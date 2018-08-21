БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов в Борисове уступил ПСВ

21 Авг. 23:59 2018-08-22T00:24:29+03:00

Игорь Стасевич как обычно был в авангарде атак. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В игре было забито пять мячей, один из них на счету Александра Глеба [фото]

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БАТЭ провел первый матч раунда плей-офф Лиги чемпионов. Дома борисовчане принимали ПСВ из Эйндховена. Чемпион Голландии сейчас не такая грозная сила, как в начале 2000-х, вряд ли в их нынешнем составе есть игроки, чьи имена будут известны и домохозяйкам. Но в любом случае фаворитами в паре были именно голландцы. Тем более их новый тренер Марк ван Боммел стал прививать более агрессивную и атакующую игру. Кстати, ван Боммел, будучи игроком «Барселоны», играл против Александра Глеба в финале Лиги чемпионов в 2006 году (тогда наш футболист выступал за «Арсенал»).

Марк ван Боммел играл против Александра Глеба в финале Лиги чемпионов 2006 года, сейчас в ПСВ ему помогает тесть Берт ван Марвейк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Мирко Иванич атакует.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вадим Галыгин с мамой на футболе в Борисове.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Болельщики БАТЭ уже мечтают о главном трофее.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ начал смело. И уже на 9-й минуте забил. Отличился Ессе Туоминен. Финн в БАТЭ уже не первый год и не сказать, что был ярок на поле и популярен у болельщиков. Его появление от части стало сюрпризом - и сразу гол.

Туоминен исполняет голевой удар.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Финн Туоминен забил первый мяч в игре с ПСВ.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Где-то с 20-й минуты ПСВ перехватил инициативу и преимущество конвертировал в гол на 35-й минуте, когда Перейро реализовал пенальти (за игру рукой Милуновича). По горячим следам гости могли выйти вперед, но спасли Щербицкий (показал феноменальную реакцию после удара с близкого расстояния) и штанга.

Егор Филипенко при стандартах у чужих ворот.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Перейро исполняет пенальти, Щербицкий угадал направление, но не отбил мяч.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А вот после перерыва мексиканец Ирвинг Лосано был точен - 1:2. К слову, это его латиноамериканские СМИ отправляли в брестское «Динамо», мол, там его хочет видеть Диего Марадона, хотя трансферная стоимость 22-летнего полузащитника оценивается в 40 млн евро.

22-летний мексиканец Ирвинг Лосано, якобы Диего Марадона его хотел видеть в брестском "Динамо", хотя трансферная стоимость полузащитника около 40 млн евро.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Лосано забил. Марадона знает толк.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ПСВ мог делать счет крупнее, но БАТЭ кое-как отбивался. А на 88-й минуте забил сам, и сделал это Александр Глеб, чьи голы - большое событие (первый его гол за три года).

Александр Глеб только что забил в официальной игре впервые за три года.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Александр Глеб обострил игру в атаке.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трибуны долго скандировали имя футболиста, кажется, болельщики еще отмечали гол, а ПСВ уже забил ответный мяч: подача с фланга и Мален сделал счет 2:3. Так и закончили.

Мирко Иванич атакует.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Через неделю ответная игра в Эйндховене. БАТЭ надо выигрывать со счетом 2:0, 3:1: 4:2... То есть в разницей в два мяча. Или 4:3, 5:4 - чтобы было больше головой на выезде, чем в ПСВ. Только такой расклад выведет борисовчан в групповую стадию Лиги чемпионов. В ином случае «желто-синие» сыграют в групповой стадии Лиги Европы, что не так круто и прибыльно, но тоже неплохо.

В Беларусь приехало несколько десятков фанатов их Эйндховена.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Почти ночь. Фонарь. Стадион. Луна.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

БАТЭ – ПСВ - 2:3

Голы:

1:0 – 9 Туоминен,

1:1 – 35, пенальти Перейро,

1:2 – 61 Лосано,

2:2 – 88 Глеб,

2:3 – 89 Мален.