«Бежал по улице со спущенными штанами! Боялся получить ожог и лишиться достоинства»

СЕГОДНЯ 17:18 2018-08-20T17:18:50+03:00

Изменить размер текста: A A

- Встретились в пятницу с другом: пообщались, музыку послушали... - вспоминает Владимир Коровацкий события 17 августа. Тогда еще молодой человек и представить себе не мог, что минут через 10 с ним случится нечто. - Разрядились наушники. Положил их в чехол (в этом же чехле беспроводные наушники и подзаряжаются. - Ред.). А они раз - и буквально за пару минут зарядились с 0% до 100%. Подумал: «Глюк какой-то», но особого значения этому не придал...

Владимир признается все произошло так быстро, что действовал на автомате. Фото: личный архив героя публикации

В тот же вечер друг отдал ему Power Bank - алюминиевый аккумулятор, который молодой человек положил в тот же карман, что и беспроводные наушники в чехле.

- Иду - и чувствую, что в кармане сначала все начинает нагреваться, потом жечь, потом пошел дым. По ощущениям уже было градусов 60 - 70. Прямо на ходу спустил штаны, и побежал к дому… Мог ведь и серьезный ожог получить, и достоинства лишиться, - отшучивается сейчас Владимир. - После того как спустил штаны, произошел глухой хлопок. Возможно, дело во встроенном в чехол для наушников чипе, который регулирует мощность. Как бы там ни было, алюминиевый Power Bank, который лежал рядом, начал плавиться. Это значит, что температура за секунды подскочила примерно до 600°С.

Так выглядит чехол от наушников после взрыва. Фото: личный архив героя публикации

Вот сюда вставляются беспроводные наушники и таким образом подзаряжаются. Кстати, после взрыва устройство работает. Фото: личный архив героя публикации

Собственно, те самые наушники, которые Владимир и заряжал. Фото: личный архив героя публикации

Владимиру повезло. Быстро среагировал. По большому счету, отделался только порванными джинсами, обугленными 5-ю рублями и испугом. Фото: личный архив героя публикации

В кармане, кстати, еще лежала пятирублевая купюра. Она истлела.

Зарядный кейс наушников AirPods буквально взорвался в кармане у молодого человека. Даже джинсы от небольшого взрыва прорвало!

- Отстаивать свои права потребителя у компании Apple будете?

- Наушники оригинальные, привезли из московского офиса. Уже выяснил: мне их заменят. А по поводу компенсации еще думаю. Вовремя среагировал, ожог получил, но незначительный.

Купюра, которая тоже лежала в кармане, обуглилась. Фото: личный архив героя публикации

Power Bank, который лежал рядом с наушниками, тоже пострадал. Фото: личный архив героя публикации

«Наличие аккумулятора - уже потенциальная угроза взрыва»

- Наличие аккумулятора - уже потенциальная угроза взрыва, - комментирует кандидат технических наук Максим Осколов. - Основная причина взрывов литиевых аккумуляторов - короткое замыкание между катодом и анодом. Если это происходит, резкое повышение силы тока начинает разогревать батарею. При достижении температуры в 70 - 90°С расплавленный литий начинает реагировать с электролитом. При этом выделяются взрывоопасные соединения. Наличие углеводородов, кислорода и высокая температура - идеальные условия для взрыва самой различной мощности.

- А что такому взрыву может поспособствовать?

- От плохого качества изделия до неправильной эксплуатации: физическое воздействие на аккумулятор, перегрев и банальное старение либо разгерметизация аккумулятора.

Возможно, причина даже не в аккумуляторе, а в микроэлектронике. Например, неправильно регулируется напряжение заряда-разряда. Это, кстати, похоже на то, что произошло в описанной истории. Чтобы избежать этого, на устройства ставят специальные контроллеры, которые позволяют заряжать устройство только до определенного напряжения.

- Как избежать взрыва?

- Стопроцентной гарантии никто не даст, но… Когда аппарат заряжается, не допускайте его перегрева, не оставляйте на солнце и не накрывайте подушкой. Не носите гаджеты в кармане, когда занимаетесь спортом. Упадете - рискуете не только разбить устройство , но и получить ожоги от взорвавшегося аккумулятора. Используйте гаджет в диапазоне от 30 - 80% его емкости. Полностью заряжайте и разряжайте устройство раз в неделю.

- Что делать, если гаджет загорелся?

- Главное - не растеряться, - говорит Максим Осколов.- Постарайтесь отключить электричество, но не прикасаться к самому устройству. В идеале - обесточить все помещение. Если реакция началась, остановить ее в бытовых условиях почти невозможно - или сама прекратится, или рванет. Все действия должны сводиться к минимизации последствий. Для этого срочно перекрывайте доступ к устройству. Если вы дома, можно накрыть гаджет кастрюлей или бросить его в ведро с водой. В современных аккумуляторах металлический литий не используется, поэтому тушение водой подойдет. Если вы на улице - быстро бросайте аппарат или батарею туда, где взрыв никому не причинит ущерба, и накройте его чем-то, что не позволит разлететься горящим обломкам при взрыве. К примеру, можно засыпать песком.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Техника взрывается по всему миру

Это не первый подобный случай с техникой Apple. В это воскресенье в Apple Store в Амстердаме взорвался iPad. Вероятная причина взрыва - перегревшаяся или неисправная батарея.

Взрываются девайсы и других производителей. В прошлом году на борту самолета, летевшего из Пекина в Мельбурн, пассажирка борта получила ожоги лица и шеи после того, как ее наушники взорвались прямо у нее на голове во время полета. В США недавно взорвалась не зарядка, а просто наушники. Аналогичные случаи происходили в Швейцарии, Германии, Испании... А прошлым летом нечто подобное случилось даже в Минске. На станции метро «Площадь Победы» у пассажирки вспыхнул аккумулятор электронной сигареты, который лежал в рюкзаке. Последний, кстати, загорелся прямо за спиной девушки. Хорошо, что все закончилось хеппи-эндом.