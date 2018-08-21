«Сеня, не подбирай с пола»: на открытии продуктового магазина в Минске толпе бросали мороженое
- Это мороженое! – радостно кричит мальчик.
Из входа в магазин, к которому невозможно подойти, летят цветные упаковки мороженого.
- Сеня, не поднимай с земли, - инструктирует своего ребенка женщина.
Фото: скриншот.
- Рыжий, давай еще ловить, - подбадривает все тот же мальчик своего друга.
Некоторые люди хватают на лету, некоторые падают на пол. Там их подбирают шустрые подростки, пока успевают среагировать и присесть менее расторопные бабушки и дедушки. Видео, которое набрало уже полторы тысячи просмотров, снято в Курасовщине, около нового магазина, открывшегося на Корженевского, 4а.
Фото: скриншот.
Пожилых людей ажиотаж не так сильно захватил: они берут один брикетик и спокойно уходят.
- Ужас, ужас, - комментирует происходящее женский голос. - Не достанется, что ли? Вон сколько его!
- Отлично! – радуются дети.
В толпу бросают мороженое на открытии магазина в Минске.Автор: Татьяна Буланова