Холостяк из райцентра: «Отношусь к жизни по-философски: никто не выносит мозг, есть время на ТВ и интернет. Живу, как могу»

СЕГОДНЯ 14:09 2018-08-21T15:04:06+03:00

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На прошлой неделе мы опубликовали письмо нашего читателя Олега из небольшого райцентра, в котором он рассуждал о том, что не понимает, как людям удается зарабатывать, покупать квартиры и машины, растить детей:

- Мне уже перевалило за 40 лет. К такому возрасту у многих людей уже взрослые дети, квартира, машина. Я не женат и никогда не был. В молодости не готов был ни морально, ни материально создать и содержать семью. Думал, сначала встать на ноги, быть материально независимым, приобрести жилье, а потом уже создавать семью. Но «на ноги» так и не встал, жилье не приобрел.

Олег почитал комментарии читателей и написал второе письмо.

- Скажу сразу: я не жаловался, а просто высказал свои мысли. Как я и предполагал, большинство комментариев оказались негативными. Мол, неудачник, нытик... «Нужно работать по 12-14 часов в сутки», «Уезжать из райцентра», «Крутиться» - советов много.

С точки зрения большинства, успешный человек - это тот, кто умеет «крутиться», приспосабливаться к жизни, лезть вверх по карьерной лестнице. Имеешь квартиру (а лучше коттедж) и крутую машину - молодец! Живёшь с матерью на скромные доходы? Значит, неудачник! В молодости и я так думал. Казалось, жизнь впереди, можно горы свернуть... Первое время такое положение вещей меня угнетало. Вроде бы неглупый человек, хоть и без высшего образования, а перспектив не просматривается.

В райцентре можно менять работу хоть каждый год, копейкой будет больше или меньше. Сейчас самая распространенная зарплата для обычных работников и даже специалистов в провинции - 305-400 рублей. Но все равно (за небольшим исключением) не разбогатеешь, если не занимаешь руководящую должность (или не приближен к начальству), не являешься успешным предпринимателем или не занимаешься чем-то полулегальным.

Заниматься бизнесом многим не дано, в том числе и мне. «Химичить» я не хочу, да и не умею. Просто неприятно хитрить, изворачиваться, приспосабливаться, искать лазейки в законах. Перед начальством спину не гну и в рот не заглядываю: чего изволите? На рожон не лезу, но по мере возможности права свои отстаиваю. А это руководству не нравится. Не нравятся «сильно вумные», нужны безропотные работники, которые будут по щелчку пальца выполнять указания, даже если это нарушает трудовое законодательство. А так как я не такой, то рассчитывать на продвижение по карьерной лестнице и увеличение зарплаты не приходится.

Можно, конечно, и с копеечной зарплаты что-то откладывать, что я делал и делаю. Но в эту «заначку» время от времени приходилось залазить и брать деньги на ремонт в квартире, на покупку чего-то из мебели. Возникали и непредвиденные расходы: приходилось ремонтировать холодильник, телевизор, ноутбук. Да и инфляция с девальвациями в прежние годы обесценивали накопления. Собрать деньги на первоначальный взнос для того, чтобы можно было начать с помощью кредита строить своё жильё не удалось.

Лет десять назад я пытался поменять что-то в жизни, вырваться из райцентра, где низкие заработки и нет перспектив. Некоторое время работал в областном центре и жил на съёмной квартире. Так за съём квартиры и оплату коммунальных услуг уходило ползарплаты! Оставалось на питание и мелкие расходы. Примерно столько, что я имел и в райцентре, учитывая, что не нужно снимать жильё. А приобрести жильё в областном центре сложнее, чем в райцентре, и я вернулся домой.

От знакомых слышал советы, что можно найти женщину с квартирой и жить у неё. Но этот вариант я не рассматриваю. Как правило, женщина с квартирой имеет детей от прежнего (прежних) браков. По сути, нужно брать ответственность за воспитание и содержание чужих детей. К тому же, жить «в примаках» не совсем правильно. Чуть что, возникнет ссора, размолвка - и жена будет попрекать, мол, у тебя самого нет ни кола, ни двора! И что сказать в ответ? Крыть нечем.

Жить с «синдромом неудачника», на положении бедного родственника морально тяжело, это и толкает к употреблению алкоголя, ещё к большим спорам и скандалам, а в конце концов к разводу и разделу имущества. Только делить будет нечего: как пришёл с голым задом, так и придётся уйти. Я сужу по нескольким своим знакомым.

В некоторых комментариях был такой подтекст: мол, раньше (в советские времена) тоже непросто жить было, однако семьи чаще создавались, рождалось больше детей, меньше было разводов. Да, это было так! Но в то время (при всех минусах советского строя) у людей была надежда на светлое будущее. На обычную советскую зарплату можно было, пусть и простенько, но жить, квартиры государство давало бесплатно. Мой отец, проработав несколько лет в строительной организации, получил двухкомнатную квартиру, в которой я и сейчас живу с матерью. Рабочих мест было предостаточно. Можно было устроиться на завод, получить общежитие, а затем встать в очередь на получение квартиры - таким образом обзавелись жильём мои родственники. А сейчас нет уверенности в завтрашнем дне. Сегодня ты работаешь, берёшь кредит в банке на строительство жилья, а через год-два можешь пополнить ряды тунеядцев. Вот и строй планы!

Ещё слышал совет переехать в сельскую местность. Мол, там дома бесплатно дают, если человек в сельхозпредприятии работает. А не задумывались ли советчики, почему из сельской местности уезжают молодые специалисты, оставляя эти якобы бесплатные дома? Если в малых райцентрах перспектив не видно, то в сельской местности (за небольшим исключением) и подавно. От безысходности люди спиваются.

Слышал не раз: «А кто тебе в старости стакан воды подаст, если будешь один жить?» Но в том-то и дело, что сейчас скорее родители-пенсионеры вынуждены помогать своим взрослым детям и внукам, нежели наоборот. В сельской местности вообще целыми семьями живут на пенсии родителей-пенсионеров, так как они выше, чем зарплаты детей и внуков, работающих в сельхозпредприятиях. Да, и до старости ещё нужно дожить, дотянуть до нового пенсионного возраста. Мой отец и до старого пенсионного возраста не дожил, как и многие другие мужчины.

Мне самому того, что зарабатываю, хватает. Я человек неприхотливый, без вредных привычек. Много ли одному надо? Питаться, одеваться, да на мелкие расходы тратить. Но содержать себя и содержать семью - это разные вещи!

Сейчас я спокойно, по-философски отношусь к своему положению, нахожу плюсы холостяцкой жизни. Я сам себе хозяин, никто не выносит мозги, есть время читать книги, смотреть ТВ, просматривать интернет-ресурсы. В общем, я не парюсь по поводу себя. Живу, как могу.

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