В подвалы ЦК КПБ после путча «сослали» 47 портретов Ленина кисти Михаила Савицкого

СЕГОДНЯ 11:51 2018-08-21T11:52:23+03:00

О том, что может случиться с некогда востребованными картинами и скульптурами в переломные периоды истории, «Комсомолке» рассказал искусствовед Николай Пограновский, который в 90-е служил главным хранителем фондов Национального художественного музея

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Политические события, которые предшествовали путчу ГКЧП 19 - 21 августа 1991 года и последовали за ним, обесценили значимость искусства соцреализма в умирающем Советском Союзе.

Ректора больше волновало, что пропала штора, а не картина

Именно во времена развала СССР главный хранитель фондов стал забирать в музей так называемые депозиты - картины и графику, которые передавали для украшения интерьеров в госучреждения: санатории, поликлиники, министерства. Все шло по бумагам, но порой картины приличного размера попросту исчезали!

Однажды Николай Пограновский прибыл в здание ЦК КПБ с необычной миссией - исследовать целый пласт заказных работ соцреалистов. Фото: radiokultura.by; книга "Минск. Энциклопедический справочник"

- Со стен Высшей партийной школы на улице Карла Маркса (теперь в этом здании филфак БГУ) пропала картина могилевского мастера Николая Федоренко, где был изображен Кричевский цементный завод. «Потеряли? Украли?» - ректор этого учреждения не мог приложить ума, куда она подевалась. Правда, он больше сетовал не по поводу картины - мол, она какая-то серая - а по поводу огромной шторы, которой тоже «сделали ноги», - вспоминает Николай Пограновский.

Искусствовед предложил Федоренко написать авторское повторение картины, раз уж она обосновалась в чьих-то интерьерах. Мол, есть черно-белая фотография, а вы вспомните колорит Кричевского цементного завода. Но ответ художника был такой: «Это шедевр! Как я могу его повторить? Ладно бы еще перед глазами было полотно...»

- Сначала подумал: изображение Кричевского цементного завода - шедевр? А потом вспомнилось, что у Федоренко уникальная тональность, тончайшие нюансы серого. Эта утраченная картина была выполнена очень реалистично - прямо ощущаешь цементную пыль, - вспоминает Пограновский.

Искусствоведу доводилось после развала СССР разыскивать работы земляков не только в Беларуси. В советские годы существовала система закупок союзного Министерства культуры, когда приобретались работы художников из всех союзных республик. Из белорусских мастеров, к примеру, покупали произведения живописи Михаила Савицкого, Леонида Щемелева, Гавриила Ващенко.

Эти полотна, графика и скульптуры могли быть в собственности конкретного музея (например, нашего Художественного). Но физически они находились в ВПХО имени Вучетича в Москве, которое регулярно прокатывало свои фонды по всему СССР - несло культуру в массы.

- Туда я отправился забрать работы, которые по приказу Министерства культуры СССР покупались и для художественного музея Беларуси, ведь политическая ситуация менялась на глазах, - говорит Пограновский. - Помню, как потом вызванивал Арлена Кашкуревича, Георгия Поплавского, Георгия Скрипниченко, Николая Селещука, Валерия Слаука, Владимира Савича и раздавал им их работы под расписку.

Но так и не вернулись работы, которые попали в Москву для будущего музея декоративно-прикладного искусства СССР. Здание только проектировалось, а лучшие работы от каждой республики по приказу министра культуры СССР предоставлялись безвозмездно.

- До сих пор никто не знает, где они, ведь музей так и не состоялся, - сетует Пограновский. - Это прекрасные работы керамистов, гобеленщиков, стекольщиков.

Азгур отказался вернуть скульптуры в музей

Иногда и сами художники стремились сохранить свое творческое наследие. Например, в середине 1990-х народный художник СССР Заир Азгур делал выставку в своей мастерской (теперь там музей-мастерская скульптора, где Николай Пограновский - тоже главный хранитель фондов. - Ред.).

К одной из выставок Азгур попросил свои работы из художественного музея на депозит, но удалось вернуть их в фонды только после смерти скульптора.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В свое время Художественный музей закупил ряд произведений Азгура. Среди них были переведенные из гипса в камень (например, портрет Рабиндраната Тагора) весом в 2,5 тонны, но куда больше - гипсовых отливок. Несколько скульптур Заир Исаакович и попросил передать ему для экспонирования на пару месяцев. Но после выставки скульптор не спешил возвращать работы. Как хранитель фондов, я стал звонить, напоминать, что все надо вернуть. А он говорит: «Это мои скульптуры».

Спорить с Азгуром Пограновский не стал - написал письмо тогдашнему министру культуры Александру Сосновскому. Ведь с его разрешения и состоялась эта временная передача. Когда министр поговорил с художником, стало ясно: работы музей получит только после его ухода из жизни, ведь у Азгура давно созрела идея оставить все творческое наследие государству, а не родственникам, чтобы не провоцировать возможные конфликты. Так оно и вышло: Азгур умер в 1995-м, на базе мастерской создали музей-мастерскую, а скульптуры вернулись в Национальный художественный…

Кстати, когда пала советская власть, Заир Исаакович взял бригаду и вывез полуторатонные головы Маркса и Ленина от здания ЦК КПБ в свою мастерскую. В то время килограмм бронзы стоил $7,5, так что можно представить, как кто-то ушлый мог заработать на их переплавке.

Чтобы голова Ленина работы Заира Азгура смогла после развала СССР вернуться в его мастерскую, пришлось разбирать часть стены.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вскоре после путча Николаю Пограновскому довелось побывать и в самом здании ЦК КПБ. Вернее, в его подвалах. Хранителю фондов позвонил комендант здания и предложил что-то присмотреть для Художественного музея.

- В подвальное помещение сотрудники перенесли из кабинетов живопись и графику на ленинскую и коммунистическую тематику, - вспоминает Николай Михайлович. - Но ничего интересного там не оказалось - в основном заказные работы, которые писались как на конвейере. Правда, в этом подвале (я специально подсчитал) было 47 портретов Ленина кисти Михаила Савицкого. Такие картины тогда стоили хорошо - по сегодняшним меркам, наверное, $3,5 тысячи за полотно размером примерно метр на три четверти. Но стоит отдать должное Михаилу Андреевичу - это не копии один в один: то Ленин сидел с книгой, то перелистывал ее страницы, то подпирал голову. Куда подевались эти портреты, не знаю. Больше в подвалах ЦК КПБ бывать не доводилось…

Михаил Савицкий рисовал Ленина разным: задумчивым... Фото: mastaki.by

...немного игривым... Фото: mastaki.by

...и уж совсем суровым. Фото: mastaki.by

А В ЭТО ВРЕМЯ

Роспись на автовокзале «Московский» едва не погребли под грудой бетона

Порой буквально на глазах исчезали не только картины или скульптуры, а целые монументальные творения: например, фасад столичного Дворца культуры Лошицкий» (раньше - ДК камвольного комбината), который до ремонта украшали две огромные работы народных художников Гавриила Ващенко и Владимира Стельмашонка. Они теперь под слоем строительных материалов и не подлежат восстановлению, говорят специалисты. При ремонте исчезла и роспись Зои Литвиновой и Светланы Катковой в бывшем кинотеатре «Вильнюс» на Калиновского.

Так выглядел ДК камвольщиков и монументальные сграфито на его фасаде до ремонта. Фото: книга "Минск. Энциклопедический справочник", Виктор ГИЛИЦКИЙ.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

А так дворец выглядит теперь.Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Триптих «Балада аб Бацькаўшчыне» художника Виктора Хацкевича украшал полтора десятка лет второй этаж автовокзала «Московский». При сносе здания после шума, поднятого автором, произведение все-таки сняли, а не погребли под грудой бетона. Работа пока находится в хранилище.

Там же и монументальная роспись Михаила Савицкого, которая украшала старое здание музея истории Великой Отечественной войны на Октябрьской площади - в интерьерах нового музея для нее не нашлось места.

Такое монументальное произведение Савицкого размещалось в старом здании Музея истории Великой Отечественной войны, а в новом для него не нашлось места в экспозиции. Фото: mastaki.by

Можно сказать, что повезло мозаике «Юность» Виталия Корнеева в фойе автовокзала «Восточный» - ее попросту зашили листами металла.