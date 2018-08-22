2018-08-22T12:02:32+03:00
Минск

Даешь пленэр художников по раскрашиванию ваз на проспекте!

Журналист «Комсомолки» рассуждает о том, почему иногда неплохо «пририсовать рожки» сталинскому ампиру
Сергей МАЛИНОВСКИЙредактор светской хроники и регионального отдела
Поделиться:
Вазы, покрашенные в желтый цвет: минчане до сих пор спорят, хорошо это или плохо.Вазы, покрашенные в желтый цвет: минчане до сих пор спорят, хорошо это или плохо.Фото: Владимир КРИУЛИН
Изменить размер текста:

Извините, что снова по поводу ваз на проспекте Независимости. Понятно, что ответственные службы не специально устроили провокацию - просто в наличии оказалась желтая краска... Но минчане до сих пор спорят, хорошо это или плохо. Буча эта вылилась в целую петицию с требованием перекрасить вазы в привычный белый цвет.

Пока разбирались, кто виноват, пока собирали подписи, пока выносили предписание вернуть малым архитектурным формам первоначальный облик, уже и лету конец. Совсем скоро пожелтеют листья, и вазы на фоне этого пейзажа будут выглядеть совсем гармонично.

А между тем, пришла в голову идея простая и веселая. Раз уж так случилось, и строгому сталинскому ампиру пририсовали «рожки», почему бы каждый год по весне не устраивать пленэр художников. Каждому выделялось бы по вазе, и чтобы каждый имел возможность раскрасить ее так, как он видит. Есть же в Берлине разноцветные медведи. Во многих городах мира уже 20 лет проводятся «парады коров» - на улицах выставляют скульптуры этих животных в натуральную величину, разрисованные художниками. Цветастых коров можно увидеть в Цюрихе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Сиднее, Барселоне, Милане, Цюрихе и даже в китайском Сямэне.

Разрисованные вазы могли бы стать уникальной минской достопримечательностью. Многие туристы говорят, что у нас отлично – но Минску не хватает европейского флёра. Слишком много серого цвета в архитектуре. Правда, сейчас довольно успешно с этим борются: разрисовывают многоэтажки в более жизнерадостные цвета. А еще художники, приезжающие к нам из разных стран мира, рисуют на фасадах домов муралы, привнося частицу своей культуры или переосмысливая белорусские традиции.

Разрисованные вазы могли бы стать уникальной минской достопримечательностью.

Разрисованные вазы могли бы стать уникальной минской достопримечательностью.

Вот и разноцветные вазы могли бы добавить Минску «легкой сумасшедшинки» в самом лучше смысле и харизмы. В конце концов, и желтый цвет не так уж и плох, как показалось вначале.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
Погода в Беларуси на 23 августа: почти 30 градусов тепла
«Белтелеком» с 1 сентября повысит цены на доступ в интернет
В Березинском районе после обвала грунта погиб рабочий
Видеофакт: в Минске дрались контролер и безбилетный пассажир
Лукашенко отправился в Сочи, чтобы провести переговоры с Путиным
Фотофакт: в Браславе вырастили картошку-гигант весом более 1 кг
Ольга Говорцова одержала победу в первом матче после выхода из отпуска по уходу за ребенком
Velcom объявил о подорожании услуг с 1 сентября
В Бресте втихаря отмыли испорченную остановку, когда узнали о сумме ущерба
Минздрав Беларуси следит за сообщениями о сборе средств на лечение за рубежом
Волк убежал из Беларуси и завел семью в Польше
В Ошмянском районе водитель погрузчика выпивал и работал
Немецкий концерн создаст в Ивацевичах производство мебели за 20 млн. евро
В блюдах школьного питания планируют снизить содержание сахара и соли
В Барановичах рабочий потерял сознание и получил ожоги от газовой горелки
Очередной приговор за дедовщину: в Бресте младшего сержанта отправили на «химию»
Женщина убила своего сожителя топором
В Минске задержали наркодилеров, которые делали закладки с амфетамином и марихуаной
«Он всегда думал о науке». Умер Иосиф Воронович - выдающийся хирург, экс-глава БелНИИ травматологии
Житель Лунинецкого района насмерть сбил человека и скрылся
С 1 сентября МТС поднимет цены на свои услуги
Пьяный пенсионер протаранил пять автомобилей
Уже сегодня юморист Евгений Крыжановский разыграет 62-ю квартиру от «Евроопт» в Минске
Спасатели помогли выбраться из заброшенного колодца двум собакам
53-летнего жителя Витебска приговорили к 8 годам за изнасилование 17-летнего парня
Из Борисова в Минск пустят бесплатную электричку, чтобы болельщики БАТЭ добрались домой после матча с ПСВ
Корейский производитель вакцины, от которой в Ганцевичах умер младенец, примет участие в расследовании инцидента
В Гродно парень дал пощечину девушке из-за того, что она отказалась с ним знакомиться
В Минском районе крышка мусоровоза придавила рабочего