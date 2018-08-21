Белорусы собрали деньги семье из Лоева, у которой забрали новорожденного сына

СЕГОДНЯ 22:02 2018-08-21T22:02:17+03:00

Алеся говорит, что ей разрешают видеть сына полчаса в день Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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Молодая семья из Лоева добивается возвращения отобранного органами опеки сына. Три месяца назад у Андрея и Алеси родился долгожданный ребенок. К его появлению на свет семья готовилась в меру своих сил. Оба супруга работали за низкую зарплату, поэтому жили бедно. Причем, Андрей - сирота, помощи ему искать не у кого. Мужчина бросил работу и запил, по его словам - от безысходности.

Но скорое рождение сына вдохнуло в супругов новую жизнь. Муж перестал пить, закодировался и выполнил немыслимые для него условия. При его доходах и болезнях смог сделать ремонт в доме, переложить печь, для ребенка нашли кроватку, игрушки и все необходимое. Но одно из главных условий органов опеки выполнить не удалось - проведение воды в дом. На это у семьи просто нет денег.

Родители смогли достать все необходимое для ребенкаФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Максим пока ни разу так и не побывал дома. Когда Алесю выписали, ребенка сразу же забрали в приют. А родители стали обязанными лицами. Но они не опустили руки и стали добиваться возвращения единственного сына.

- Это ребенок для нас долгожданный, мне тяжело дались роды, я выстрадала его. А сейчас мне разрешают видеть его только полчаса в день. Максима забрали, потому что мы бедные, а теперь еще и требуют платить за него государству, - плачет Алеся.

Когда о проблеме написала в интернете негосударственная пресса, тема вызвала шквал недовольства действием власти, а многие неравнодушные захотели помочь семье. На карточку Алеси за неделю перевели, в целом, более 150 рублей, но для проведения воды требовалась гораздо больше. Тогда к делу подключилась гомельская благотворительная католическая миссия «Каритас-Милосердие» - она оплатила проведение воды в дом. Работы вот-вот должны начаться.

В доме живет кошка с котенком - хороший знак!Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Теперь у супругов есть деньги на содержание ребенка, многие обещают помочь с одеждой. Родители очень благодарны тем, кто откликнулся:

- У нас даже нет слов, чтобы выразить, насколько нас поразило, что незнакомые люди отозвались. Сначала в это почти не верилось, потому что у каждого свои проблемы… Мы очень благодарны тем, кто помог нам!

Сейчас все зависит от комиссии райисполкома, но там ситуацию пока не комментируют. Правда, после резонанса в обществе власти уже по-другому смотрят на проблему.

Неофициально «КП» рассказали, что в понедельник в исполкоме прошло совещание, на котором решили, что нужно помочь семье и предложили Андрею оплатить за проведение водопровода в рассрочку. Для родителей, с их минимальными доходами, даже такой вариант неподъемный. Поэтому они очень рады, что на помощь пришла католическая благотворительная организация.

- Во вторник снова приходила комиссия, сказали, что все хорошо, и как только сделаем воду, Максима вернут, - говорит мама.

В Лоевском райжилкомхозе обещают завершить все работы до ближайших выходных. «Комсомолка» следит за развитием ситуации.