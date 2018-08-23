Минфин о личных пенсионных накоплениях: «Возможно, стоит сделать эту систему добровольно-принудительной»

СЕГОДНЯ 14:16 2018-08-23T16:46:54+03:00

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Замминистра финансов Юрий Селиверстов дал интервью журналу «Финансы. Учет. Аудит», в котором рассказал о том, довольно ли ведомство бюджетными тратами на социальную сферу. А «Комсомолка» выбрала из него самые интересные моменты.

«Почему мы хотим взимать одинаковую плату с того, кто едет две остановки, и с того, кто едет двадцать?»

По отношению к разнообразным финансовым поблажкам в Минфине настроены решительно. Их будут пересматривать и сокращать.

- Поддержка гражданина должна осуществляться прежде всего через достойную заработную плату: если человек не испытывает финансовых затруднений, то ему не потребуется оказание дополнительной помощи, - уверен Юрий Селиверстов.

Одна из основных проблем, которая мешает сократить количество льгот, - это невозможность ввести дифференцированные тарифы на разные услуги. В качестве примера замминистра привел проезд в общественном транспорте и коммуналку.

- Почему мы хотим взимать одинаковую плату с того, кто едет две остановки, и с того, кто едет двадцать? Естественно, тот, кому нужно подъехать на короткое расстояние, в случае роста стоимости проезда в два-три раза, уклонится от оплаты, - полагает Юрий Селиверстов. - Аналогичная ситуация была и в ЖКХ. Вне зависимости от нужной тебе дома температуры, ты платил за отопление как все. Данная практика ведет к тому, что всегда будут звучать мнения о том, что человек не в состоянии совершить оплату услуги, значит, требуется продолжать ее льготировать.

Прошелся замминистра и по айтишникам из Парка высоких технологий, у которых есть налоговые льготы. Например, подоходный налог пэвэтэшники платят по ставке 9%, а не 13%. Взносы в Фонд соцзащиты - только с суммы, равной средней зарплате по стране, хотя реальные зарплаты могут быть в несколько раз выше.

- Сколько таких людей, что им дает преференция? Считается, что льгота работает, а вот каким образом, никто не знает. (…) Пока что люди, зарабатывающие высокую зарплату, не накапливают себе дополнительную пенсию, а, напротив, имеют льготу и платят взносы лишь с части доходов. Это неправильно, - считает Юрий Селиверстов.

«Требуется вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а накапливали средства»

Чтобы заткнуть дыру в бюджете Фонда соцзащиты, из которого нам платят пенсии и пособия, правительство уже пошло на некоторые меры. Во-первых, пенсионный возраст повысится на три года, а во-вторых, минимальный страховой стаж, который нужен для получения полной пенсии, тоже вырастет до 20 лет. О других изменениях думать пока рано.

- Прошло только два года, а мы опять возвращаемся к той же дискуссии. Проблемы есть, но нужно подождать отдачи от новых подходов, - говорит Юрий Селиверстов.

И все же единственный способ обеспечить себя достойной пенсией - это копить на нее самому. Юрий Селиверстов отмечает, что пока открывать пенсионные вклады белорусы не спешат, потому что «череда девальваций подорвала доверие к финансовым институтам».

- Нужно менять имидж и государственные подходы к вопросу. (…) На государственном уровне требуется плавно вовлекать людей в то, чтобы они не только рассчитывали на помощь государства в пожилом возрасте, а разумно накапливали средства. Возможно, даже стоит сделать эту систему добровольно-принудительной, - подытожил Юрий Селиверстов.