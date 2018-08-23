Короткевич собирал фигурки чертей

СЕГОДНЯ 15:22 2018-08-23T15:22:19+03:00

Владимир Семенович считал, что надо смеяться над чертями, а не бояться их. Фото: архив семьи Короткевича

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Когда этим летом мы писали о квартире Владимира Короткевича на улице Карла Маркса в Минске, то обратили внимание на необычные статуэтки у него на полках. Напомним: сейчас в трешке писателя живет его племянница Елена Синькевич и ее муж Василий, а одну из комнат по-прежнему занимает кабинет Короткевича, в котором все сохранено так, как было при его жизни. Здесь много шкафов с книгами, письменный стол возле окна, диванчик у стены. На полках - фотографии писателя, его мамы, деда и… черти! Они-то и привлекли наше внимание.

На полках в кабинете писателя - фигурки чертиков.Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Уладзімір Сямёнавіч вельмi любiў чарцей i прывозіў iх адусюль, дзе толькі бачыў. Паглядзiце, яны вельмі прыгожыя, добрыя, - рассказал муж Елены Василий.

Присматриваемся к фигуркам: они действительно не страшные, а скорее забавные. Но все же такой необычный интерес знаменитого писателя к нечистой силе нас удивил. Ведь чаще всего люди покупают для украшения своего жилья фигурки ангелочков, птиц, слонов, котов... Кто-то ставит на полки лягушек в надежде, что это поможет привлечь деньги... А тут - черти!

Чертей Короткевич выбирал не страшных, а скорее забавных.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Племянница Короткевича Елена Синькевич рассказала:

- Уладзiмiр Сямёнавiч прывозiу фiгуркi чорцiкаў з паездак, а некаторыя атрымлiваў у падарунак. Ен часта ездiў у Прыбалтыку, а ў Каунасе есць Музей чарцей. I ён купляў тых, якiя яму падабалiся. Аднак я бы не называла гэта калекцыяй, бо нельга сказаць, што ён мэтанакiравана збiраў толькi iх. Акрамя чорцiкаў у яго были фiгуркi салдата Швейка, розныя ракавiны, клешнi ракаў, марскiя зоркi, марскiя яжы. Iх у яго было не менш, чым чорцiкаў.

Одного черта писатель прикрепил к ковру на стене.Фото: Павел МАРТИНЧИК

Черти есть в книгах Короткевича и на его рисунках

В произведениях Короткевича нечистая сила тоже встречается:

- Например, Владимир Семенович написал сказку под названием «Чортаў скарб», - рассказывает критик и литературовед Анатолий Воробей. - Также есть у него «Легенда аб бедным д’ябле и аб адвакатах сатаны», где присутствуют темные силы. Но все-таки отличительная особенность творчества Короткевича в том, что он писал жизнеутверждающие произведения при всем понимании драматизма и трагизма нашей жизни.

Зная о том, что Короткевич любил рисовать, мы заглянули в архивы и нашли несколько рисунков Владимира Семеновича, где изображены черти. Кстати, их тоже нельзя назвать особенно страшными: вот, например, черт с забавным чубом, в шубе и сапогах, вот набросок нечисти, которая варит в котле каких-то несчастных... А вот шарж на сына литературоведа Адама Мальдиса: Короткевич приделал рожки 13-летнему парню.

В архивах сохранились рисунки Короткевича с изображением чертей. Из архива библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси

«Надо не бояться чертей, а высмеивать их»

Почему же Короткевич уделял столько внимания этим персонажам? Найти ответ на этот вопрос нам помог литературовед Адам Мальдис, который дружил с Владимиром Семеновичем и вместе с ним бывал в поездках в Каунасе и Кракове, откуда писатель привозил те самые статуэтки, которые мы видели в его квартире.

На рисунках писателя черти тоже не страшные. Из архива библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси.

- Действительно, чертики и нечистая сила его интересовали, - говорит Адам Иосифович.- Но он больше любил чистую силу - ангелочки у него тоже стояли. Просто Володя считал, что ангелочков и так все знают, так пусть и чертиков знают тоже. Когда мы с ним ездили в Каунас или Краков, он подчеркивал, что чертики должны стоять как напоминание.

Один из набросков Короткевича. Из архива библиотеки им. Я.Коласа НАН Беларуси.

- Напоминание о том, что надо бояться?

- Что надо делить мир на положительные и отрицательные явления. Он считал, что ангел должен быть в каждом человеке. А чертей ставил на полке скорее для того, чтобы над ними подсмеиваться. Потому что люди не должны их принимать всерьез. Как правило, чертики у него были не страшные, а смешные.

- В Каунасе он делал покупки в Музее чертей?

- Да, он был там. И в музей Чюрлёниса (литовского художника-мистика. - Прим. авт.) мы вместе ходили. Потом в Краков ездили - там большой крытый базар в центре города, где были киоски с разными чертями. Помню, к нему подходили цыганки, интересовались. Он всех ставил на место, одной фразой убивал чертей и возвышал ангелов. Он хотел, чтобы люди смеялись над чертями, а не боялись их.

Шарж на Олега, 13-летнего сына Адама Мальдиса. Из архива-музея литературы и искусства.

Владимир Короткевич ставил чертей на полке, чтобы над ними подсмеиваться. Фото: архив-музей литературы и искусства.