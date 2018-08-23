СЕГОДНЯ 15:45 2018-08-23T16:46:54+03:00

Дома-лайнеры или скандинавский стиль? Каким будет квартал на месте старого троллейбусного депо. Фото: архитектурное бюро ABD architects и Segrey Skuratov Architects.

Стройка в центре Минска начнется не раньше чем через год, но архитекторы уже предлагают свои решения [фото]

Территорию бывшего троллейбусного депо (участок между минскими проспектами Независимости и Машерова и улицами Киселева и Красной) скоро начнут застраивать. Вместо старых ангаров для транспорта и гаражей тут появится квартал с элитным жильем. «Комсомолка» посмотрела, каким он может получиться.

За право застройки квартала предыдущего инвестора обязали построить новое депо в Уручье

Когда-то тут было первое в Минске трамвайное депо - именно отсюда в 1926 году по минским улицам пошли первые трамваи. В 1952 году депо стало трамвайно-троллейбусным. В 2005 году нашелся инвестор: российская компания «Манолиум-Инжиниринг» пообещала построить новый троллейбусный парк в Уручье-6, а на месте старого возвести огромный торгово-гостинично-развлекательный комплекс. Парк в центре закрыли, начали стройку в Уручье.

Завершить строительство нового депо хотели еще девять лет назад, но его не запустили до сих пор. Оказалось, что 15 миллионов долларов недостаточно. Инвесторы потратили 22 миллиона - и даже этого оказалось мало: в 2013 году стройку остановили на отметке 95% готовности. Начались разборки и суды, директор «Манолиума» даже обращался к президенту - но и это оказалось бесполезно. В результате инвестдоговор расторгли, новое депо не достроено по сей день, а опустевшие здания старого парка облюбовали бомжи и граффитисты.

Троллейбусный парк стоит заброшенным уже много лет. Фото: wikimapia.org.

Участок за 9 миллионов долларов выкупила компания «А-100»

Прошлым летом площадку в центре Минска снова выставили на аукцион. Победила компания «А-100 Девелопмент» - известная своими кварталами «Зеленые Горки», «Зеленый Бор» и «Новая Боровая». Еще компании принадлежит сеть автозаправок и авиаклуб. Владеет компанией Александр Центер, входящий в десятку самых успешных и влиятельных бизнесменов Беларуси. Стартовая цена участка - 2 миллиона долларов, но он ушел с молотка почти за 9! По данным «Комсомолки», никаких дополнительных требований в условиях аукциона не было. Через некоторое время тут начнут строить элитное жилье со всей необходимой архитектурой. «А-100» объявила конкурс, некоторые архитектурные бюро уже прислали свои предложения. До начала самого строительства пройдет еще не меньше года, но «Комсомолка» уже посмотрела, что предлагают архитекторы.

Концепт 1: дома-корабли и белоснежный цвет

На рендерах видны шесть жилых домов переменной этажности - они напоминают круизные лайнеры. Фото: архитектурное бюро ABD architects.

Концепт застройки выполнило московское архитектурное бюро ABD architects. На рендерах видны шесть жилых домов переменной этажности - они напоминают круизные лайнеры.

На рендерах видны шесть жилых домов переменной этажности - они напоминают круизные лайнеры. архитектурное бюро ABD architects.

Также видны дома более классической формы - вероятно, в них будут не только квартиры, но и офисы, а также административные помещения.

Также видны дома более классической формы - вероятно, в них будут не только квартиры, но и офисы, а также административные помещения. Фото: архитектурное бюро ABD architects.

Максимальное количество этажей - девять. Все здания выполнены в светлом цвете.

Все здания выполнены в светлом цвете. Фото: архитектурное бюро ABD architects.

Других подробностей о своем проекте в бюро не сообщают - например, количество квартир и парковочных мест.

На рендерах видны шесть жилых домов переменной этажности - они напоминают круизные лайнеры. архитектурное бюро ABD architects.

Концепт 2: холмы и мостики, две трети площадей спрятаны под землей

Второй проект застройки квартала представил известный московский архитектор Сергей Скуратович.

Второй проект застройки квартала представил известный московский архитектор Сергей Скуратов. Фото: Segrey Skuratov Architects

На своем сайте он опубликовал большое количество материалов с анализом линий высотного ограничения имеющихся домов, нынешними типами застройки нашего центра, подробные планы будущего квартала, схемы и рендеры всего чего только можно от расположения машино-мест до планировок готовых квартир.

На фото видно большое количество зелени, всякие горочки, холмы и большое количество пешеходных мостиков. Фото: Segrey Skuratov Architects.

Видно, что архитектор не гнался за этажностью нового квартала - на так называемых развертках (это когда совмещают профиль новых зданий с имеющимися) ничего «не торчит». Дома будут 6 – 9-этажные.

На фото видно большое количество зелени, всякие горочки, холмы и большое количество пешеходных мостиков. Фото: Segrey Skuratov Architects.

На фото и видеокадрах видно большое количество зелени, всякие горочки, холмы и большое количество пешеходных мостиков, цветовая гамма - преимущественно бежево-коричневая.

Цветовая гамма - преимущественно бежево-коричневая. Фото: Segrey Skuratov Architects.

В результате общая площадь застройки составила 66 тысяч квадратов, 43 тысячи из которых спрятаны под землей! В комплексе запланировано 615 квартир на 1425 жителей, 1263 машино-места в подземных паркингах. Площадь общественных помещений - 11 тысяч квадратов, включая кинотеатр (300 квадратов), фитнес-центр с бассейном (1500) и детский садик на 90 мест (площадью 946 квадратов).