«Ростов» планирует выпустить футбольную форму с принтом ковра

22 Авг. 12:45 2018-08-23T12:44:57+03:00

Ковер в руках болельщиков стал одним из главных героев тура РПЛ. Фото: соцсети ФК "Ростов"

Все началось с того, что болельщик принес ковер на стадион, чтобы чувствовать себя как дома

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В четвертом туре российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» играл с «Енисеем» и выиграл 4:0. Многие среди празднующих болельщиков заприметили парня с большим ковром в руках.

«Ростов» было сориентировался и опубликовал в твиттере скриншот трансляции и пообещал постелить такой ковер на клубной базе, если твит соберет 500 лайков. В итоге у поста было больше двух тысяч лайков.

"Ростов" превратил ковер в мем.

Клуб нашел болельщика, и ковер оказался на базе «Ростова», с ним фото делали и футболисты.

- Для России это не новая идея, но в последних сезонах никто такого не делал, - цитирует болельщика «Ростова» Алексея sports.ru. - Я как-то спонтанно решил добавить позитива и разбавить обыденную игру не с грандом футбола – вот таким появлением ковра. Этот ковер находился у меня дома. Несколько раз возил его на море – просто отдыхать с друзьями, есть даже фотографии 2015-2016 годов. Вообще, появление ковра можно расценивать как призыв домашних болельщиков приходить на стадион. Ведь ковер – это домашний атрибут. Хочется, чтобы болельщики чувствовали себя на стадионе как дома.

У друзей болельщика были сомнения, как он пронесет ковер на стадион:

- Многие говорили, что не пропустят, скажут, что это баннер, что он не зарегистрирован, поэтому нельзя. А я решил: должны пустить, если нет – оставлю в камере хранения. Сначала прошел рамку металлодетектора, потом был досмотр службы безопасности – попросили развернуть ковер, улыбнулись, сказали, что можно идти. Когда я прошел, друзья сказали: «Да ты охренел». Люди на стадионе удивлялись, смеялись, веселились.

«Ростов» планирует продавать брендированные ковры и уже даже начал принимать предзаказы на фирменную игровую форму с принтом ковра.

"Ростов" уже принимает предзаказы на форму с ковром. Фото: ФК "Ростов"

Сам ковер уже на базе клуба.

Футболисты "Ростова" с тем самым ковром. Фото: ФК "Ростов"

Ковер на базе "Ростова". Фото: ФК "Ростов"

«Енисей» сделал шутливый пост в твиттере, проведя параллели с мультфильмом «Алладин», где герои передвигались на ковре.

Твиттер "Енисея" нашел причину поражения.

Интересно, директор РПЛ по работе с болельщиками Александр Мейтин сообщил, что Контрольно-дисциплинарного комитета РФС заинтересовался появлением ковра на трибуне «Ростов-Арены». Но с другой стороны.

- КДК даст оценку эпизоду с ковром. Ничего оскорбительного, такой юмор. Вопрос в том, почему пустили. Все вопросы к службе досмотра. Сделаем «Ростову» замечание. Ничего такого в этом нет, но надо согласовывать (баннеры и растяжки болельщиков надо согласовывать – Ред.), – цитирует Мейтина sport-express.ru.