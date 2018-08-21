Прекратите навязывать мне пакетики!

СЕГОДНЯ 14:21 2018-08-21T14:24:41+03:00

Принять решение выбрасывать меньше пластика мало - нужно отвоевать у торговли право делать покупки без пакетов!

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Признаюсь, я никогда не проявляла особого рвения в деле спасения планеты. А тут, знаете, прониклась! После очередного похода за продуктами в ближайший к дому супермаркет одной известной сети.

Сложила в корзинку: два персика, три яблока, пару помидоров, лимон, огурцы, морковку, кабачок… Иду взвешивать. Кладу на весы лимон. Глазом не успела моргнуть, как продавец завернула его в пакетик! Говорю:

- Мне не нужен пакет, можно же ценник прямо на лимон наклеить…

- Не положено, - отрезала она.

Пришла домой, развернула покупки. Ожидала увидеть фруктово-овощное изобилие на столе, а получился ворох пакетов! Будто я собралась пластиковый салат есть, ей-богу. И куда это все девать?

Через форму обратной связи на сайте торговой сети оставила обращение с рациональным предложением отказаться от бестолкового использования пластиковых пакетиков.

- Уверена, что уважаемое руководство сети следит за последними новостями и знает, что в мире к проблеме загрязнения природы пластиком сейчас относятся особенно серьезно, - попыталась я воззвать к здравому смыслу. - Не питаю иллюзий насчет того, что сеть полностью откажется от полиэтилена, но хотелось бы, чтобы мне его хотя бы не навязывали.

Ответ на свое письмо я так и не получила. В общем-то, торговая сеть – не госучреждение, отвечать не обязана. Зато через пару недель в супермаркете возле дома из отдела овощей и фруктов убрали весы – теперь все стали взвешивать на кассе. Победа?

И вот очередной поход за покупками. Выкладываю на ленту: два помидора, три огурца и луковица, творог, молоко в пленке, средство для удаления накипи. Вроде все по плану: без пакетиков. Я все сложу в рюкзак и уж как-нибудь донесу до дома. Но нет. Два несчастных помидора кассир после взвешивания ловко отправляет в пакетик.

- Не нужно! – протестую.

- Они бесплатные.

- Мне не нужен пакет!

Ноль реакции. В отдельный пакетик отправляются три огурца.

- Зачем! Их ведь можно положить к помидорам!

Луковицу – в пакетик, пачку творога – в пакетик…

- Остановитесь! – восклицаю, когда в отдельный пакетик впихивается молоко («Вдруг прольется!»), а следом - средство для удаления накипи («Это же химия, нельзя с продуктами!»).

И вот снова дома – локальное экологическое бедствие: пакетов больше, чем еды. Я-то, конечно, выброшу их в контейнер для пластиковых отходов, но не уверена, что это повлияет хоть на что-то. Даже если они супер-пупер-биоразлагаемые (в чем я сильно сомневаюсь) - зачем мне их столько?!

Пока весь мир ищет способы уменьшить количество пластикового мусора, мы все никак не можем наиграться с мнимым удобством, которое нам дают бесплатные полиэтиленовые пакетики. Фото: обложка июньского номера National Geographic.

В войну с полиэтиленом превращается чуть ли не каждый поход в магазин. Приходится задерживать очередь и препираться с кассиром насчет того, так ли нужен мне этот злополучный пакетик. На рынке, кстати, та же тема: продавцы считают, что оказывают услугу, когда кило яблок или бананов упаковывают сразу в два пакетика, чтобы было надежнее.

Ладно, не всех волнует судьба давящихся пластиком животных в мировом океане. Но вы-то сами не давитесь, люди? Зелень в супермаркете уже упакована в пластик, салат или суши в отделе кулинарии можно купить либо в пакете, либо в пластиковой коробке, конфеты и орехи – каждый вид нужно класть в новый кулек. Купишь майку и носочки – и носочки обязательно положат в отдельный маленький пакетик, а все покупки в месте – в один большой пакет! Журналы и те запаяны в пленку. Зачем нам столько мусора? Как это остановить?!

КСТАТИ

В Молдове хотят запретить полиэтиленовые пакеты – их заменят на матерчатые и бумажные. За использование пластика планируют ввести штрафы.

Полный запрет на одноразовые пластиковые пакеты действует в некоторых штатах Индии, Бангладеш, Сингапура и Тайвани. Отказались от них в Австралии, Бельгии. Ограничения действуют в отдельных штатах США, а также Дании, Италии и других европейских странах. С 2019 года жизнь без пластиковых пакетов начнет Новая Зеландия.