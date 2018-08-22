На игру БАТЭ с ПСВ пришло меньше людей, чем матч с ХИКом

СЕГОДНЯ 17:23 2018-08-22T17:22:18+03:00

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Во вторник на «Борисов-Арену» пришло всего 9284 зрителя (вместимость - 13 121).

БАТЭ в плей-офф Лиги чемпионов в Борисове уступил ПСВ

Интересно, что на предыдущих еврокубковых играх явка болельщиков была выше: с ХИКом - 11 567, с «Карабахом» - 12 489. На посещаемость, вероятно, повлияло позднее время начала матча (22.00, что на два часа позже, чем матчей с финской и азербайджанской командами) и стоимость билетов. На «Карабах» они стоили от 6 до 15 рублей, а на ПСВ - от 20 до 50 рублей.

Стоит отметить, что посещаемость зависит и от статуса соперника. Для сравнения: в прошлом году на игре с «Арсеналом» было 13 136 зрителей (учтем солидный десант болельщиков «канониров» из других стран), с «Црвеной Звездой» - 11 347, с «Кельном» - 11 783.

БАТЭ давно ломает голову, как заполнить домашнюю арену не только на еврокубковых матчах с грандами.

Бывший генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич весной выступал на конференции по спортивному менеджменту и маркетингу и привел несколько примеров:

- 2008 год. БАТЭ прошел «Левски» и впервые в истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Сколько пришло зрителей на следующий матч в чемпионате? 2700 на игру со «Сморгонью». Рассказы о том, как болельщики любят команду, придут и поддержат, ерунда. Никто не придет! Играем с «Реалом», и через четыре дня решается судьба чемпионства - посмотреть на ключевую игру против «Шахтера» на «Городском» собралось 3200 зрителей… После нашей победы над «Баварией» в Бобруйске БАТЭ собрал 1700 зрителей. В Борисове на следующий матч с «Торпедо-БелАЗ» собралось 4070 человек. Это реальное положение дел в городе со средней зарплатой в 200 долларов, в котором люди работают на заводах, не приучены к футболу и никогда не будут приучены.

Вашкевич добавил, что кроме системных активностей (буфеты, конкурсы, аквагрим, чирлидинг) в клубе пробовали нестандартные подходы: приглашали на матчи видеоблогера Влада Бумагу, Бонстиков, с концертом выступали «Леприконсы». Всякий раз на матчи чемпионата Беларуси приходило плюс-минус 5 тысяч зрителей. Один раз в качестве эксперимента перед игрой в городе не сделали ни одной афиши, ни одной растяжки, не раздали ни одного флайера - все те же 5 тысяч.

Или еще пример.

- Солдаты пригнали полевую кухню: каша и чай были бесплатными. Вы не представляете себе, сколько людей пришло, взяло кашу и ушло назад в лес («Борисов-Арена» находится возле лесного массива. - Ред.). Ничего смешного, это реальность! - говорил Вашкевич.

Так что борисовская арена будет собирать аншлаг только когда в соперниках будут именитые клубы. С помощью минчан, конечно.