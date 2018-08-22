Запах человека можно законсервировать в стеклянную банку

СЕГОДНЯ 15:57 2018-08-22T16:07:25+03:00

Эксперт Андрей Сыманович и его коллеги благодаря умелой работе с собаками помогают определить около сотни преступников в год. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Эксперты рассказали, как работают собаки-детекторы, какая жидкость в организме - самый чистый носитель запаха и можно ли перебить свой аромат духами [фото]

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Иногда на месте преступления преступник не оставляет никаких следов: ни отпечатков, ни вещей. Но есть кое-что, что скрыть нельзя, - собственный запах. Эту эфемерную субстанцию, которую нельзя потрогать, оказывается, можно собрать и законсервировать. А потом по запаху найти подозреваемого. Для непосвященного человека все это больше похоже на выдуманную историю из детективного сериала, но для специалистов отдела исследования запаховых следов человека Госкомитета судебных экспертиз это ежедневная работа.

Запах собирают в банку с помощью фланелевой ткани

Подобную экспертизу в Беларуси проводят чуть больше 20 лет. И в 1997 году, и сейчас эффективно исследовать запах и определять, кому он принадлежит, могут только специально обученные собаки. Их еще называют живыми детекторами. У каждого человека свой запах - такой же уникальный, как и отпечатки пальцев. Собака может отличать до 2,5 тысячи разных запахов: ни одному прибору пока не удалось достичь таких показателей.

Отдел исследования запаховых следов человека управления генотипоскопического учета Госкомитета судебных экспертиз находится в Колодищах, что в Минском районе. Это единственная лаборатория в стране, поэтому образцы сюда присылают из разных уголков Беларуси.

- Сейчас чаще всего экспертизу используют при расследовании угонов и краж, - поясняет Виталий Мелещик, главный эксперт отдела исследования запаховых следов человека Центрального аппарата ГКСЭ.

Эксперты собирают запахи в стеклянные банки.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Тиль, Вольф, Герда, Дуня и еще четыре собаки помогают экспертам определять подозреваемых в преступлениях. Для этого не нужно никакого дорогого оборудования, самое главное - собачий нюх.

- Однако требуется ежедневный уход за животными. Результат работы зависит от их самочувствия, качества питания, содержания и других факторов, - добавляет Виталий Мелещик.

К примеру, преступник угнал машину, бросил ее где-то, а сам скрылся. Следователи собирают запах с вещей, к которым прикасался угонщик, например с автомобильного кресла, и передают экспертам в лабораторию. Если есть подозреваемый - собака сопоставляет его запах с тем запахом, который остался на кресле.

Так как эксперты собирают запах? Предположим, подозреваемый обронил на месте преступления шапку. Ее оборачивают чистой фланелевой тканью и закрывают в стеклянной банке с металлической крышкой примерно на сутки. За это время ткань напитывается запахом. Для хранения подходит только стекло - полиэтилен, к примеру, имеет крупные поры, которые пропускают молекулы запаха.

Если это крупный предмет, который невозможно упаковать в банку, например диван, образец запаха собирают немного иначе: на диван кладут ткань, сверху - фольгу и придавливают чем-нибудь тяжелым. Пока идет осмотр места происшествия, запах вещи переходит на ткань.

«Аромат духов собакам не мешает»

Затем образец направляют в лабораторию. Здесь всегда поддерживают одинаковую температуру в 20 градусов. Если в лаборатории будет жарко, запахи будут быстрее улетучиваться.

В высоком шкафу стоят сотни стеклянных баночек, подписанных черным маркером. В каждой из них хранится запах человека.

Чем дольше человек прикасался к какому-то предмету - тем лучше на вещи «отпечатывается» запах: например, если подозреваемый несколько часов носил в кармане нож или посидел на сиденье автомобиля - запах на предмете сохранится на несколько суток.

- Следователи иногда берут запах из-под мышек, ступней ног подозреваемых, предполагая, что раз уж это наиболее потовыделяемые участки тела, то и образцы из них качественнее и долговечнее, - объясняет Андрей Сыманович, главный эксперт отдела исследования запаховых следов человека Центрального аппарата ГКСЭ. - Но эти запахи разлагаются из-за микроорганизмов, которые уничтожают запаховые следы. Бывает, носки присылают в качестве образцов. Считается более правильным собирать запах с манжета рукавов, воротника. Посторонние запахи, например аромат духов, собакам не мешают.

Лучше всего сохраняют запах пористые вещи: например, дерево, ткань. Кровь - это самый чистый носитель запаха, она может годами его сохранять.

Перед собаками по кругу расставляют 10 фишек с разными запахами.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

После того как в лабораторию поступила новая проба, в ход вступают собаки. Перед ними по кругу расставляют 10 фишек с разными запахами. На старте овчарке дают понюхать образец, затем она ищет точно такой же запах среди 10 вариантов. Экспертизу проводят два специалиста: один расставляет случайным образом пробы в ряду, а второй работает с собакой.

- Тот, кто работает с собакой, не может знать, в какой из банок находится нужный запах. Потому что собака это чувствует, определяет по сердцебиению, дыханию, по каким-то непонятным нам тонким материям, - говорит Андрей Сыманович. - Поэтому у нас все зашифровано. Предположим, в угоне машины подозревается какой-то человек. На старте мы даем собаке понюхать пробу из образца крови подозреваемого, а в ряду стоит проба из того же угнанного авто.

На старте овчарке дают понюхать образец...Фото: Святослав ЗОРКИЙ

...Затем она ищет точно такой же запах среди 10 вариантов.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Нам продемонстрировали, как это происходит. Сегодня в экспертизе участвует овчарка по кличке Тиль. К каждой баночке Тиль принюхивается около минуты, жадно вдыхает воздух и отходит - нет, не то. Эксперт подбадривает собаку: «Хорошо, Тилечка, молодец!» Тем временем собака проходит по кругу и останавливается именно у той банки, где лежит запах, идентичный тому, что собаке давали понюхать на старте. Чтобы не было ошибок, этот ряд собака должна пройти еще раз - только нужную банку поставят уже в другом месте. Всего в экспертизе по очереди участвуют три собаки. Если все остановятся у одних и тех же образцов, эксперты делают категорический вывод: на этом вещдоке однозначно запах подозреваемого. Но если собаки указывают на разные образцы, вывод может быть с определенным процентом вероятности. Точность экспертизы приравнивается к точности ДНК.

Собаки-холерики для работы с запахами не подходят

На службу принимают только овчарок, потому что они легче поддаются дрессировке. Кроме того, эксперты обращают внимание и на психологические качества собаки.

- Щенок должен быть не трусливый, холерики для этой службы не подходят. Нам нужны флегматичные и уверенные в себе. Бывает, что голос повышаешь - и собака жмется, боится, - говорит Андрей Сыманович.

Когда мы подходим к деревянным вольерам, где живут собаки, они оживляются, особенно любопытная подпрыгивает по одной и той же траектории, чтобы увидеть гостей.

- Это Веста - она не только попрыгунья, но еще и прекрасно танцует, - знакомят эксперты с овчаркой. - Они у нас совершенно не злобные, не кусаются. А это Дуня. Она все время ластится, лижется - мы ее называем «котопес», - улыбается эксперт. - Но она работает очень хорошо: с возрастом собаки становятся точными как часы. Молодежь иногда хочет схитрить, погулять.

Собаки попадают в отдел 2 - 3-месячными щенками - и остаются на всю жизнь.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Большинство собак, которые здесь работают, - женского пола. Они более послушные и исполнительные. Кстати, стерилизованные собаки для работы не подходят: у таких животных нет интереса к работе, «огня в глазах», как говорят эксперты.

В отделе работает пять экспертов, каждый ухаживает за двумя собаками. Но работа не позволяет постоянно находиться рядом с собаками, играть с ними. Поэтому иногда у овчарок из-за так называемого сенсорного голода возникают поведенческие расстройства.

- Сенсорный голод возникает, потому что собаке не хватает эмоций, плюс монотонная работа. Как проявляется расстройство? Допустим, собаку закрываешь в вольере - она начинает на одной лапе крутиться. Разбивает о стенку хвост до крови, - вздыхает эксперт.

Сюда собаки попадают 2 - 3-месячными щенками - и остаются на всю жизнь.

- Обычно собаки, которые находятся на службе, работают до восьми лет - после этого нужно их списывать. Но поскольку у нас работа не связана с какими-то препятствиями, большой физической нагрузкой, они у нас живут до конца своих дней, - гладит Весту Андрей Сыманович.

Собаки-холерики для работы с запахами не подходят.Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Иногда запаховая экспертиза может быть единственным доказательством в суде.

Был случай, когда благодаря запаховой экспертизе убийцу нашли спустя четыре года по шапке, которую он оставил на месте преступления. Все это время ценная улика, закатанная в банку, ждала своего часа.

В год собаки помогают определить личность примерно около сотни преступников.