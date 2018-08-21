2018-08-21T16:47:48+03:00
Минск

«Сеня, не подбирай с пола»: на открытии продуктового магазина в Минске толпе бросали мороженое

Толпу охватил настоящий ажиотаж [видео]
Дарья ПУТЕЙКО
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Фото: скриншот.Фото: скриншот.
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- Это мороженое! – радостно кричит мальчик.

Из входа в магазин, к которому невозможно подойти, летят цветные упаковки мороженого.

- Сеня, не поднимай с земли, - инструктирует своего ребенка женщина.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

- Рыжий, давай еще ловить, - подбадривает все тот же мальчик своего друга.

Некоторые люди хватают на лету, некоторые падают на пол. Там их подбирают шустрые подростки, пока успевают среагировать и присесть менее расторопные бабушки и дедушки. Видео, которое набрало уже полторы тысячи просмотров, снято в Курасовщине, около нового магазина, открывшегося на Корженевского, 4а.

Фото: скриншот.

Фото: скриншот.

Пожилых людей ажиотаж не так сильно захватил: они берут один брикетик и спокойно уходят.

- Ужас, ужас, - комментирует происходящее женский голос. - Не достанется, что ли? Вон сколько его!

- Отлично! – радуются дети.

В толпу бросают мороженое на открытии магазина в Минске.Автор: Татьяна Буланова

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