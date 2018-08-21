Планы нового правительства: цифровая экономика, разумная приватизация и красивые здания

21 Авг. 22:02 2018-08-21T22:03:08+03:00

Новый премьер-министр и его заместители представили свеженазначенных руководителей министерств. Чем планируют заниматься эти чиновники?

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Президент сменил правительство. Заменены премьер-министр и четыре его заместителя, министры экономики, промышленности, архитектуры и строительства, связи и информатизации. Новая команда активно участвует в разработке планов на пятилетку. Но есть уже первые высказывания высоких чиновников - к чему стремиться, что развивать и куда страну вести.

Развивать цифровую экономику по всей стране

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, представляя нового министра связи и информатизации Константина Шульгана, сказал, что самое важное направление ведомства - создать «мощный интеллектуальный, стратегический штаб по развитию цифровой экономики в масштабах всей страны».

- Ваша задача - это не только и не столько инфраструктура. Развитие оптоволокна, 4G, электронных услуг - это все, конечно, важно. Но это лишь малая часть работы, которая возложена на вас. Прежде всего в фокусе вашего внимания должна быть цифровизация всей экономики страны. Образно говоря, спектр ваших задач - от индустрии 4.0 в промышленности и точного земледелия в сельском хозяйстве до создания полноценной системы электронной медицины в стране. Именно ваше ведомство должно дать четкую, ясную и конкретную стратегию цифровизации всех других отраслей и всей экономики в целом. И не только дать ее в теории, но и волевым образом пробивать на практике, - цитирует belta.by первого вице-премьера.

Александр Турчин напомнил, что полтора года назад президент объявил курс на построение IТ-страны.

- Скептики думали, что это не более чем яркая фраза. Но вы знаете, что слова главы государства никогда не расходятся с делом. Президентом был принят революционный декрет №8 «О развитии цифровой экономики». После принятия декрета о Беларуси в позитивном ключе заговорили во всем мире. Сегодня очень успешно работает наш Парк высоких технологий. В прошлом году его экспорт резко вырос и впервые превысил миллиард долларов. В этом году мы видим скачок количества компаний, вступающих в ПВТ, и еще больший рост экспорта, который превосходит все прогнозы.

Задачи перед отраслевым ведомством такие: создать инфраструктуру для электронных услуг и электронного правительства.

Уменьшить зависимость от российского рубля и подумать о вступлении в ВТО

Новый министр экономики Дмитрий Крутой объяснил, что на белорусскую экономику серьезно влияют внешние условия. Поэтому надо повысить адаптацию к внешним шокам.

- Колебания российского рубля в последнее время серьезно влияют на макроэкономические показатели, мы эту зависимость, естественно, должны уменьшить. Если говорить о внутренней повестке и рынке, то застарелые проблемы закредитованности предприятий, не всегда эффективного распределения экономических ресурсов тоже пока никуда не исчезли, и мы должны над ними очень серьезно работать, - сказал Дмитрий Крутой.

Также министерство будет работать над развитием предпринимательства, потенциального вступления Беларуси во Всемирную торговую организацию.

Премьер-министр Сергей Румас сказал, что от Минэкономики ждет новых идей, потому что «время течет, все меняется».

- Мир вокруг нас меняется очень быстро, и руководить экономикой старыми методами уже не всегда получается. Вместе с тем мне бы очень хотелось, чтобы новые предложения не были чисто теоретическими и оторванными от жизни, чтобы они прекрасно сопрягались с нашей действительностью и их внедрение не приводило к каким-то шокам, - сказал Сергей Румас.

Приватизация - это хорошо. Но надо понимать, зачем она нужна

Новый министр промышленности Павел Утюпин сказал, что важно больше внимания уделять предприятиям в малых и средних городах. Также надо думать о разработке новых продуктов, модернизации предприятий, реализации инвестиционных проектов. Собственно, ничего нового. Причем решать проблемы собираются как своими силами, так и с привлечением инвесторов. То есть речь идет о той же приватизации.

- Никто не против самой приватизации, вопрос просто в том, чтобы понимать, зачем это, - сказал Павел Утюпин.

Строить надо красиво и прагматично

Строительство переживает сейчас не самые лучшие времена. И об этом уже говорят давно. Заместитель премьер-министра Владимир Кухарев сказал, что в кратчайшие сроки надо собрать и высказать новые идеи, которые коренным образом изменят ситуацию в отрасли.

Новый министр архитектуры и строительства Дмитрий Микуленок отметил, что главная задача сейчас - обеспечить стабильную, безубыточную работу строительных организаций и предприятий в строительной отрасли. Коллективы, традиционно, надо сохранить, объемы строительства выполнять, а также переманить обратно тех специалистов, которые уехали за границу.

- Для этого необходимо наличие рабочих мест, соответствующая оплата труда, а также создание более высококвалифицированных рабочих мест, то есть в целом модернизация отрасли, - подытожил министр.

Также глава ведомства сказал, что «все должно быть красиво, но прагматично».

- Необходимо, чтобы построенные здания имели не только привлекательный внешний вид, но и были функционально пригодны для эксплуатации в течение всего периода, - сказал Дмитрий Микуленок.