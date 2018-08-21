Фотопробы к «Белым Росам»: Попасть в тюрьму вместо Геннадия Гарбука мог Михаил Кононов, а Льву Дурову предлагали сыграть старого Ходаса

СЕГОДНЯ 16:36 2018-08-21T16:40:00+03:00

В ролях в "Белых Росах" могли сняться (слева направо) Михаил Кононов, Лев Дуров и Геннадий Давыдько. Фото: фонд "Беларусьфильма" в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства

«Комсомолка» снова заглянула в альбомы кинопроб «Беларусьфильма». На этот раз мы узнали секреты популярнейшей комедии «Белые Росы» режиссера Игоря Добролюбова [фото]

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И сегодня ни один праздник с советскими корнями не обходится в телепрограммах наших каналов без этой доброй картины. Незамысловатые истории из жизни деревни Белые Росы, которая за время действия в фильме попадает в городскую черту, стали кинохитом советского проката 1983 года. Тут сошлось все: и блестящий актерский ансамбль, и абсолютно точное попадание драматурга Алексея Дударева в живые образы зрителей, их друзей и соседей.

До и после сватовства - одна из ярчайших сцен фильма. Фото: кадры из фильма

Теперь и не скажешь точно, почему в альбоме со снимками с кинопроб не так уж много актеров, претендующих на одну роль: вполне вероятно, что режиссер заранее предполагал, кто должен воплотить некоторых персонажей. Скажем, нет альтернатив для Стефании Станюты, Галины Макаровой, Бориса Новикова, Станислава Садальского. Впрочем, тут нечему удивляться: Игорь Добролюбов ко времени съемок «Белых Рос» был маститым постановщиком. Он снял титулованную картину «Иван Макарович», громко заявил о себе фильмами «Расписанием на послезавтра» и «Третьего не дано». Да и «Денискины рассказы» экранизировали на «Беларусьфильме» под его руководством. Тем не менее страницы прежде закрытых кинодокументов дают и новую информацию.

Всеволод Санаев предстал в картине монументальным старцем – такого и искал режиссер Игорь Добролюбов. Фото: фонд "Беларусьфильма" в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства; кадр из фильма

Старый Ходас

Об исполнителях главных ролей этого лирического блокбастера так и хочется восклицать: ну кто, кто, если не они! Вот и рядом с портретом всесоюзно известного актера Всеволода Санаева в массивном фотоальбоме стоит отметка «Утвержден». И, пожалуй, вполне справедливым будет сказать, что истинно народную любовь артисту принесли не роли в картинах Василия Шукшина и не воплощение советского Мегрэ - полковника Зорина, а дуэт с Борисом Новиковым (Тимофей) в «Белых Росах».

Однако на следующей странице альбома - еще два портрета. Слева - актер-купаловец Павел Кормунин. Справа - москвич Лев Дуров, уже известный к тому времени как Де Тревиль в «Д’Артаньяне и трех мушкетерах» и неподражаемый голос Шарика в мультфильме о Простоквашино.

А вот Павел Кормунин и Лев Дуров в паре с Борисом Новиковым (да, тот самый, который едва не поплатился за то, что Валет «сдох») выглядели бы как актеры одного амплуа. Фото: фонд "Беларусьфильма" в Белгосархиве-музее литературы и искусства

Если Санаев в ленте сыграл несколько монументального, сдержанного в эмоциях старца, то на фотопробе Кормунин выглядит таким простым и доступным, словно его сняли прямо на деревенской завалинке. Правда, его типаж был в чем-то схож с образом Бориса Новикова, а режиссеру, очевидно, хотелось построить образы Ходаса и Тимофея на контрасте. Можно предположить, что по этой же причине не утвердили и Дурова. Его манера игры порой напоминает Бориса Новикова в комедийных образах.

Эксцентричный Борис Новиков (Тимофей) - стержень комедийной линии фильма. Фото: кадр из фильма

Васька Ходас

Это настолько роль Николая Караченцова, что никого в ней нельзя и представить. Мало того, единственное фото, которого исчезло из альбома, - его! Остались только следы клея. Судя по всему, оно ушло в коллекцию к его тайной поклоннице из членов киногруппы.

Одна из самых известных сцен "Белых Рос" с участием Николая Караченцова (Васька). Фото: кадр из фильма

Неудивительно, что своего персонажа драматург Алексей Дударев как-то описал в интервью «Комсомолке» так:

- Помню, как машинистка, перепечатывая сценарий, еще в начале 80-х, протяжно вдохнула: «Эх, мне бы такого Ваську-у-у…» Зрелая женщина, правда - одинокая, может, поэтому с таким надрывом и прозвучало. Да, она бы с него пылинки сдувала. Потому что Васька - настоящий, мужчина и должен быть таким: все понимать, все прощать, любить до безумия. И чтоб в гнезде аиста - миллион алых роз!

Ваську могли сыграть исполнитель главной роли в «Вечном зове» Владлен Бирюков (слева) и белорусский актер Анатолий Терпицкий.

Ну, это же просто типаж советского мачо Караченцова! Однако конкуренты у актера были вполне реальные. Это Анатолий Терпицкий, который теперь служит в минском Театре-студии киноактера и много снимается в кино и сериалах. Второй претендент - Владлен Бирюков из Новосибирска. Последний был известен кинозрителям по главной роли Якова Алейникова в киноэпопее «Вечный зов» - она снималась почти 10 лет, и из-за нее ролей в кино у Бирюкова не так уж и много.

Ярким тандемом в «Белых Росах» стали эмоциональный Николай Караченцов и сдержанный Геннадий Гарбук – на братском конфликте Васьки и Андрея построены многие комедийные моменты картины. Фото: кадр из фильма

Андрей Ходас

В роли самого серьезного из троицы братьев Ходасов снялся Геннадий Гарбук. Прекрасный белорусский артист сыграл своего интеллигентного Андрея, что называется, в типичной ситуации - между двух огней: тут - жена с городскими претензиями, но в их семье нет детей, там - отец и братья с кучей бытовых неурядиц. И как ты ни мечись, всем хорошим не будешь. Так что знаменитый эпизод, когда Андрей отсидел за Ваську ночь в камере, можно прочитать не только как недоразумение. Это и небольшая, но такая нужная Андрею передышка.

Самый рассудительный из братьев Ходасов - Андрей в блестящем исполнении народного артиста Беларуси Геннадия Гарбука. Фото: кадр из фильма

А ведь знаменитые эпизоды мог сыграть минский актер Александр Денисов. Даже странно было бы не рассмотреть его кандидатуру в начале 1980-х. Ведь как раз тогда гремел по всему СССР сериал «Государственная граница», где Денисов сыграл доблестного Гамаюна. И кстати, как раз съемки в очередном эпизоде этой ленты могли помешать минчанину сниматься в «Белых Росах».

Видимо, режиссер не представлял Андрея без шляпы – в ней пробовались и Александр Денисов (справа), и Михаил Кононов.

Второй претендент на роль Андрея - Михаил Кононов, знаменитый Нестор Петрович из «Большой перемены». Как и в случае с Денисовым, фотопробу Кононов делал в шляпе - на этой детали гардероба Андрея многое завязано. Вспомните, как смачно досталось персонажу Гарбука, который всегда при шляпе, во время сватовства брата Сашки (Михаил Кокшенов) к Верке-почтальонше (Наталья Харахорина).

Несмотря на таких звездных конкурентов, Добролюбов утвердил именно Геннадия Гарбука - наверняка благодаря точному попаданию актера в образ старшего из братьев Ходасов. Кстати, именно история Андрея легла в основу недавнего сиквела картины - «Белые Росы - 2. Возвращение».

А В ЭТО ВРЕМЯ

А усы-то настоящие?

В альбоме с архивными снимками есть и кадры с исполнителями эпизодических ролей. Так вот, капитаном милиции, который подвозит Ваську-Караченцова, мог быть тогда молодой актер Купаловского театра Геннадий Давыдько. Интересно, а усы у Геннадия Брониславовича на этой пробе накладные или свои? Ведь капитан в фильме и вправду с шикарными усами - его сыграл артист ТЮЗа Юрий Кухаренок.

Молодой актер Геннадий Давыдько (справа) пробовался в «Белые Росы» на роль понимающего капитана милиции, а сыграл его артист ТЮЗа Юрий Кухаренок. Фото: кадр из фильма; фонд "Беларусьфильма" в Белгосархиве-музее литературы и искусства

Фото: фонд киностудии «Беларусьфильм» в Белорусском государственном архиве-музее литературы и искусства.

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