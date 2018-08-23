2018-08-23T15:22:19+03:00
Общество

Короткевич собирал фигурки чертей

«Комсомолка» узнала о необычном хобби знаменитого писателя
Ирина КАЛИНИНА
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Владимир Семенович считал, что надо смеяться над чертями, а не бояться их. Фото: архив семьи КороткевичаВладимир Семенович считал, что надо смеяться над чертями, а не бояться их. Фото: архив семьи Короткевича
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Когда этим летом мы писали о квартире Владимира Короткевича на улице Карла Маркса в Минске, то обратили внимание на необычные статуэтки у него на полках. Напомним: сейчас в трешке писателя живет его племянница Елена Синькевич и ее муж Василий, а одну из комнат по-прежнему занимает кабинет Короткевича, в котором все сохранено так, как было при его жизни. Здесь много шкафов с книгами, письменный стол возле окна, диванчик у стены. На полках - фотографии писателя, его мамы, деда и… черти! Они-то и привлекли наше внимание.

На полках в кабинете писателя - фигурки чертиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На полках в кабинете писателя - фигурки чертиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Уладзімір Сямёнавіч вельмi любiў чарцей i прывозіў iх адусюль, дзе толькі бачыў. Паглядзiце, яны вельмі прыгожыя, добрыя, - рассказал муж Елены Василий.

Присматриваемся к фигуркам: они действительно не страшные, а скорее забавные. Но все же такой необычный интерес знаменитого писателя к нечистой силе нас удивил. Ведь чаще всего люди покупают для украшения своего жилья фигурки ангелочков, птиц, слонов, котов... Кто-то ставит на полки лягушек в надежде, что это поможет привлечь деньги... А тут - черти!

Чертей Короткевич выбирал не страшных, а скорее забавных. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Чертей Короткевич выбирал не страшных, а скорее забавных.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Племянница Короткевича Елена Синькевич рассказала:

- Уладзiмiр Сямёнавiч прывозiу фiгуркi чорцiкаў з паездак, а некаторыя атрымлiваў у падарунак. Ен часта ездiў у Прыбалтыку, а ў Каунасе есць Музей чарцей. I ён купляў тых, якiя яму падабалiся. Аднак я бы не называла гэта калекцыяй, бо нельга сказаць, што ён мэтанакiравана збiраў толькi iх. Акрамя чорцiкаў у яго были фiгуркi салдата Швейка, розныя ракавiны, клешнi ракаў, марскiя зоркi, марскiя яжы. Iх у яго было не менш, чым чорцiкаў.

Одного черта писатель прикрепил к ковру на стене. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Одного черта писатель прикрепил к ковру на стене.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Черти есть в книгах Короткевича и на его рисунках

В произведениях Короткевича нечистая сила тоже встречается:

- Например, Владимир Семенович написал сказку под названием «Чортаў скарб», - рассказывает критик и литературовед Анатолий Воробей. - Также есть у него «Легенда аб бедным дябле и аб адвакатах сатаны», где присутствуют темные силы. Но все-таки отличительная особенность творчества Короткевича в том, что он писал жизнеутверждающие произведения при всем понимании драматизма и трагизма нашей жизни.

Зная о том, что Короткевич любил рисовать, мы заглянули в архивы и нашли несколько рисунков Владимира Семеновича, где изображены черти. Кстати, их тоже нельзя назвать особенно страшными: вот, например, черт с забавным чубом, в шубе и сапогах, вот набросок нечисти, которая варит в котле каких-то несчастных... А вот шарж на сына литературоведа Адама Мальдиса: Короткевич приделал рожки 13-летнему парню.

В архивах сохранились рисунки Короткевича с изображением чертей. Из архива библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси

В архивах сохранились рисунки Короткевича с изображением чертей. Из архива библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси

«Надо не бояться чертей, а высмеивать их»

Почему же Короткевич уделял столько внимания этим персонажам? Найти ответ на этот вопрос нам помог литературовед Адам Мальдис, который дружил с Владимиром Семеновичем и вместе с ним бывал в поездках в Каунасе и Кракове, откуда писатель привозил те самые статуэтки, которые мы видели в его квартире.

На рисунках писателя черти тоже не страшные. Из архива библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси.

На рисунках писателя черти тоже не страшные. Из архива библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси.

- Действительно, чертики и нечистая сила его интересовали, - говорит Адам Иосифович.- Но он больше любил чистую силу - ангелочки у него тоже стояли. Просто Володя считал, что ангелочков и так все знают, так пусть и чертиков знают тоже. Когда мы с ним ездили в Каунас или Краков, он подчеркивал, что чертики должны стоять как напоминание.

Один из набросков Короткевича. Из архива библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси.

Один из набросков Короткевича. Из архива библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси.

- Напоминание о том, что надо бояться?

- Что надо делить мир на положительные и отрицательные явления. Он считал, что ангел должен быть в каждом человеке. А чертей ставил на полке скорее для того, чтобы над ними подсмеиваться. Потому что люди не должны их принимать всерьез. Как правило, чертики у него были не страшные, а смешные.

- В Каунасе он делал покупки в Музее чертей?

- Да, он был там. И в музей Чюрлёниса (литовского художника-мистика. - Прим. авт.) мы вместе ходили. Потом в Краков ездили - там большой крытый базар в центре города, где были киоски с разными чертями. Помню, к нему подходили цыганки, интересовались. Он всех ставил на место, одной фразой убивал чертей и возвышал ангелов. Он хотел, чтобы люди смеялись над чертями, а не боялись их.

Шарж на Олега, 13-летнего сына Адама Мальдиса. Из архива-музея литературы и искусства.

Шарж на Олега, 13-летнего сына Адама Мальдиса. Из архива-музея литературы и искусства.

Владимир Короткевич ставил чертей на полке, чтобы над ними подсмеиваться. Фото: архив-музей литературы и искусства.

Владимир Короткевич ставил чертей на полке, чтобы над ними подсмеиваться. Фото: архив-музей литературы и искусства.

На полках в кабинете Короткевича - книги, фотографии и различные статуэтки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На полках в кабинете Короткевича - книги, фотографии и различные статуэтки.Фото: Павел МАРТИНЧИК

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