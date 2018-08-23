Шоу «Замуж за Бузову»: среди потенциальных женихов - наш Герман Титов!

СЕГОДНЯ 15:08 2018-08-23T16:46:54+03:00

Популярный белорусский певец, композитор и телеведущий также примет участие в шоу «Замуж за Бузову». Фото: Инстаграм, архив "КП".

Популярный белорусский певец, композитор и телеведущий также примет участие в шоу «Замуж за Бузову»

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«Мое волнение на пределе. Переживаю, что вы подумаете на этот счет. А у вас есть такое, что вы зависите от мнения окружающих?» - так подписал фото в Инстаграме Герман, где Ольга Бузова держит в руках его снимок.

Как думаете, у нашего Германа есть шанс? Фото: Инстаграм

Поклонники артиста по-разному реагируют на любопытную новость. Одни обещают смотреть шоу, другие не скрывают сарказма, считая, что все это ради пиара.

- Я прекрасно понимаю, что это еще один шанс повысить свою узнаваемость. Басков, Наташа Королева… теперь Бузова. Ну, удачи вам, надеюсь, этот цирк принесет желаемые плоды. И мы увидим вас на российской эстраде! - прокомментировала пост одна из подписчиц Титова.

«Комсомолка» созвонилась с артистом, чтобы расспросить о проекте. Но Герман сказал, что подписал контракт с ТНТ, по которому он не имеет права раскрывать подробности шоу «Замуж за Бузову».

ТНТ

«Замуж за Бузову»

Вс / 20.00