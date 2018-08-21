«Боржоми» откроет ночной грузинский «гастродворик» в Верхнем городе

СЕГОДНЯ 16:34 2018-08-21T17:15:00+03:00

Изменить размер текста: A A

Гастрономический дворик «Боржоми» c xачапури по-аджарски, сырами из Сванетии или известными сортами вина из Кахетии станет частью большого фудкорта фестиваля «Тбилисоба», который пройдет в Минске уже в четвертый раз. В этом году белорусы смогут за один день погрузиться в Грузию на все 100: ее культуру, традиции, историю, музыку и, конечно же, разнообразную кухню, которую впервые будут готовить в Верхнем городе даже ночью.

Всего за четыре года количество кафе и ресторанов грузинской кухни в Минске увеличилось почти в пять раз, сейчас в столице работают больше 20 заведений с традиционными блюдами или популярным в Грузии фаст-фудом. 1 сентября с 12:00 до 24:00 практически все эти кафе откроют свои точки в Верхнем городе, чтобы предложить белорусам еще больше «вкусных» эмоций на все 100 — во время новой «Тбилисобы».

— Специально к 100-летию независимости Грузии мы подготовили список из 100 дел на фестивале, которые помогут лучше узнать историю и культуру родины «Боржоми» и вдохновят на новые открытия и смелые поступки, — рассказывает Денис Крупец, директор IDS Borjomi Belarus и организатор фестиваля «Тбилисоба». — Начать мы, конечно, предлагаем с наслаждения грузинской едой. В меню на фудкорте больше 30 блюд национальной кухни, но в список дел, обязательных на фестивале, «Боржоми» включил дегустацию пяти самых известных: легкая закуска пхали, суп-харчо, хинкали, десерт чурчхела из орехов и сока винограда и минеральная вода «Боржоми», которую будут продавать во всех ресторанах по фиксированной цене 1,5 рубля за баночку 0,33 л.

Для того, чтобы у всех посетителей была возможность получать еще больше удовольствия от еды, организаторы продлили время работы всего фудкорта и даже открыли ночной «гастродворик» с кухней всех 12 регионов Грузии. Готовить самые известные блюда Аджарии, Кахетии, Имеретии ночью будут шеф-повара 9 белорусских ресторанов будут. Наслаждаться хачапури по-аджарски или харчо по-менгрельски предлагают в атмосфере тихой грузинской улочки, где звучит традиционная музыка в джаз-обработке, а с наступлением сумерек зажигаются три сотни лампочек. Разработкой регионального меню занимались шеф-повара, «Друзья», «Вестфалия», Malt & Hops, «Имбирь», Prokopiev Catering и т.д.

Дворик «спрятался» прямо в центре Верхнего города, его можно найти, если спускаться по улице Герцена и завернуть в переулок между домами 4 и 6, или по указателям «Гастродворик «Боржоми» на территории Верхнего города.

В прошлом году Грузию официально назвали родиной виноделия, а традиционный способ выдержки вина в глиняных кувшинах попал в список культурного наследия, составленный ЮНЕСКО. Бокал белого или красного сухого вина из Кахетии обойдется в среднем 6 рублей, за 10 рублей можно взять уже 150 мл «Киндзмараули» или «Хванчкара». Все гости смогут сказать «спасибо» понравившемуся заведению, прикрепив на его фудбокс специальный стикер-сердечко.

Организаторами фестиваля «Тбилисоба» выступают Мингорисполком, Посольство Грузии в Республике Беларусь, мэрия Тбилиси, грузинское общество “Мамули” и ТМ “Боржоми”.