Суд по делу гибели Коржича: «Сержант сказал отжаться 50 раз. Но как унижение это не расцениваю»

СЕГОДНЯ 16:18 2018-08-21T16:41:41+03:00

Солдаты рассказали, как покупали сержантам продукты и выкупали у них телефоны

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Во вторник, 21 августа, в зале суда Московского района продолжили рассматривать дело о гибели солдата-срочника Александра Коржича, которого нашли повешенным в подвале воинской части в Печах в октябре 2017 года.

Сегодня в суде была мама погибшего, Светлана Николаевна. Она внимательно слушала потерпевших.

Рядовой Эдуард Казека рассказал, как сержант Антон Вяжевич отпускал его в кафетерий, но при условии, что тот ему купит продукты.

- Я подходил к нему, спрашивал разрешения, на что он давал добро. Взамен я должен был принести ему что-то из продуктов либо сигареты, - говорит Эдуард.

В смерти рядового Александра Коржича обвиняют трех сержантов из его роты: 23-летнего Евгения Барановского, 20-летнего Егора Скуратовича, 22-летнего Антона Вяжевича.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

«Забрал палку колбасы»

Рядовой вспоминает случай, когда сержант Вяжевич отобрал у него салями:

- Он спросил, что в пакете, и взял оттуда палку колбасы. Я предложил разделить ее пополам. Он ответил, что сейчас отрежет и принесет, но в итоге не вернулся.

Прокурор зачитал показания потерпевшего, которые он давал ранее. Так, становится понятно, что Вяжевичу рядовые покупали сухарики, сигареты, кофе, мороженое, пирожные, семечки...

- Факты насилия имели место? - спрашивает прокурор Юрий Шерснев.

- Я могу вспомнить один случай. После отбоя я встал в туалет, и, когда возвращался обратно, Вяжевич позвал меня к себе, спросил, почему хожу, и сказал: "Отожмись 50 раз". Я отжался.

- Расцениваете этот факт как унижение?

- Нет.

Казека вспомнил, как Вяжевич нанес удар в область шеи. Кроме того, во время физических занятий сержант ударил каждого военнослужащего в область груди кулаком.

По словам Казеки, солдаты выкупали у сержантов сенсорные телефоны. За определенную сумму можно было пропустить и занятия по физподготовке.

«Пытался заставить облизать ершик для чистки унитазов»

Еще один потерпевший - Аль-Атавнех Ахмад-Артур Рафат. Молодой человек служил вместе с Александром Коржичем. Он рассказал в суде о конфликте с сержантом Егором Скуратовичем, который возник из-за того, что тот неправильно указал его воинское звание.

- Он потянул меня в комнату хранения инвентаря. Ударил в плечо, пытался заставить облизать ершик для чистки унитазов. Я отказался, - рассказывает парень. - Он конфисковал мой телефон, обещал его разбить. И чтобы этого не было, я должен был ему купить пиццу и положить ее в тумбочку.

По словам потерпевшего, это унизило его человеческое достоинство. При этом претензий к Скуратовичу он не имеет.

Сержанты в клетке выглядят уверенно.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Еще один потерпевший Артем Соботович также подтверждает: солдаты выкупали право пользования мобильным телефоном.

- Я предложил сержанту сумму - 20 рублей, он согласился. 10 рублей я ему отдал в тот же день. Остальные 10 рублей - через несколько дней.

Соботович вспоминает, как один из сержантов заставил его делать упражнения в противогазе.

По словам Соботовича, Александр Коржич незадолго до трагедии стал замкнутым.

Напомним, в смерти рядового Александра Коржича обвиняют трех сержантов из его роты: 23-летнего Евгения Барановского, 20-летнего Егора Скуратовича, 22-летнего Антона Вяжевича. Следствие установило больше 150 эпизодов превышения ими власти. Известно, что они также брали взятки. Сержантам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 455 «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия - доведение до самоубийства». Санкция статьи предусматривает от 5 до 12 лет лишения свободы.

Слушания продолжаются.

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