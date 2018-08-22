2018-08-22T17:30:25+03:00
Экономика

Эксперты о новом правительстве: «Это просто рокировка людей внутри системы, экономический и политический курс не изменится»

Новые члены правительства поделились своими первыми планами, а мы попросили экономистов их прокомментировать
Анна РЫБЧИНСКАЯ
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Особых изменений с новым правительством ждать не стоит.Особых изменений с новым правительством ждать не стоит.Фото: Дмитрий ЛАСЬКО
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На прошлой неделе Александр Лукашенко сменил руководство правительства. В стране появился новый премьер-министр, четыре вице-премьера, а также четыре министра.

Чиновники уже успели поделиться своими первыми планами. Но все это мы уже однажды слышали: развивать цифровую экономику, уменьшить влияние российского рубля на экономику, вступить в ВТО, приватизировать предприятия с умом...

- Идеи, конечно, не новые. Но все знают, что надо делать, а вот как – это уже сложнее, - рассуждает Георгий Гриц, заместитель председателя Белорусской научно-промышленной ассоциации по проблемам модернизации экономики. – Вопрос «что делать» был определен очень давно, в том числе на самом высоком уровне, но хочется верить, что новому правительству удастся ответить еще и на вопрос «как». Задачу усложняет то, что некоторые из озвученных посылов противоречат существующим условиям. Например, приватизация у нас невозможна без сохранения численности работников, бренда. Другая важная, на мой взгляд, задача, которая стоит перед новым правительством – это создание нормативно-правовой базы прямого действия, благодаря которой заработают все уже принятые нововведения. К примеру, недавно банкам разрешили продавать или менять свои проблемные активы. Но кому их можно продавать? Должен ли покупатель соблюдать определенные условия? Как будет происходить этот процесс – прямая купля-продажа, через биржу? Конкретных механизмов пока нет.

Особых изменений с новым правительством эксперты не ждут. Но все же надеются, что молодым чиновникам удасться сделать шаг вперед.

- Смысл смены правительства в любой стране Евросоюза или в США – это смена политического и экономического курсов. Но когда правительство меняется у нас – это просто рокировка одних и тех же людей внутри системы, при этом курс стране не меняется, - добавляет экономист Владимир Ковалкин, руководитель проекта «Кошт урада». – Принципиальной разницы между правительством Кобякова и Румаса нет. Есть надежда, что более молодые министры и руководства не успели застать советское экономические образование. Но кардинальных изменений ждать в любом случае не стоит. Основными практическими задачами, которые стоят перед правительством, я бы назвал выплаты по госдолгу, сглаживание падения доходов бюджета, связанных с проведением Россией налогового маневра, необходимость перекредитоваться, а также решение ситуации с проблемными долгами предприятий.

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