2018-08-22T21:23:41+03:00
Происшествия

Могилевчанка погибла в ванной, стирая белье?

Когда 46-летнюю женщину обнаружили, ее голова находилась за бортом ванны
Дарья ЛОМОНОВСКАЯ
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Точная причина смерти женщины пока не установлена. Фото: www.o-vannoy.ruТочная причина смерти женщины пока не установлена. Фото: www.o-vannoy.ru
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- Есть версия, что могилевчанка стирала белье, ей стало плохо, она потеряла сознание и упала лицом в наполненную водой ванну, - рассказали «Комсомолке» в Могилевской областной организации ОСВОД. - К несчастью, люди нередко погибают в ванной комнате. Кому-то, особенно это касается пожилых людей, становится плохо, когда они принимают горячую ванну. Человек теряет сознание и захлебывается водой. Кто-то поскальзывается, ударяется и падает в наполненную ванну.

Официальной же информации о причине смерти женщины пока нет.

- Следователи проводят проверку. Действительно, тело женщины было обнаружено в ванной комнате. Ее голова находилась за бортом ванны, которая была наполнена водой. Каких-либо телесных повреждений на теле обнаружено не было. Однако речь об утоплении пока не идет. Мы ожидаем результаты судебно-медицинской экспертизы, - говорит официальный представитель Следственного комитета Юлия Гончарова. - Нет у следствия и данных, что женщина стирала белье и утонула.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Если стоять, наклонив голову, может стать плохо»

- Человеку может стать плохо, если он будет долгое время стоять, наклонив голову, при этом стирать вещи в горячей воде. У кого-то может случиться головокружение, а у кого-то обморок. Особенно к этому расположен тот, у кого низкое артериальное давление. Таким людям резкие наклоны противопоказаны, - говорит терапевт Игорь Волынец. - Перед ручной стиркой советую поесть и выпить чая или кофе. Тогда человек будет в тонусе.

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