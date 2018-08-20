«Спросят о желании уехать из страны, а женщин - хотят ли они ребенка»: в следующем году в Беларуси пройдет перепись

СЕГОДНЯ 17:41 2018-08-20T17:41:16+03:00

Событие масштабное, и хотя оно пройдет только в октябре 2019-го, подготовка идет полным ходом: созданы специальные комиссии, обработаны вопросы, которые будут в переписных листах

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- Всего будет 49 вопросов, помимо традиционных будут и новые. Например, добавятся миграционные вопросы, у населения будут спрашивать, хотят ли уехать из Беларуси. Если человек работает не в том месте, где проживает, будут уточнять причину. С учетом ситуации в демографии будут спрашивать у женщин о желании завести детей. У мужчин такую информацию уточнять не будем, - заявила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. - Добавится опросник по сельскому хозяйству.

Еще одна новинка: переписные листы будут заполняться на планшетах и в интернете. Чтобы посмотреть, как это будет в итоге работать, специалисты Белстата в прошлом году провели пробную перепись в Молодечненском районе.

- Результаты нас устроили, - говорит Инна Медведева. - Пробная перепись показала, что с использованием планшетов сократится время заполнения переписного листа в три раза: раньше на это нужно было 15 - 20 минут, с планшетом - 5 минут. Но это если не учитывать вопросы по сельскому хозяйству. Время заполнения сократится еще и благодаря тому, что к основной переписи будет подгружаться регистр населения (база персональных данных каждого человека. – Ред.). И часть вопросов будет заполнена автоматически. Также в многоквартирных домах на вопросы о домохозяйстве, благоустройстве будет отвечать только первый опрашиваемый в доме. Для остальных переписные листы по этому блоку также заполнятся автоматически.

Также на пробной переписи треть населения заявила о готовности отвечать на вопросы через интернет. Деньги на подготовку интернет-переписи выделит Всемирный банк.

- Документ о выделении гранта будет подписан в этом году. На программный продукт и часть планшетов Всемирный банк выделит 1,9 млн. долларов, - сообщила председатель Национального статистического комитета Инна Медведева. - Также продолжается работа с организациями, которые обещали помочь с закупкой планшетов. Скорее всего, техника будет закупаться на средства министерств образования и здравоохранения. Нам планшеты будут передаваться в безвозмездное пользование только на момент проведения переписи. Всего будет использоваться 12 тысяч планшетов.

По словам специалистов, полностью обработать данные переписи населения они смогут примерно за полтора года после ее проведения.

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Четверть работающих получает от 1000 рублей

Чтобы посчитать, сколько зарабатывают в Беларуси, специалисты Белстата используют две методики. Каждый месяц считается средняя зарплата, то есть среднее арифметическое заработков белорусов. И два раза в год, в мае и ноябре, считают медианную зарплату - это та сумма, больше и меньше которой в стране зарабатывает одинаковое количество человек.

- Дело в том, что там идет значительный ранжир по размеру заработной платы, это нагрузка на респондентов. Ведь нужно каждого работника распределить по уровню заработной платы, - говорит Инна Медведева. - И внутренняя структура распределения по заработной плате изменяется не так существенно для того, чтобы обследования проводились ежемесячно.

Медианная зарплата по стране составила в мае 709,3 руб. В процентном соотношении зарплаты белорусов выглядят так. До 200 рублей получает 1,2 % от числа занятых, 200 - 300 рублей - 2%, 300 - 400 рублей - 12,1%, 400 - 500 рублей - 11,5%, 500 - 600 рублей - 11,5%, 600 – 700 - 10,8%, 700 - 800 - 9,8%. По данным Белстата, самый большой процент работающих получает зарплату 800 - 1000 рублей - 15,4 % и 1000 - 1500 - 17,2%. С 1500 до 2000 в стране получает 4,9 % работающих, свыше 2000 рублей - 3,6%.

В Беларуси уровень безработицы выше, чем в Германии и США, но ниже, чем в России и Украине

Во втором квартале 2018 года фактическая безработица в нашей стране составила 4,7% от экономически активного населения. По данным Белстата, не имеют работы у нас 239,1 тыс. человек. Специалисты рассчитывают занятость населения по методике Международной организации труда с 2012 года. Раньше это делали раз в год, сейчас - ежеквартально. Также специалисты сравнили показатель безработицы в Беларуси и других странах. Так, в Германии ее уровень во втором квартале составил 3,8%, в Великобритании - 4,3%, в США - 4,4%, в России - 4,8%, в Польше - 4,9%, в Австрии - 5,5%, в Украине - 9,5%.