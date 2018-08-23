«Зачем идут на Эльбрус? Это испытание себя и невероятная эйфория!»

СЕГОДНЯ 12:30 2018-08-23T13:42:41+03:00

Вершину этой горы каждый год штурмуют десятки тысяч людей. В этом году среди покоривших ее есть и белорусы.

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Для большинства белорусов лето - время отпусков, теплого моря или дачных шашлыков. Зачем менять это на ветер в горах, замерзающие руки и ночевку в дощатом домике? Минчане Андрей Балаганский и Кирилл Волошин, которые этим летом поднялись на вершину Эльбруса (его высота 5642 метра), могут рассказать, зачем все было.

Маршрут, по которому поднимались на Эльбрус белорусы.

- Это мое третье восхождение. Когда я пошел на Эльбрус в первый раз в 2013 году, нас было человек 10 в группе, - рассказывает Андрей. - В течение недели ты делаешь акклиматизационные выходы, постепенно поднимаясь все выше и спускаясь к базовому лагерю. Задача в том, чтобы сердце привыкло гонять густую кровь, потому что чем выше ты поднимаешься, тем больший дефицит кислорода испытывает организм. Если ускорить процесс до трех дней, можно запросто подхватить горную болезнь. Нельзя предугадать, кто потенциально подвержен «горняшке», а кто нет. Она проявляется по-разному: бессонница, тошнота, просто плохое самочувствие. По правилам в группе должен быть один гид на 2 - 3 человека. Если кто-то из группы не может идти дальше, то с ними вниз спускается один из гидов, остальные продолжают восхождение. Если же гид один на всю группу - возвращаться приходится всем. В подобную ситуацию мы попали в 2015 году, когда на троих был один гид, и из-за плохого самочувствия коллеги пришлось спускаться всем. А на восхождение дается только одна попытка.

С помощью ратраков можно преодолеть участок горы и сэкономить силы для восхождения на вершину.

Небольшой отдых в горах. Фото: личный архив

Недобросовестные гиды пользуются незнанием туристов. Они обещают подъем за три дня и, когда кому-то из группы становится плохо, говорят - все, дальше мы двигаться не можем. Получается, и гид вроде не виноват, что кто-то подхватил «горняшку». В то же время свои деньги он уже заработал.

Знаменитый приют "Бочки". Фото: личный архив

Поэтому очень важно выбрать хороших гидов. Мы своих нашли через знакомых, это семейная пара - россиянка Оксана и ее муж непалец Чатур, у них свое турагентство makaluextreme. И у них, по статистике, 99% заходов на Эльбрус. Гид нужен еще и для того, чтобы следил за вашим состоянием здоровья и оценивал, можно ли идти дальше. Мы видели ситуации, когда у человека уже нет сил подняться на вершину, и его тащит на себе гид - хотя, согласись, это так себе восхождение.

Гарантий, что останешься жив, тебе никто не дает

- Есть ли люди, которые покоряют Эльбрус без гида, на свой страх и риск?

- За сезон там поднимается 7000 - 10 000 человек. В 2015 году, когда я приехал во второй раз, видел двух туристов-новичков, которые решили подняться без гида, причем в каких-то простых трекинговых ботинках. В результате одному стало плохо, второй его тащил, оба отморозили себе ноги и могли погибнуть. Если не соблюдать элементарные правила безопасности, это большой риск.

- Но даже агентство не дает гарантии, что ты будешь жив?

- Нет, такую бумагу тебе никто не дает на подпись. В горах, правда, дежурит МЧС, и если ты посылаешь сигнал о помощи, они берут саночки и идут за тобой. Но выдержишь ли ты 5 часов в ожидании МЧС - зависит только от твоего состояния. Еще есть снегоходы, которые могут подняться до высоты 4800 метров, и ратраки (снежные трактора), которые доходят до 5000 метров. Стоимость поднятия ратрака - $700. Если тебе плохо, спрашивают, готов ли ты заплатить эти деньги за то, что тебя спустят. И если нет - они не поедут. Такой у них бизнес. Наверное, в европейских горах страховка покрывает такие случаи, но тут Россия и свои правила.

Есть две вершины - западная и восточная. Чаще поднимаются на западную как более высокую - именно она 5642 метра. Фото: личный архив

- Насколько я знаю, на Эльбрусе есть сложный и более легкий склоны?

- Есть две вершины - западная и восточная. Чаще поднимаются на западную как более высокую - именно она 5642 метра. Про склоны - с юга более простой туристический маршрут, там по пути стоят приюты с электричеством и водой. Когда наступает сезон, по этому склону поднимается очень много людей. Северная сторона не обустроена, но и там хватает любителей экстрима с палатками. Мы шли с южной стороны. Очень многое зависит от времени года и погоды. Наш гид, который был на Эвересте более 15 раз, говорил, что Эльбрус зимой даже сложнее Эвереста.

- Какие бытовые условия в приютах?«Считал в уме, чтобы не слушать внутренний голос»

- Ночевать приходится в домиках с двухъярусными кроватями, на которых иногда есть одеяла, а иногда нет. Туалет - это, как правило, сооружение на скале, из которого вверх, простите, выдувает бумажки. В некоторых приютах набирают снег вместо воды, так что ходить в туалет нужно в строго отведенных местах.

Условия на Эльбрусе самые спартанские - даже туалет находится на скале. Фото: личный архив

Ты находишься в очень стесненных условиях с незнакомыми людьми, и нужно искать с ними общий язык. В основном, кстати, все общаются на английском, даже если он базовый. Это классный опыт и большой кайф - обычные разговоры на кухне с людьми из разных стран мира. Многие так заводят друзей. Мы встретили японца, индийца и малазийцев, которые сдружились в горах, и теперь покоряют вершины вместе.

На высоте обостряются чувства, и даже шутки воспринимаются по-другому. Мы с Кириллом даже договорились не шутить друг над другом выше 4000 метров. Поддержка со стороны близких там тоже очень важна. Кстати, интернет есть, но иногда, чтобы его словить, нужно подняться на скалу и вытянуть вверх руку.

Чтобы словить интернет, нужно порой залезть на скалу и поднять руку. Фото: личный архив

- Для восхождения нужна хорошая физподготовка?

- Этот момент зачастую приукрашивается. Альпинисты, как правило, поджарые, худые. Физически крепкие качки там как раз вырубаются быстрее, потому что им для мышц нужно больше кислорода. В то же время встречаются гиды и с животиками. Но эти люди, считай, живут в горах, они по-другому реагируют на высоту.

"...и хорошее настроение не покинет больше вас!". Фото: личный архив

На самом деле в горах очень важна выносливость. Внутренний голос уговаривает тебя вернуться, потому что тебе плохо, ты устал. И нужно научиться бороться с ним. Я, чтобы отвлечься, считал в уме: брал большое число и вычитал из него семерку, когда из-за усталости становилось тяжело считать - вычитал тройку. Помню, на высоте от усталости и нехватки кислорода долго думал, сколько же будет 19 минус 1 (смеется).

В горах как нигде важна поддержка товарища. Фото: личный архив

«На вершине Эльбруса пел»

- Расскажи, что ты чувствовал, когда поднялся на вершину?

- Мы выехали в 12 ночи. На ратраке поднялись до 5000 и начали восхождение. Было полнолуние, с погодой нам очень повезло. Мы шли всего вчетвером, и на высоте 5200 метров мне было даже весело, было чувство эйфории. И я еще раз его испытал потом, за 20 минут до вершины, к которой стремился 5 лет. Я пришел раньше остальных и, пока их ждал, пел песню. Пытался снимать видео для родителей, но ветер уносил слова, так что о том, что я там говорил, можно сейчас понять, только читая по губам.

Многие идут в горы ради невероятной красоты вокруг. Фото: личный архив

- По поводу смертей на Эльбрусе слухи сильно преувеличены?

- Самое опасное место на высоте 5300 метров - это так называемая косая полка, шириной она не больше метра. И если сорваться с нее и не «зарубиться» вовремя, можно улететь в одну из расщелин, которые называют трупосборниками. Вот оттуда тебя достать будет очень сложно. И если все же полезут тебя там искать, то, наверное, смогут найти заодно и какое-нибудь другое тело. Но попасть туда можно лишь в том случае, если в критической ситуации ты поведешь себя неправильно. А это возможно, лишь когда поднимаешься самостоятельно, без гида.

Идти в одиночку в горы опасная и даже безнадежная затея. Фото: личный архив

Когда я в первый раз был на Эльбрусе, нашему восхождению помешала погода. На расстоянии вытянутой руки ничего не было видно, температура -15 - 20 градусов, скорость ветра более 50 км/ч. Говорят, одна семейная пара все же поднялась на вершину, муж поднял ледоруб, чтобы сделать фото, и в этом время в него ударила молния… Судьба.

- Не могу не задать, наверное, риторический вопрос: для чего ты вообще пошел в горы?

- В первый раз - чтобы понять предел своих возможностей. И в итоге дошел до морального срыва - очень хорошо помню, как сидел на камне после того, как мы вместо двух часов поднимались пять, и мне было уже все равно, вернусь я вниз или нет. Мне просто хотелось, чтобы меня никто не трогал. Наверное, так люди и замерзают на Эльбрусе, если поднимаются сами. Это состояние в тот раз меня немного испугало. Во второй раз я шел, чтобы разгрузить голову. Ты ведь идешь по 8 часов, времени для размышлений хватает. Обычно я ставил перед собой вопрос и возвращался уже с ответом. Ну и конечно, ты наслаждаешься красотой вокруг. Когда я поднялся на вершину, было невероятное ощущение счастья. Такое, что ради него стоит вернуться в горы. Правда, теперь уже хочется покорить более сложные в техническом плане горы, для которых нужно специальное снаряжение.

"Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал". Фото: личный архив

Последние метры до вершины давались особенно тяжело. Фото: личный архив

Вниз я спустился уже другим человеком - наверное, банальная вещь, но я понял, что к любой поставленной цели нужно идти не останавливаясь. Даже если это будут маленькие шажки по 20 см, как при подъеме в гору.

В горах такие рассветы и закаты, забыть которые невозможно. Фото: личный архив

Вершина Эльбруса. Фото: личный архив

ЦЕНА ВОПРОСА

- Перелет стоит около $300. Услуги гида с трансфером, проживанием и частично питанием - $500 - 700, - говорит Андрей. - Еще можно воспользоваться услугами ратрака, который поднимет тебя с 3800 до 5000 метров, - это стоит $160 с человека. В ситуации, когда тебе нужно беречь силы, это здорово повышает вероятность, что дойдешь до вершины. Можно самостоятельно не питаться, а купить обед у повара в приюте - это $8 - 10. Нам готовили рыбу и даже яблоки давали. Сам ты наверняка не потащишь наверх овощи, они же тяжелые. А там все организовано, и это создает приятные моменты для отдыха.

В общем, все вместе обошлось примерно в $1200.

Но есть еще одна большая статья расходов - оборудование. Базовые вещи - ботинки, термобелье, трекинговые штаны - лучше купить дома, на это уйдет около $1000. Более профессиональные вещи для восхождений можно взять в аренду уже на месте - это еще $150.

Поднявшись в горы, испытываешь совершенно особенное ощущение эйфории. Фото: личный архив

КСТАТИ

2016 год на Эльбрусе стал печально рекордным по количеству жертв - погибло 30 человек. В то же время и наплыв в тот год туристов был очень большим - около 20 тысяч человек.