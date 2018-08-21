Тренер о проблемах белорусского футбола: «Мат, сплетни, негатив, отсутствие моральных принципов, лень»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-21T16:40:00+03:00

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В начале сезона главным тренером брестского «Динамо» был Радослав Латал: чех выиграл Суперкубок, но стартовые туры чемпионата не удались. Затем его отправили в отставку, и какое-то время командой управлял спортивный директор Сергей Ковальчук, при котором выиграли Кубок Беларуси. В конце июня тренерский штаб возглавил 30-летний Алексей Шпилевский, сын известного футбольного агента Николя Шпилевского. Ранее он играл за молодежную команду «Штутгарта», но после травмы начал тренерскую карьеру, успел поработать в академии «Штутгарта» и «РБ Лейпциг».

Работа в Бресте получилась противоречивой. Шпилевский много говорил мотивирующих речей. Под его руководством брестское «Динамо» провело семь матчей (по три в чемпионате страны и квалификации Лиги Европы, еще один — в Кубке Беларуси), в которых одержало две победы, три раза сыграло вничью и дважды проиграло, разница мячей - 10:14.

Показательным был домашний матч с «Шахтером», на котором присутствовал Диего Марадона. В первом тайме было полное преимущество брестчан, но после замен «горняки» склонили чашу весов в свою пользу (1:3). Или матч с греческим «Атромитосом»: к 70-й минуте брестчане вели 4:0, но потом пропустили трижды… Многие списывали такое на неопытность тренера.

Или кубковый матч с «Клецком» из третьего по силе дивизиона. Шпилевский выставил полурезервный состав и был в шаге от конфуза: лишь в добавленное время брестчане сравняли счет (2:2), а победу одержали лишь в серии пенальти.

Между матчами Шпилевский успел рассориться с лидером команды Артемом Милевским, которого в итоге выставили из команды. Но вскоре ушел и сам Шпилевский, написавший в своем инстаграме серию постов, где изложил свое видение вещей. Публикуем выдержки с разрешения автора.

О конфликт с Артемом Милевским

Милевский говорил в интервью by.tribuna.com: «При этом человек пришел из "ниоткуда". Брать и убирать лидеров команды. Да какой у него уровень работы, если он тренировал только в академии Лейпцига? Что он может сказать? Он футбола в жизни не видел нормального».

- На очень многое я закрывал глаза. На все: ужасную репутацию, на все слухи, хотел сам убедиться. Но когда человек не соблюдает ни капельки уважения и респекта не только ко мне, но и к партнерам, то надо принимать для всех правильное решение, в первую очередь для команды.

Я пришел ниоткуда? Клуб бундеслиги, играющий в Лиге чемпионов, где работают высококвалифицированные специалисты, один из лучших менеджеров (Ральф Рагник) в Европе, — это ниоткуда? Милевского и многих других туда даже на стажировку не взяли бы, где надо всем сотрудникам проходить через ассессмент-центр, перед тем как тебя берут на работу, не говоря о привилегии там работать.

Я футбольной жизни не видел? С теми легендарными людьми, про которых читал и с которыми общался, проводил время и которые меня окружали и окружают, можно только лишь завидовать. Спасибо богу за это.

Об игре в Клецке

- Это, к сожалению, грань позора того, насколько ужасно подготовлены и обучены наши молодые ребята. Но я в этом не ребят, а тех, кто их готовит и готовил, виню. Мат, сплетни, упрямость, негатив, отсутствие преподавания моральных и жизненных принципов, лень и, к сожалению, примитивность наших так называемых детско-юношеских тренеров делают нашу молодежь такими. Потом мы удивляемся почему у нас нет Молодежи. У нас нет фундамента, а это — специалист/личность/педагог.

Об игре «Атромитосом» (4:3)

- К сожалению, у нас такой менталитет, даже если выиграть чемпионат мира, все равно было бы все плохо. Банальный пример: любимая команда прилетает в свой город — первое, с чем ты сталкиваешься, это сарказм пограничника, мол, "какие вы трупы". Так же и здесь, а почему не написать: первые фантастические 70 минут в игре с "Атромитосом"? Или вам нравится смотреть, когда играют в стоячий футбол, как 100 лет тому назад?

О перепалке с тренерами «Луча»

В игре чемпионата Беларуси Шпилевский вел словестную перепалку с тренерами «Луча», когда те, по его мнению, выпрашивали у рефери наказания для игроков «Динамо». В ответ его просили успокоиться, называя "сынок" (видимо, намекая на Николая Шпилевского). Это можно увидеть в сюжете «Беларусь 5».

- Опять же, говорит о нашем очень печальном интеллекте белорусских специалистов. Мат, влияние на бедных судей, бездарный коучинг и неуважение. Если кто-то меня хотел отцом обидеть и думает что я по профессии "СЫН", то вы ошиблись. Ту страсть, тот профессионализм, то желание, ту дисциплину, тот респект к людям, те знания — именно это меня в жизни довело, доводит и будет доводить к моим поставленным целям. А насчет отца, если бы такой интеллигентный, грамотный специалист работал в нашем футболе, то тогда бы и футбол у нас был. А за это время я понял и увидел своими глазами, что, к сожалению, столкнулись два разных мира.

О неудаче с брестским «Динамо»

- Неудача — это возможность начать заново, но уже более мудро. Нет ничего позорного в справедливой неудаче, позорно бояться потерпеть неудачу (цитата генри Форда).

И даже за эту "неудачу" я хочу в первую очередь поблагодарить руководство "Ред Булл Лейпциг", Фридера Шрофа и Ральфа Рагника. За доверие, обучение, воспитание и шанс поработать во взрослой команде с большой традицией "Динамо-Брест". Затем большое спасибо и А.Н.З. (вероятно, речь об Александре Зайцеве, бмзнесмен курирует брестское «Динамо» - Ред.), который предоставил мне такую возможность. Спасибо огромное всем фанатам брестского "Динамо", спасибо за понимание, переживания и огромнейшую поддержку. Мне было безумно приятно находиться с вами. Не только Брест, но и Беларусь должна вами гордиться. Именно ваша страсть, ваше коллективное "МЫ" и бесконечная вера являются неизменными факторами командного спорта. Вы Супер!

Есть такая цитата: находись с теми людьми, которые преследуют ту же самую цель, что и ты.

Чтобы команду мобилизовать и заразить своими мыслями, тренер и его квалифицированный и работоспособный штаб должны внести 2/3 энергии, знаний, дисциплины и так далее. Ну нельзя забывать и о 1/3 части, которая состоит из ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ футболиста. Да, это так. Просто, к сожалению, наш менталитет, наша лень, наше самолюбие и наша упрямость не позволяют нашим людям выходить на новый уровень и прогрессировать. На прошлой неделе, одноклубник Криштиану Роналду Дуглас Коста сказал: "Невозможно успеть за Криштиану на тренировках. Когда мы приходим, он уже занимается, а когда уходим, он продолжает тренироваться. Я никогда не видел игрока, подобного Роналду".

И теперь ответьте мне, это надо пятикратному обладателю "Золотого мяча" в 33 года, который добился всего в мировом футболе? Он не ДОЛЖЕН, а он ХОЧЕТ, его страсть и желание быть лучше и лучше делают его таким. А как у нас? Все думают, что 60 минут повалять дурака, посмеяться, пассивно без желания походить при упражнениях, убить время и первым уехать домой — этого достаточно. Потом мы удивляемся, что тренировка была какой-то неинтенсивной? Или почему мы не готовы играть в атакующий, быстрый и зрелищный футбол? Ответ очень простой: какой вклад — такой результат.

А когда от футболиста слышишь фразу "здесь к этому не привыкли"... Это лишь лень и внутренний комфорт, с которым мы смирились... Меняться мы, к сожалению, не хотим. Здесь надо не перестраивать, а все заново строить. Согласен, что возрастных не переделаешь. Но задачи возрастного — работать еще больше, быть коммуникатором, проявлять позитив и самоотдачу, которыми ты должен заразить всю молодежь. А как у нас? Я 20 так лет играл, и буду так играть. Я 20 лет бубнил, и буду дальше на тренировках бубнить. Мне 20 лет позволяли нарушать режим, и я буду это делать дальше. Что происходит? Приходит молодое поколение и заражаются этой неостанавливающейся болезнью.

Тренерам это, я бы мягко сказал, безразлично, каждый думает только о себе, главное — избежать конфликта. Лучше позволять игрокам все, лучше закрыть глаза на этот ужас и смириться с этим. Зачем напрягаться! Потренировал 60 минут и домой. Провел те упражнения, которые ребятам комфортны, и домой. Здесь не тренер руководит командой, а команда тренером. Учиться и стараться никто здесь не хочет, это, к сожалению, увидели. 20 специалистов/помощников окружают первую команду, а по факту работают пять человек, а что с другими? Все хотят быть вождями, а не индейцами. Легендарный специалист, проработавший 20 лет в бундеслиге говорит: "Алексей я за 20 лет ни разу не видел как администратор моется". Или вы считаете нормально, когда главный тренер тратит время на уборку, чистку на тренировочной базе, на которой должен быть порядок, уют для футболистов? Должен тренер, по-вашему, убирать столы, только потому что инициативу НИКТО не проявит? И эта лень очевидна у 95% сотрудников и заражает, следовательно, и футболистов. У нас есть талантливые ребята, которые хотят и очень стараются. Но когда их окружают такие любители, они заражаются и становятся, к сожалению, такими же.

Как может молодой 18-летний парень, играющий в белорусском чемпионате, говорить что НЕ хочет учиться? То есть 60 минут повалять дурака, а остальное время поиграть в приставку или просидеть в баре? Тогда еще раз рекомендую посмотреть всем молодым рассказ о Киммихе — и вы все поймете.

Я в 29 лет с большим нетерпением и удовольствием пошел еще раз учиться в университет. Помимо своей основной работы на ПОЛНОЙ ставке, как многие говорят, "ЛИШЬ в Академии Ред Булла", где тренеры работают с 9.30 до 22.00 беспрерывно, все равно находил промежуток времени утром и в обед, чтобы прослушать лекцию. Не потому, что мне это надо, а потому что я ХОЧУ развиваться.

Вы писали что я ошибся? Ну тогда давайте я Вам отвечу.

Прежде всего, еще раз о игре Футбол

Сама игра состоит из 5 фаз:

1. Игра с мячом

2. Реакция после потери

3. Игра против мяча

4. Реакция после отбора

5. Стандартные положения

Какая самая комфортная фаза?

Для наших футболистов — игра с мячом и стандартные положения. Во всех остальных фазах идет максимальный вклад энергии. Ну а как забиваются большинство голов? Реакция после потери и после перехвата. Поймать противника в их периоде дезорганизации и этим воспользоваться. Это глобально.