Белорусским школьникам предлагают есть в два раза больше соли, чем советует ВОЗ

СЕГОДНЯ 19:35 2018-08-21T19:35:16+03:00

Нормы по школьному питанию должны вскоре пересмотреть: меньше соли и сахара и больше молочных продуктов

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Сейчас белорусских школьников кормят по нормам 2013 года. Специалисты говорят, что они давно устарели, количество соли и сахара, которые предлагают есть школьникам, тянется еще с советских времен.

- Мы рекомендовали уменьшить содержание соли на 20-25%, а сахара - на 30-35%, говорит завотделением гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Алла Малахова. - При очередной переработке норм питания это будет учтено. По кадетским училищам нормы уже переработали: количество соли уменьшили до 6 граммов. По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения дети должны получать 5-6 граммов соли, а по нашим [актуальным] нормам - 8-9. Учитывая, что соль содержится и в продуктах (в хлебе или колбасе, например), у нас дети получают в два раза больше соли, чем рекомендует ВОЗ.

Специалисты сходятся во мнении, что цифры, на которые ориентируется при составлении школьных меню, давно устарели.

- Эти цифры еще из Советского союза, а время идет вперед, - говорит кандидат биологических наук Валерий Шилов, отвечая на вопрос «Комсомолки», почему белорусским школьникам можно есть соли и сахара в разы больше, чем остальным детям мира.

Алла Малахова подтверждает: образ жизни давно изменился, да и вкусовые пристрастия вместе с ним.

- Я пила чай с двумя ложками сахара, но дети так уже не пьют. Это проблема для школьников - чай и компот в столовой очень сладкий. То же и с солью. Вспомните послевоенные годы - все с солью…

Фото носит иллюстративный характерФото: Павел МАРТИНЧИК

В новых нормах советуют не только сократить соль и сахар, но и давать детям больше кисломолочных продуктов. Но пока нельзя четко говорить о том, когда пересмотрят нормы.

- Пересмотреть нормы питания было поручено Министерству образования еще год назад. Это длительный процесс, - говорит Алла Малахова.

С нового учебного года - одинаковое меню для всех минских школьников

Но есть изменения, которые должны заработать с нового учебного года. Например, в минских школах планируют ввести единое двухнедельное меню. Это значит, что все школьники столицы будут выбирать блюда из двух одинаковых вариантов. Меню будет зависеть от возраста школьников и сезона, а два дня подряд не смогут кормить одной и той же едой.

Обещают изменения и для тех, кто питается бесплатно. Это дети, семьи которых попадают под определение «неблагополучные», «малообеспеченные». «Бесплатников» в минских школах около 15%. Родители не раз жаловались, что детей слишком явно разделяют на тех, кто питается платно и бесплатно: кормят по-разному, где-то рассаживают за разные столы.

- В этом году у тех, кто питается платно, будет два варианта обеда. Первый - горячее блюдо, суп, гарнир и закуска (это то же самое, что едят «бесплатники»). И второй вариант - без супа, - рассказала «Комсомолке» замначальника отдела общественного питания ГУПР Мингорисполкома Марина Дьякова. - Раньше у тех, за чьи обеды платят родители, было больше вариантов, сейчас два.

Охват горячим питанием по минским школам - 98%, но дети выбрасывают нетронутые бифштексы

Марина Дьякова называет цифру: охват горячим питанием в Минске 98%. В то же время начальник отдела питания Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию Валерий Шилов делится, что дети, которые питаются бесплатно, часто не едят в столовых, выбрасывают еду. Здесь речь идет не только о льготниках, но и младших школьниках - с 1 по 4 класс дети в белорусских школах завтракают бесплатно.

Фото носит иллюстративный характерФото: Павел МАРТИНЧИК

- Коллеги из Минобразования рассказывают, что приходят и видят полную корзину выброшенных бифштексов, их даже не кусали. Это из-за того что нет выбора. Когда есть 3-4 блюда на выбор, такого нет, - говорит Шилов и предлагает попробовать и другие системы школьного питания. - Когда в школах предлагали питаться по принципу шведского стола, отходов практически не было. Принцип разнообразия - один из основополагающих в здоровом питании.

Тема с отказом от школьной еды поднимается каждый год. Специалисты говорят, что отказаться от школьных завтраков можно, если ребенок будет есть домашнюю еду, а не покупать булочки в буфете. Однако на практике это непросто осуществить: многие учителя не разрешают отказаться от еды в школьной столовой, а греть «ссобойку» в школе негде.

- Брать «ссобойки» мы не запрещаем, - подтверждает Алла Малахова. Единственное условие - она должна быть безопасна. Никаких скоропортящихся продуктов. Ребенок должен получить полноценное питание. Нельзя 7 часов находиться без еды или питаться сладостями из буфета.

Фото носит иллюстративный характерФото: Павел МАРТИНЧИК

В прошлом году после проверки в школьных буфетах специалисты определили, что там продается слишком много булочек и пирожных.

- Мы хотим, чтобы в буфетах было больше здорового питания, - отмечает Алла Малахова. - Самое серьезное замечание - очень много кондитерских изделий. Конечно, дети отдают предпочтения им, а не салатикам. Должно быть не более 10 наименований кондитерских изделий, а было 15 или даже 20.

Меньше 9% школьников полностью здоровы

Валерий Шилов, рассказывая о школьном питании, приводит статистику: за последние десять лет заболеваемость детей увеличилась на 33%.

- И все это нарастает по мере обучения в школе. Определенную роль в этом играет питание, - уверен специалист. - В одном исследовании, где участвовали 1000 минчан, выяснилось, что здоровыми являются только 8,8% детей. Функциональные отклонения имеют 56%, хронические заболевания 35%, 19% детей имеют избыточную массу тела. Нормы питания, которые утверждены советом министров, диссонируют с рекомендациями ВОЗ.