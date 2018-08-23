Группа «Мята» - проект, который создали на базе столичной вокальной студии Studio Play специально для международного конкурса.Группа «Мята» - проект, который создали на базе столичной вокальной студии Studio Play специально для международного конкурса.
2018-08-23T14:06:01+03:00
Звезды

Детское «Евровидение-2018»: Группа «Мята» презентовала свой первый клип

Финалисток нацотбора поддерживают NaviBand, Руслан Алехно, Александр Солодуха [фото + видео]
Эвика ОТТО
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Группа «Мята» - проект, который создали на базе столичной вокальной студии Studio Play специально для международного конкурса.

Это 5 талантливых девчонок, 5 подруг, которые решили покорить детское «Евровидение». Маша Ероховец, Даша Марцынкевич, Полина Павлющенко, София Фролович, Алина Маркевич - опытные девчонки. Полина Павлющенко участвовала в четвертом сезоне украинского шоу «Голос. Діти», юная певица попала в команду Monatika. В 2016 году Маша Ероховец боролась за победу в украинском проекте «Украіна мае талант. Діти». Маша Ероховец победила в белорусском хит-параде на ОНТ «Эволюция. Дети».

Представительница детского "Евровидения-2017" Хелена Мерааи пришла поддержать группу "Мята".

Представительница детского "Евровидения-2017" Хелена Мерааи пришла поддержать группу "Мята".

А вот Алина Маркевич наверняка не понаслышке знает, каково это быть артисткой. Ведь девочка - дочь известной певицы и телеведущей Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича.

Ольга Плотникова рядом с дочерью Алиной.

Ольга Плотникова рядом с дочерью Алиной.

Именно поэтому 10-летние Маша, Даша, Полина, София и 11-летняя Алина чувствовали себя как рыба в воде в окружении известных белорусских артистов и поклонников на «мятной» вечеринке, которую они устроили в честь выхода клипа на песню «Однажды». Композиция - первая в копилке группы, ее же девчонки исполнят в финале нацотбора.

Руслан Асланов - настоящий джентльмен. На праздник пришел с цветами.

Руслан Асланов - настоящий джентльмен. На праздник пришел с цветами.

- Эта песня хоть и детская, но очень мудрая. Она говорит о том, что взрослым нельзя забывать о своих мечтах и всегда нужно верить в сказку. А сюжет клипа построен на простых детских радостях. Девчонки катаются на каруселях, прогуливаются в парке, смеются, болтают и, конечно, едят мороженое, - говорит мама одной из солисток Наталья.

Вечеринку вел телеведущий и путешественник Дмитрий Врангель.

Вечеринку вел телеведущий и путешественник Дмитрий Врангель.

Поддержать девчонок и дать дружеский совет пришли Руслан Асланов и Хелена Мерааи - представители Беларуси на детском «Евровидении» в 2015 и 2017 годах. Среди известных гостей были солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков, Ян Ярош, группы «Лас-Вегас» и «PROвокация», Alen Hit и, конечно, Ольга Плотникова.

- Гости, которые не смогли прийти на нашу вечеринку, прислали видео с теплыми пожеланиями. Нас поддержали Алексей Хлестов, Руслан Алехно, NaviBand и Александр Солодуха. Мы серьезно настроены на победу! И в финале выступаем под номером один, как и Хелена Мерааи в прошлом году, - улыбаются солистки «Мяты».

Среди известных гостей были солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков.

Среди известных гостей были солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков.

Напомним, что детское «Евровидение-2018» пройдет в Минске 25 ноября. Имя конкурсанта от Беларуси узнаем уже 31 августа. Прямой эфир финала нацотбора стартует в 22.00 на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Фото: личный архив группы.

Девчонки из группы "Лас-Вегас" спели вместе с подрастающими звездами белорусской эстрады.

Девчонки из группы "Лас-Вегас" спели вместе с подрастающими звездами белорусской эстрады.

Alen Hit зажег всю публику!

Alen Hit зажег всю публику!

Ольга Плотникова особенно болеет за "Мяту". В группе поет ее 11-летняя дочка Алина.

Ольга Плотникова особенно болеет за "Мяту". В группе поет ее 11-летняя дочка Алина.

Со всеми гостями девчонки делали селфи.

Со всеми гостями девчонки делали селфи.

Юные артистки были рады каждому гостю.

Юные артистки были рады каждому гостю.

Группа «PROвокация» зарядила всех позитивом.

Группа «PROвокация» зарядила всех позитивом.

Солистки дарили подарки гостям своей "мятной" вечеринки.

Солистки дарили подарки гостям своей "мятной" вечеринки.

В конце праздника всех угостили "мятным" тортом!

В конце праздника всех угостили "мятным" тортом!

Праздник прошел на ура!

Праздник прошел на ура!

ДЕТСКОЕ ЕВРОВИДЕНИЕ 2018 БЕЛАРУСЬ - Группа МЯТА - "Однажды".

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