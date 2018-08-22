Готова ли Беларусь отказаться от полиэтиленовых пакетов?

СЕГОДНЯ 16:59 2018-08-22T17:08:18+03:00

Вот правительство Молдовы уже решило, что к 2021 году вредную упаковку заменят на бумажную или матерчатую

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Когда в Молдове полиэтиленовые пакеты запретят окончательно, за их использование физическим лицам грозит до 440 долларов штрафа, юридическим - до 600. По статистике, ежегодно каждый гражданин Молдовы использует в среднем 140 таких пакетов. С экологически вредными упаковками борются и во многих других странах. Например, в Марокко в магазине бесплатно могут выдать только матерчатый пакет, но не пластиковый. А готова ли Беларусь перейти на другую упаковку?

- Наша организация направляла перечень мер, которые позволили бы сократить чрезмерное потребление пластиковых пакетов. Там было, в том числе, и о запрете бесплатных пакетов в магазинах, и о том, чтобы на кассах была альтернатива - многоразовые сумки: текстильные, полипропиленовые… Мы пока не встретили поддержки, - рассказала «КП» Нина Кульбеда, главный специалист по информационной работе ГУ «Оператор вторичных материальных ресурсов». - В Беларуси по закону об обращении с отходами указаны приоритеты в отношении к отходам, первый из них - использование отходов. Дальше обезвреживание, а еще дальше - захоронение или сжигание. Но считается, что есть пирамида работы с отходами и первым логично ставить такой пункт: предотвращение образования отходов. Максимально сделать так, чтобы эти отходы вообще не образовывались, чтоб не надо было придумывали каких-то действий с ними, уменьшить их вред. Вот именно этой меры предотвращения образования отходов в приоритетах в нашем законе пока нет. Сейчас ведется работа по корректировке этого документа.

- Почему в магазинах так много бесплатных маленьких пакетиков?

- Обязанность торговли предоставлять бесплатную упаковку закреплена законодательно. Согласно постановлению Совмина продавец обязан передать покупателю товары в таре или упаковке, за исключением товаров, которые по своему характеру этого не требуют, - продолжает Нина Кульбеда. - Товары передаются покупателю в упакованном виде без взимания за упаковку дополнительной платы. Вид такой упаковки определяется продавцом самостоятельно.

- Сколько пакетов выбрасывается в Беларуси?

- По нашим приблизительным оценкам, в Беларуси потребляется примерно 400 полиэтиленовых пакетов на одного человека в год. Это очень много. Резкий всплеск производства разных пластиковых изделий произошел за последние 20 лет во всем мире. Рост идет где-то на 5% в год. У нас это совпало и с изменениями в экономике, так оказалось удобнее.

- В чем опасность тонких полиэтиленовых пакетов?

- Из одноразовых пластиковых пакетов, особенно тонких, трудно получить качественное вторсырье для производства новой продукции из пластика. Использование таких пакетов возможно путем сжигания. А при захоронении отходов пластика их разложение происходит долго, сотни лет. Есть данные, что в среднем один фасовочный пакет человек использует только 20 минут, а потом выбрасывает в мусор.

- Какие пакеты перерабатывается в Беларуси?

- Прочные полиэтиленовые пакеты с ручками, пакеты-майки, не загрязненные остатками пищи. Но чтобы такие пакеты попали на переработку, их нужно выбросить в специальный контейнер для сбора отходов пластика. В противном случае большинство из них отправится на захоронение. В прошлом году была введена линия по переработке полиэтиленовых пакетов в Борисове. Оборудование для линии купили за счет производителей и поставщиков товаров упаковки. Человек и сам может заботиться об экологии. Нужно стараться использовать несколько раз. Если вы использовали пакет не один раз, он порвался и ни для чего больше не пригоден, лучше его выбросить в специальный контейнер для отходов вторсырья.

А КАК У НИХ?

В 2015 году в ЕС была принята директива, по которой страны должны сократить использование легких пластиковых пакетов к 2025 году до 40 штук на одного человека или запретить к концу 2018 года бесплатную выдачу покупателям полиэтиленовых пакетов.

Свою эффективность доказало введение платы за пакеты. В Ирландии, например, пакеты стали платными, и всего за год почти 90% ирландских покупателей перешли на долговечные пакеты, потребление снизилось с 328 до 21 пакета на человека.

Франция в 2016 году полностью запретила одноразовые тонкие пластиковые пакеты.

В Китае уже десять лет назад запретили производство, продажу и использование ультратонких полиэтиленовых пакетов (это аналог наших фасовочных пакетов), а в магазинах и супермаркетах запрещена бесплатная их раздача.

КСТАТИ

«Полиэтиленовый пакет, который используют несколько раз, экологичнее бумажного»

- Ни в коем случае нельзя призывать к отказу от вещей из пластмассы и полиэтиленовых пакетов, - поясняет Нина Александровна. - Если взять весь цикл жизни пакета - от момента, когда его произвели, до момента, когда его выбросили, - полиэтиленовый пакет экологичнее бумажного. Особенно если его использовать многократно. На изготовление бумажного расходуется не только древесина, такое производство очень энергоемко: уходит много воды, химикатов. Если рассматривать весь цикл, пластиковая упаковка во многом выигрывает. Она менее затратная, меньше весит - меньший вес отходов.

ЧТО ГОВОРЯТ ЭКОЛОГИ?

Выброшенный пакет через пищевые цепочки попадает в организм человека

Только вдумайтесь: за месяц в Беларуси производят более 700 тонн пакетов! Из них 210 тонн - фасовочные пакетики, которые из-за своей тонкости и малого размера переработать невозможно.

- Пакет из-за доступности и бесплатности обесценен, и мы не задумываясь выкидываем его в урну, оставляем на природе, - говорит специалист по отходам и химической безопасности Центра экологических решений Наталья Блыщик. - Но упаковка распадается и попадет в землю, воду, а затем через пищевые цепочки - в организм человека. А мельчайшие частицы пластика как губка впитывают токсины из окружающей среды и превращаются в микробомбы, отравляющие организм. Большой вред организму причиняют также добавки (пластификаторы, красители и т. п.), которые используют для придания пластику разных свойств. За каждым пластиковым пакетиком стоит добыча нефти, загрязнение воздуха при ее перевозке, переработке, использование огромного ресурса воды. И все эти усилия для того, чтобы донести банан до дома?

По предварительным исследованиям, во всех водотоках Беларуси обнаружен микропластик, на который распадаются обычные пакеты и так называемые биопакеты, и микроволокна от синтетической одежды и влажных салфеток. Это загрязнение видно пока только под микроскопом, но это наша реальность, к которой мы идем, покупая очередной одноразовый упаковочный пакет.

Эксперт отмечает, что идеального и одновременно универсального материала фасовочной тары для продуктов нет.

- Бумага служит недолго, и при загрязнении ее невозможно переработать. Биоразлагаемые пакеты в нашей стране - это пока миф. На самом деле они загрязняют землю, распадаясь на микропластик. Надежнее предпочесть плотный многоразовый полиэтилен, который годится для переработки, а лучше всего ходить за покупками с тканевой многоразовой сумкой, - отмечает Наталья Блыщик.

Чтобы пакет не стал злом, нужно научиться простым привычкам:

1. Использовать пакеты повторно.

2. Купить тканевую сумку и всегда носить ее с собой.

3. Говорить пакетам нет. К примеру, если в магазине хотят завернуть то, что в упаковке не нуждается: крупные овощи и фрукты с твердой кожурой, такие как ананасы, арбузы, дыни, тыквы, авокадо, манго, помело, бананы, капуста, молочная продукция в заводской упаковке, колбасы в заводской упаковке (неразрезанной).

4. Отдавать предпочтение торговым сетям, где есть альтернатива пластиковой упаковке.

5. Отказываться от использования очень тонких пакетов, которые невозможно переработать.

В ТЕМУ

С 2004 года количество отходов в Беларуси выросло вдвое! Так, в среднем каждый житель Минска сегодня образует 300 - 450 кг отходов. А еще 10 лет назад эта цифра была примерно 200 кг. И каждый год она растет в среднем на 4,8%.

- Почему? Потому что чем больше люди зарабатывают, тем больше отходов они производят. К примеру, в Минске средняя номинально начисленная зарплата на 50% выше, чем в Гродненской области. И количество отходов у каждого минчанина на 44% выше, чем у жителей Гродненской области.

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