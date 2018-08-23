Детское «Евровидение-2018»: Группа «Мята» презентовала свой первый клип

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-23T14:06:01+03:00

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Группа «Мята» - проект, который создали на базе столичной вокальной студии Studio Play специально для международного конкурса.

Это 5 талантливых девчонок, 5 подруг, которые решили покорить детское «Евровидение». Маша Ероховец, Даша Марцынкевич, Полина Павлющенко, София Фролович, Алина Маркевич - опытные девчонки. Полина Павлющенко участвовала в четвертом сезоне украинского шоу «Голос. Діти», юная певица попала в команду Monatika. В 2016 году Маша Ероховец боролась за победу в украинском проекте «Украіна мае талант. Діти». Маша Ероховец победила в белорусском хит-параде на ОНТ «Эволюция. Дети».

Представительница детского "Евровидения-2017" Хелена Мерааи пришла поддержать группу "Мята".

А вот Алина Маркевич наверняка не понаслышке знает, каково это быть артисткой. Ведь девочка - дочь известной певицы и телеведущей Ольги Плотниковой и композитора Геннадия Маркевича.

Ольга Плотникова рядом с дочерью Алиной.

Именно поэтому 10-летние Маша, Даша, Полина, София и 11-летняя Алина чувствовали себя как рыба в воде в окружении известных белорусских артистов и поклонников на «мятной» вечеринке, которую они устроили в честь выхода клипа на песню «Однажды». Композиция - первая в копилке группы, ее же девчонки исполнят в финале нацотбора.

Руслан Асланов - настоящий джентльмен. На праздник пришел с цветами.

- Эта песня хоть и детская, но очень мудрая. Она говорит о том, что взрослым нельзя забывать о своих мечтах и всегда нужно верить в сказку. А сюжет клипа построен на простых детских радостях. Девчонки катаются на каруселях, прогуливаются в парке, смеются, болтают и, конечно, едят мороженое, - говорит мама одной из солисток Наталья.

Вечеринку вел телеведущий и путешественник Дмитрий Врангель.

Поддержать девчонок и дать дружеский совет пришли Руслан Асланов и Хелена Мерааи - представители Беларуси на детском «Евровидении» в 2015 и 2017 годах. Среди известных гостей были солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков, Ян Ярош, группы «Лас-Вегас» и «PROвокация», Alen Hit и, конечно, Ольга Плотникова.

- Гости, которые не смогли прийти на нашу вечеринку, прислали видео с теплыми пожеланиями. Нас поддержали Алексей Хлестов, Руслан Алехно, NaviBand и Александр Солодуха. Мы серьезно настроены на победу! И в финале выступаем под номером один, как и Хелена Мерааи в прошлом году, - улыбаются солистки «Мяты».

Среди известных гостей были солист группы «Радиоволна» Влад Чижиков.

Напомним, что детское «Евровидение-2018» пройдет в Минске 25 ноября. Имя конкурсанта от Беларуси узнаем уже 31 августа. Прямой эфир финала нацотбора стартует в 22.00 на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24».

Фото: личный архив группы.

Девчонки из группы "Лас-Вегас" спели вместе с подрастающими звездами белорусской эстрады.

Alen Hit зажег всю публику!

Ольга Плотникова особенно болеет за "Мяту". В группе поет ее 11-летняя дочка Алина.

Со всеми гостями девчонки делали селфи.

Юные артистки были рады каждому гостю.

Группа «PROвокация» зарядила всех позитивом.

Солистки дарили подарки гостям своей "мятной" вечеринки.

В конце праздника всех угостили "мятным" тортом!

Праздник прошел на ура!