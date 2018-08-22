2018-08-22T17:08:18+03:00
Экономика

Доллар отреагировал на антироссийские санкции и подорожал

Евро повысился еще больше, а российский рубль стабильно идет вниз
Ольга ЕРОХИНА
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Доллар отреагировал на антироссийские санкции и подорожал.Доллар отреагировал на антироссийские санкции и подорожал.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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22 августа вступил в силу пакет санкций США в отношении России. Решение было впервые опубликовано на сайте Госдепартамента поздно вечером 7 августа. Причем санкции были приняты как наказание за химические атаки в Великобритании.

Что это за санкции? Это запрет поставок в Россию продукции военного и двойного назначения, серьезное сокращение импорта и экспорта. Если Россия не предоставит доступ к инспекции своего химического и биологического оружия, то возможно понижение уровня дипломатических отношений.

Примерно в тех же числах на сайте Конгресса США был опубликован законопроект о еще одних санкциях в отношении России. Причем документ оказался намного более жестким, чем его ранее анонсировали. Например, там прописан запрет на покупку нового российского долга, санкции в отношении российских госбанков. Сразу после этих новостей российский рубль начал валиться и 8 августа опустился до уровня июля 2016 года! Автоматически на все это отреагировал и белорусский рубль. Эксперты тогда уверяли, что следующие колебания нас ожидают 22 августа. И вот на торгах в среду на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар США повысился на 0,04%, евро - на 0,58%, а российский рубль подешевел на 0,58%. Валюта отреагировала на санкции? Или реакция еще впереди?

- Это не те санкции, которых на самом деле надо бояться. Более серьезные - те, что связаны со стратегическими компаниями нефтегазового сектора, банками и российским госдолгом, - будут рассматривать в сентябре. То, что произошло сейчас, несильно влияет на курс рубля, так как на фоне опасений и ожиданий он и так падает. И пока ситуация с российским госдолгом и банками не прояснится, рубль и дальше может дешеветь, - объясняет Жанна Кулакова, финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел»). - Снижение рубля, которое произошло в среду, на самом деле незначительное. И здесь сложно точно сказать, что это - реакция на мелкие санкции или ожидание крупных санкций в будущем. Но это в любом случае можно объединить под понятие «геополитические факторы и риски». Причем их влияние мы будем ощущать довольно долго.

- А почему евро подорожал больше, чем доллар?

- Это связано с динамикой пары евро - доллар на международном рынке, и это тоже внешний фактор. Сейчас доллар слабеет по отношению ко многим мировым валютам, в том числе к евро. Автоматически мы это видим и у нас. На прошлой неделе, например, была обратная ситуация. Но так как подобное происходит во всем мире, то на позиции рубля в целом это влияет мало. Просто меняется кросс-курс.

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