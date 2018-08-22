Даешь пленэр художников по раскрашиванию ваз на проспекте!

СЕГОДНЯ 11:54 2018-08-22T12:02:32+03:00

Вазы, покрашенные в желтый цвет: минчане до сих пор спорят, хорошо это или плохо. Фото: Владимир КРИУЛИН

Изменить размер текста: A A

Извините, что снова по поводу ваз на проспекте Независимости. Понятно, что ответственные службы не специально устроили провокацию - просто в наличии оказалась желтая краска... Но минчане до сих пор спорят, хорошо это или плохо. Буча эта вылилась в целую петицию с требованием перекрасить вазы в привычный белый цвет.

Пока разбирались, кто виноват, пока собирали подписи, пока выносили предписание вернуть малым архитектурным формам первоначальный облик, уже и лету конец. Совсем скоро пожелтеют листья, и вазы на фоне этого пейзажа будут выглядеть совсем гармонично.

А между тем, пришла в голову идея простая и веселая. Раз уж так случилось, и строгому сталинскому ампиру пририсовали «рожки», почему бы каждый год по весне не устраивать пленэр художников. Каждому выделялось бы по вазе, и чтобы каждый имел возможность раскрасить ее так, как он видит. Есть же в Берлине разноцветные медведи. Во многих городах мира уже 20 лет проводятся «парады коров» - на улицах выставляют скульптуры этих животных в натуральную величину, разрисованные художниками. Цветастых коров можно увидеть в Цюрихе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Сиднее, Барселоне, Милане, Цюрихе и даже в китайском Сямэне.

Разрисованные вазы могли бы стать уникальной минской достопримечательностью. Многие туристы говорят, что у нас отлично – но Минску не хватает европейского флёра. Слишком много серого цвета в архитектуре. Правда, сейчас довольно успешно с этим борются: разрисовывают многоэтажки в более жизнерадостные цвета. А еще художники, приезжающие к нам из разных стран мира, рисуют на фасадах домов муралы, привнося частицу своей культуры или переосмысливая белорусские традиции.

Разрисованные вазы могли бы стать уникальной минской достопримечательностью.

Вот и разноцветные вазы могли бы добавить Минску «легкой сумасшедшинки» в самом лучше смысле и харизмы. В конце концов, и желтый цвет не так уж и плох, как показалось вначале.