Театр InZhest готовит премьеру: «Генезис # Или Происхождение Видов»

СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-21T15:51:00+03:00

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Театр InZhest, известный в том числе своими экспериментами со сценическим пространством, представляет новую работу в модельном участке бывшего цеха - спектакль «Генезис # Или Происхождение Видов». Помимо актеров и актрис, в действие непосредственно вовлекаются строительные леса, кран-балка и другие «лица», традиционно обитающие в подобных помещениях.

Тела и пространство вступают в диалог-противостояние, в котором раскрывается конфликт Сотворения-Производства-Результата. Эта тема исследуется в мифологическом, социальном и личностном аспектах. Перформанс обращается к истории места, в котором разворачивается действие, японским мифам, исторической памяти – и проводит сложные параллели с живыми человеческими историями. Они всплывают на поверхность и проживаются телами актеров, а зритель волен в ассоциациях – будь то тема происхождения мира, экзистенциального отчуждения в производственном цикле, выбора между свободой и необходимостью и т.д.

«Для нас это уже целый спектакль-приключение: столько всего произошло с начала работы над ним! - говорят в театре InZhest. - И отмена в феврале из-за болезни актера, и появление тогда же аферистки, которая продавала вымышленные билеты по вымышленной цене, и снова перенос с апреля на сентябрь из-за технических сложностей на нашей партнерской площадке Ok16, и даже появление новых требований законодательства к технике безопасности!

Тем более эта премьера для нас долгожданная и захватывающая. Мы ищем, находим и радуемся, когда можно со всем справиться: обнаружить новые возможности, выйти за границы привычного… Это то, как мы исследуем наши тела, и то, как мы от телесной работы переходим к реальностям жизни».

Режиссер: Вячеслав Иноземцев

Руководитель театра «ИнЖест» Вячеслав Иноземцев: Нравится брать зрителя за глотку

Автор музыки: Матвей Сабуров и группа «Плато»

Исполнители: Татьяна Суркова-Бекета, Дмитрий Скачков, Наталья Третьякова, Светлана Ерашова, Вероника Оганисян, Лев Пархалин, Светлана Ткаченко, Сергей Масько, Геннадий Тобин, Юрий Бенько, Марианна Клименко, Виктория Лукша и др.

Когда: 2 и 3 сентября

Где: Ok16, ул. Октябрьская, 16 (Модельный участок)

Продолжительность: 80 минут без антракта

Билеты - 35 рублей

Сайт театра InZhest

InZhest: «Генезис # Или Происхождение Видов», 2 и 3 сентября в Ok16.

Что такое site-specific?

Понятие «site-specific art» предложил калифорнийский художник Роберт Ирвин, но фактически впервые его использовали в середине 1970-х годов молодые скульпторы.

В Беларуси впервые с site-specific перформансом стал работать в 2000 г. театр ИнЖест. В результате этого эксперимента возник спектакль Ёлка У, для которого специально маленький т.н. “Ёлочный зал” ТЮЗа расчистили от груды мебели, сухих голубиных тел - и превратили его в место взаимодействия пространства-зрителя-актера-искусства.

На сегодняшний день «site-specific» театр - одна из самых популярных форм посттеатра. В нем пространство действенно и приобретает особый художественный статус. В отличие от инсталляции и перформанса, в этой форме пространство берет на себя функцию живого творческого начала, приобретает функцию, равную исполнителю.

В данной художественной практике диктатура пространства ставится на первое место, именно она ведет художника за собой и подсказывает следующий шаг. Только пространство формирует действие и само место становится активным участником.

«Site specific» театр бывает двух видов: энвайронмент театр (environment - окружающая среда) и променад-театр (от promenade - прогулка).

В environment спектаклях театр обживает самые неожиданные пространства – цеха заводов, бассейны, верфи, торговые залы. Словом, ограничений тут нет, главное, чтобы публика все видела и слышала, а пространство работало на идею.

Promenade-театр - спектакль на ногах (еще его иногда называют «бродилка»), предполагает наличие маршрута, который участники должны пройти, и сюжета, который раскрывается в процессе его прохождения.