В Бресте раскаявшиеся хулиганы смыли с остановки то, что нарисовали

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-22T14:51:20+03:00

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- Несмотря ни на что, это поступок, достойный похвалы, - отмечает владелец остановочного павильона Юрий.

Остановку «Технический университет» какие-то хулиганы ночью расписали маркером и баллончиком. Юрий решил написать заявление в милицию и выложил в соцсети фрагмент записи с камеры видеонаблюдения. На ней видно, как в 5.30 утра остановку разрисовывают двое молодых людей: один с бакенбардами, второй - в панамке. Новость об их поиске опубликовали на популярном городском сайте «Виртуальный Брест». И это возымело действие!

Брест. Камера видеонаблюдения: как разрисовывают остановки.

- Люди узнали парня в панамке, рассказали мне, где он живет и чем занимается. Вечером разместили видео, а в 7.45 утра он мне сам позвонил, представился Сашей. Он испугался резонанса. Мы встретились, и я объяснил, во сколько мне обошлась его писанина. Там одно только стекло тянет на 198 рублей, а всего он влетел на 500 рублей минимум. И это без учета стоимости работы! По его виду я понял, что для него сумма неподъемная. Но в любом случае я должен был это объяснить, - вспоминает брестчанин.

Парню объяснили, сколько стоит замена испорченных конструкций. Фото: скриншот с камеры видеонаблюдения.

Почти сразу нашла парня и милиция: пришли к нему домой, рассказали, какую ответственность он понесет за свой поступок. И уже следующей ночью, словно по волшебству, надписи с остановки исчезли! Юрий, владелец остановочного пункта, просмотрел записи с камер видеонаблюдения. Оказалось, спецоперацию провернули двое, похоже, те самые, что и рисовали. Они закрыли одну камеру, но происходящее зафиксировала вторая. Утром пассажиры ждали транспорт уже на чисто вымытой остановке!

- Я не знаю, чем он оттирал. Ради интереса, может, как-нибудь позвоню и спрошу. Когда мы с ним разговаривали, я сразу сказал, что содрать вместе с краской и лаком с лавочки - такой вариант мне не подходит. А он стер и свои, и чужие надписи каким-то хорошим средством так, что ничего не осталось! Внешний вид сохранился, я доволен, - удивляется Юрий.

Мужчина считает конфликт исчерпанным. Дело в милиции прекратили, потому что ущерб возмещать уже не нужно.

- Я зла на него не держу. Парню 27 лет, он вроде неплохой, просто неблагополучный. Огласку и жизненный опыт получил. Надеюсь, наука другим на будущее будет!