сальвадором Дали, к примеру, купили за 2800 евро - самая высокая на сегодня стоимость живописи артиста. Фото: facty.ua

«СЫГРАЛ В «ДОНБАССЕ», КОТОРЫЙ СЛОЖНО ВЫДЕРЖАТЬ»

- Но это все перспектива отдаленная, а ведь у вас много активностей и вне театра.

- Недавно слетали на корпоратив в Хорватию - делали там все в одесском стиле, 90% материала сочиняли специально для мероприятия. А перед нашей беседой приезжали два автобуса сотрудников одной компании из Днепра. Мы буквально затащили их в театр, пощекотали им подмышки и нервы. Да, удивительно, но наш театр любят звать на корпоративы. Люди, которые много и тяжело работают, нуждаются в отдыхе, чтобы посмеяться можно было. А еще мы с Борисом Барским часто выступаем как ведущие, сумасшедшие немного.

В кино Георгию Делиеву везет на драматические роли – в «Настройщике» Киры Муратовой он играл с Ренатой Литвиновой. Фото: Кадр из фильма

- И в кино вы немало снимаетесь. Интересно, а почему человека, которого все привыкли видеть в образе клоуна, усиленно зовут на серьезные роли?

- Мне и самому комедийные роли играть интереснее, но предлагают сплошь драматические. Как выясняется, справляюсь с такой задачей легко. Могу быть убедительным, органичным в крайне реалистической манере, доходящей до скрытой камеры. Наверное, потому у Киры Муратовой переиграл, начиная со «Второстепенных людей» и до «Вечного возвращения». В этом году была роль в «Донбассе» у Сергея Лозницы (украинский режиссер родом из Беларуси, который снимал фильм «В тумане» по Василю Быкову. - Авт.) - с Натальей Бузько и Михаилом Волошиным из «Масок» мы были на Каннском фестивале, где состоялась премьера фильма. Он получил приз за режиссуру в категории «Особый взгляд». Но это тяжелая картина, сложная, документальная. Ее выдержать непросто. Хотя сам Сергей воспринимает ее как трагикомедию. Знакомые, которые видели ленту, говорят: даже смеяться над тобой нельзя, так страшно все. Хотя там и правда много гротеска. Юмор у Лозницы заключался в том, что в кадре нет ни капли юмора. Там тотальная серьезность. Он добивается реальной жизни в кадре.

Георгий Викторович не отказывается от разных ролей, но гротескные любит больше всего. Фото: Татьяна МАТУСЕВИЧ

Хотя и гротескные роли удаются. В прошлом году снял фильм «Одесский подкидыш», а еще был 12-серийный фильм «Сувенир из Одессы». Режиссер позволил мне быть крайне натуральным в роли жадного и самовлюбленного, хотя обаятельного ювелира.